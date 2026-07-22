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ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে বসিরহাটে বিক্ষোভ কৃষকদের, চলল গণস্বাক্ষর অভিযান

সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, এই চুক্তির ফলে মার্কিন কৃষি ও বাণিজ্যিক শক্তি ভারতের বাজারে অবাধে প্রবেশাধিকার পাবে, যা ভারতের কৃষক এবং নাগরিকদের অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেবে।

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ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে বসিরহাটে বিক্ষোভ কৃষকদের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 5:42 PM IST

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বসিরহাট, 22 জুলাই: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে সরব হল 'সারা ভারত কিষান ক্ষেতমজুর সংগঠন' (AIKKMS)। বুধবার উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার ইছামতি ব্রিজের কাছে ইটিন্ডা রোডে এক বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । সেখানে চুক্তির প্রতিলিপি দাহ করার পাশাপাশি চুক্তি বাতিলের দাবিতে একটি গণস্বাক্ষর অভিযানও চালান আন্দোলনকারী কৃষকরা ।

সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ধনী শিল্পপতি ও বিদেশি মার্কিন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই অবাধ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে । এর ফলে মার্কিন কৃষি ও বাণিজ্যিক শক্তি ভারতের বাজারে অবাধে প্রবেশাধিকার পাবে, যা এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের কৃষক এবং সাধারণ নাগরিকদের চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেবে । দেশীয় কৃষকরা উপযুক্ত ফসলের দাম থেকে বঞ্চিত হবেন এবং পরোক্ষভাবে মার্কিন কর্পোরেটদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবেন । শুধু তা-ই নয়, এই আগ্রাসী চুক্তির ফলে স্থানীয় ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বও অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে ।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে বসিরহাটে বিক্ষোভ কৃষকদের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রতিবাদ সভায় উত্তর 24 পরগনার বিশিষ্ট কৃষক নেতা অজয় বাইন এই চুক্তির কঠোর বিরোধিতা করে বলেন, "মূল বিষয়টা হচ্ছে, ভারত এবং আমেরিকা, তারা কৃষক এবং জনবিরোধী যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে, তার ফলে ভারতের বৃহত্তর কৃষক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ হবে । কৃষিজাত পণ্য কৃষকেরা আর বিক্রি করতে পারবে না । মার্কিন কৃষি আরও লাভ করার জন্য আমাদের ভারতের কৃষি অর্থনীতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । এই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের কৃষক সমাজ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে । তাই আমরা অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিলের দাবি জানাচ্ছি । দিল্লির সীমান্ত-সহ সমগ্র ভারতে এর প্রতিবাদ চলছে । বসিরহাটের কৃষক সমাজকেও আমরা এক হওয়ার বার্তা দিচ্ছি ।"

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চলল গণস্বাক্ষর অভিযান (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি বড় অংশের মানুষ জীবিকার জন্য কৃষির ওপরই ভরসা করে থাকেন । এদিনের কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীরা কালো পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে মিছিলে শামিল হন । সীমানা এলাকার কৃষক সমাজকে বাঁচাতে এবং তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা । অবিলম্বে এই কৃষক-বিরোধী চুক্তি বাতিল করা না-হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই কৃষক সংগঠন ।

উল্লেখ্য, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় মঙ্গলবার দিল্লির কিষান ঘাটে 'দেশ বাঁচাও মোর্চা' ব্যানারে সারাদিন ধরে কিষান মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয় ৷ কৃষক নেতারা আগেই জানিয়েছিলেন, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা এসে মহাপঞ্চায়েতে অংশ নেবেন ৷ তবে পঞ্জাব থেকে আসা কৃষকদের শম্ভু সীমানায় আটকে দেয় হরিয়ানা পুলিশ ৷ শম্ভু সীমানা দিয়ে অন্য রাজ্যগুলিতে প্রবেশের পথে বিশালাকার ব্যারিকেড এবং সিমেন্টের ব্লক স্থাপন করে কৃষকদের মিছিল আটকায় পুলিশ ৷

TAGGED:

FARMERS PROTEST
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ভারত মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি
কৃষকদের বিক্ষোভ
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