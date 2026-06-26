আলিপুরদুয়ারে তিস্তার গ্রাসে চাষের জমি ! ভাঙন ঠেকাতে সেচমন্ত্রীর দ্বারস্থ বনমন্ত্রী

আলিপুরদুয়ারে তিস্তার গ্রাসে চাষের জমি ! ভাঙন ঠেকাতে সেচমন্ত্রীর দ্বারস্থ বনমন্ত্রী
বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে ইতিমধ্যেই । দ্রুত বাঁধ সংস্কার না হলে আরও বিস্তীর্ণ এলাকা তিস্তার গ্রাসে চলে যাবে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের ৷
Published : June 26, 2026 at 2:02 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 26 জুন: উত্তরবঙ্গে বর্ষা পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসার আগেই নদীভাঙনের আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে বিস্তীর্ণ এলাকায় । জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম- তিস্তা, রায়ডাক, সংকোশ ও বালিঝোড়া নদীর ভাঙনে কৃষিজমি হারিয়ে দিশেহারা কৃষকরা । কোথাও তিস্তার গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা উর্বর জমি, কোথাও আবার নদীভাঙনের মুখে বসতভিটে ও চাষের ভবিষ্যৎ । পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেচ দফতরের হস্তক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে ।
জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের মরিচবাড়ি এলাকায় তিস্তার ভাঙন ক্রমেই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে । স্থানীয়দের অভিযোগ, 2025 সালের বন্যায় তিস্তার প্রোটেকশন বাঁধে ফাটল দেখা দিলেও তা মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । সেই অবহেলারই খেসারত দিতে হচ্ছে কৃষকদের । ইতিমধ্যেই বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে । দ্রুত বাঁধ সংস্কার না হলে আরও বিস্তীর্ণ এলাকা তিস্তার গ্রাসে চলে যাবে বলে আশঙ্কা ।
স্থানীয় কৃষক সুনীল সরকার জানান, চারটি গ্রামের অসংখ্য কৃষক জমি হারিয়েছেন । চোখের সামনে ফসলি জমি নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । বহু পরিবারের জীবিকা এখন অনিশ্চয়তার মুখে । সরকারের কাছে তাঁদের একটাই আবেদন, অবিলম্বে নদীভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।
মরিচবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন সরকারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রোটেকশন বাঁধের সংস্কারের দাবি জানানো হলেও পূর্ববর্তী প্রশাসনের উদাসীনতায় কোনও কাজ হয়নি । ফলে আজ প্রায় দুই হাজার কৃষক চরম সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে ।
একই ছবি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামেও । রায়ডাক, সংকোশ ও বালিঝোড়া নদীর ভাঙনে একের পর এক জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ ইতিমধ্যেই সেচমন্ত্রী অরূপকুমার দাসের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন । সংকোশ ফরেস্টবস্তি, উত্তর হলদিবাড়ি এবং বালিঝোড়া নদীর ডান তীর সংরক্ষণের দাবিও তুলেছেন তিনি ।
মনোজ কুমার ওরাওঁ জানান, "সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে ।" সবুজ সংকেত মিললেই নদী সংরক্ষণের কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । এদিকে উত্তর-পূর্ব সেচ বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি পরিদর্শন করে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে । তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
বর্ষার শুরুতেই নদীভাঙনের এই করাল চেহারা উত্তরবঙ্গের কৃষকদের নতুন করে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে । এখন প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপই হাজার হাজার কৃষক পরিবারের ভবিষ্যৎ রক্ষার একমাত্র ভরসা ।