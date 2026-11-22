গোলায় ওঠার আগেই জলে চাষির স্বপ্ন ! মাঠে শুয়ে গোবিন্দভোগ, দুশ্চিন্তায় রাজ্যের শস্য ভান্ডার
Paddy and Vegetables Field Destroy for Cyclone Akvav: ধান কাটার মুখে বৃষ্টিতে জমিতে হাঁটুজল । গোবিন্দভোগ ধান থেকে সবজি, ক্ষতির মুখে পূর্ব বর্ধমানের কৃষকরা ।
Published : November 22, 2026 at 5:19 PM IST
বর্ধমান, 22 নভেম্বর: সারা বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে তোলা স্বপ্ন । কখনও চড়া রোদ, কখনও কনকনে ঠান্ডা, আবার কখনও বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই ৷ ধার-দেনা করে, পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর আশায় জমিতে ফসল ফলিয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমানের কৃষকরা ।
আমন ধানের শিষে যখন সোনালি রং ধরেছে, মাঠজুড়ে যখন ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি, ঠিক তখনই ছন্দপতন । আকাশজুড়ে কালো মেঘ, আর তার পরেই ঘূর্ণিঝড় আকভানের জেরে দু'দিন টানা বৃষ্টি । প্রকৃতির এই আচমকা বদলে যাওয়া মেজাজে এখন দুশ্চিন্তার মেঘ জেলার কৃষকদের মনে ।
ধানের জমিতে কোথাও থইথই করছে জল । কোথাও আবার পাকা ধানের শিষ নুইয়ে পড়েছে বৃষ্টির ভারে । যে ধান কয়েকদিন পরেই কৃষকের গোলায় ওঠার কথা, সেই ফসলই এখন চোখের সামনে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা । জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা পাকা ধান অতিরিক্ত বৃষ্টিতে মাটিতে শুয়ে পড়লে শিষে জল জমে দানা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে । আবার যে ধান কেটে জমিতে রাখা হয়েছে, তা ভিজে গেলে গুণমান কমার পাশাপাশি কালো হয়ে যাওয়ার ভয়ও রয়েছে । ফলে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি মুহূর্ত এখন কৃষকদের কাছে উদ্বেগের ।
এই উদ্বেগের কেন্দ্রে রয়েছে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ ধান । পূর্ব বর্ধমানের রায়না, জামালপুর ও খণ্ডঘোষ ব্লকে ব্যাপক পরিমাণে এই ধানের চাষ হয় । বীজ রোপণ থেকে ধান কাটা পর্যন্ত সময় লাগে গড়ে 90 দিন । চাষিদের হিসেব অনুযায়ী, এক বিঘা জমিতে গোবিন্দভোগ ধান চাষ করতে খরচ হয় প্রায় 10 থেকে 12 হাজার টাকা । ভালো ফলন হলে এক বিঘা জমিতে 60 কেজির বস্তা হিসেবে 8 থেকে 10 বস্তা ধান ওঠে ।
চলতি বছরে পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় 60 হাজার হেক্টর জমিতে গোবিন্দভোগ ধানের চাষ হয়েছে । সব মিলিয়ে আমন ধানের চাষের পরিমাণ প্রায় 2 লক্ষ 73 হাজার হেক্টর । ফলে এই ধানের ক্ষতি হলে তার প্রভাব পড়বে জেলার কৃষি অর্থনীতিতেও ।
এই আশঙ্কা যে কতটা বাস্তব, তা বোঝা যাচ্ছে মাঠে ঘুরে বেড়ানো কৃষকদের কথাতেই । বামনপুকুরের রামপ্রসাদ রায় জানাচ্ছেন, জমিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে । সকাল থেকেই চাষিরা মাঠে মাঠে ঘুরে জল বের করার চেষ্টা করছেন । বিশেষ করে যাঁরা 12 থেকে 13 হাজার টাকা দিয়ে জমি ভাগে নিয়ে চাষ করেছেন, তাঁদের অবস্থা আরও সঙ্গীন । চিন্তায় রাতে ঘুম নেই । রামপ্রসাদের আশঙ্কা, বৃষ্টি আরও হলে যে সামান্য ধান ঘরে তোলার আশা রয়েছে, সেটুকুও হয়ত আর সম্ভব হবে না ।
একই পরিস্থিতি বাবনপুরের পশ্চিম দিকের মাঠেও । আট বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছেন শেখ আজফার রহমান । তাঁর জমির পাকা ধানও বৃষ্টির জেরে মাটিতে পড়ে গিয়েছে । আজফারের কথায়, "ধান ভালো হয়েছিল । আর এক-দু'দিনের মধ্যেই কাটার কথা ছিল । কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির কারণে ধান মাটিতে পড়ে গিয়েছে । এখন ধান কাটতেই অতিরিক্ত 15 থেকে 16 হাজার টাকা খরচ হতে পারে । ফসল বিমাও করানো থাকলেও যে ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় ছিলাম তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না ।"
মোহন মুন্সির মতো চাষিদের আশঙ্কা, জমিতে পড়ে থাকা ধান উদ্ধার করতেই অনেক অতিরিক্ত শ্রম ও খরচ হবে । তাঁর বক্তব্য, সারা বছর ধার দেনা করে চাষ করার পর এই ক্ষতি কীভাবে সামলাবেন, বুঝতে পারছেন না । সরকারের কাছে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি । ক্ষতি সামলানোর ব্যবস্থা না হলে অনেক কৃষক চরম বিপদের মুখে পড়বেন । চাষিরা হয়ত বাধ্য হয়ে চরম পথ বেছে নেবেন ।
তবে দুশ্চিন্তা শুধু ধান চাষিদের মধ্যেই আটকে নেই । শীতের মরশুমে ফুলকপি, বাঁধাকপি-সহ নানা ধরনের সবজি চাষের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন জেলার বহু কৃষক । কারও জমিতে ইতিমধ্যেই মাথা তুলেছে ফুলকপি, কোথাও আবার বেড়ে উঠছে বাঁধাকপি । এই ফসলগুলিই শীতের বাজারে ভালো দাম পাওয়ার আশায় চাষিদের কাছে বাড়তি আয়ের ভরসা । কিন্তু টানা বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে থাকলে গাছের গোড়া পচে যাওয়া, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং ফসলের গুণমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । ফলে ধানের পাশাপাশি শীতকালীন সবজি নিয়েও নতুন করে চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা ।
ফুলকপি চাষি রঞ্জিত দাসের অভিজ্ঞতাতেও সেই ছবিই ধরা পড়ছে । তাঁর এলাকার বিস্তীর্ণ জমি ফুলকপি চাষের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু বৃষ্টির জেরে জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । আড়ৎদাররা মাল নিতে চাইছেন না, উল্টে মাল কাটতেও বারণ করছেন । যে ফুলকপি চার দিন পরে তোলার কথা ছিল, বৃষ্টির প্রভাবে তা আগেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে । ফলে আগাম ফসল তুলতে গিয়েও বিপাকে পড়ছেন চাষিরা । সার ও অন্যান্য উপকরণের দাম এমনিতেই বেশি । তার উপর ধার দেনা করে চাষ করা ফসল যদি জমিতেই নষ্ট হয়, তাহলে কীভাবে ক্ষতি সামলাবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না । সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদনও জানিয়েছেন রঞ্জিত ।
একদিকে মাঠে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, অন্যদিকে বাজারেও নেই স্বস্তি । বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে পাইকারি বাজারে । যে ফুলকপি দু-একদিন আগেও কেজি প্রতি 13 থেকে 14 টাকা দরে বিক্রি হয়েছে, বৃষ্টির পর তা নেমে এসেছে 6 থেকে 7 টাকায় । কোথাও আবার 4 টাকা কেজিতেও বিক্রি করতে হয়েছে । বৃষ্টির কারণে অনেক চাষি জমি থেকে সবজি কাটতে পারেননি । যাঁরা কেটেছেন, তাঁদের ফসল ভিজে যাওয়ায় পচে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । তার উপর বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও কমেছে ।
সুরেশ পাল নামে পাইকারি ব্যবসায়ীর কথায়, "পূর্ব বর্ধমানের ফুলকপির বড় অংশ ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে যায় । কিন্তু বৃষ্টির কারণে পণ্যবাহী গাড়ি রাস্তায় আটকে পড়েছে । নির্দিষ্ট সময়ে মাল পৌঁছতে পারেনি । ফলে ব্যবসায়ীদের লোকসান বাড়ছে । আকাশ পরিষ্কার না হলে সেই মাল পাঠানোও অনিশ্চিত ।
একদিকে মাঠে পাকা ধান বাঁচানোর তাগিদ, অন্যদিকে সবজির জমিতে জমে থাকা জল বের করার চেষ্টা । বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কৃষকরা । কারণ, এই ফসলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শুধু কয়েক মাসের পরিশ্রম নয়, সারা বছরের সংসার চালানোর হিসাব । কারও সন্তানের পড়াশোনার খরচ, কারও পরিবারের চিকিৎসা, আবার কারও মাথার উপর থাকা ঋণের বোঝা মেটানোর স্বপ্ন । প্রকৃতির সামান্য বিরূপ আচরণেই সেই হিসাব ওলটপালট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ।
যদিও এখনই জেলায় ধানের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কথা মানতে নারাজ কৃষি দফতর । জেলার কৃষি উপ অধিকর্তা (প্রশাসন) অমর কুমার মণ্ডল জানান, এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই । তবে বেশ কিছু জায়গায় গোবিন্দভোগ ধান জমিতে পড়ে গিয়েছে । তাতে আপাতত বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা কম বলেই মনে করা হচ্ছে ।
পূর্ব বর্ধমানকে রাজ্যের শস্য ভান্ডার বলা হয় । সেই জেলার মাঠে যখন সোনালি ধান আর শীতের সবজির হাতছানি থাকার কথা, তখন দু'দিনের প্রবল বৃষ্টি কৃষকদের সামনে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে । এখনই ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত হিসাব পাওয়া না গেলেও, বৃষ্টির প্রভাব কতটা পড়েছে তা বুঝতে মাঠে নজর রাখা জরুরি । কারণ, কৃষকের কাছে ফসল নষ্ট হওয়া মানে শুধু জমির ক্ষতি নয়, এক একটা পরিবারের স্বপ্নে জল পড়া ।