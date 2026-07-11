নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফসল জলের তলায়, দিশাহারা কৃষকেরা ! দাবি সরকারি সাহায্যের

নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফসল জলের তলায়, দিশাহারা কৃষকেরা ! দাবি সরকারি সাহায্যের
বাদুড়িয়া, মিনাখাঁ, হাড়োয়া ও হিঙ্গলগঞ্জে বিঘার পর বিঘা ধান, পাট ও বিভিন্ন মরশুমি সবজির ক্ষেত জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ৷
Published : July 11, 2026 at 3:00 PM IST
বসিরহাট, 11 জুলাই: পরপর দু'দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মাথায় হাত পড়েছে বসিরহাট মহকুমার কৃষকদের ৷ এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজমি পুরোপুরি জলের তলায় চলে গিয়েছে । বাদুড়িয়া, মিনাখাঁ, হাড়োয়া ও হিঙ্গলগঞ্জে বিঘার পর বিঘা ধান, পাট ও বিভিন্ন মরশুমি সবজির ক্ষেত জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ৷ ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় দিশাহারা হয়ে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা । এই অবস্থায় সরকারের থেকে আর্থিক সাহায্য না-পেলে, ঋণ শোধ ও জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ৷
আটলিয়া গ্রামের এক ক্ষতিগ্রস্ত তরুণ কৃষক আজিজুর রহমান বলেন, "পরপর দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে আমরা সকালে উঠেই চিন্তায় পড়ে গিয়েছি । মাঠের পটল, কাঁকরোল, শিম, পাট, ধান - যেখানে যা আছে, সব জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ আমাদের পাট এখন কাটার মতো হয়েছিল, কিন্তু জমিতে গলা সমান জল থাকায় তা কাটার আর কোনও উপায় নেই । সব পাট পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । আমরা ঋণ নিয়ে এই সবজি চাষ করেছিলাম । সবজি বিক্রি করেই ঋণ শোধ করি ৷ কিন্তু এই অবস্থায় সবজি নষ্ট হয়ে গেলে, ঋণ শোধ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়বে । সরকার যদি আমাদের পাশে একটু দাঁড়ায়, তবে আমরা উপকৃত হব ।"
একই সুর শোনা গেল প্রবীণ কৃষক জহুরুল আলম শাহাজির গলাতেও । তিনি বলেন, "আমাদের এলাকাটা এমনিতেই একটু নিচু । তার উপর এই দু'দিনে যা বর্ষা হয়েছে, তাতে আমাদের কাঁকরোল, পটল, বেগুন, পেঁপে - সবকিছুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । আমরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চাষবাস করি । এখন সেই ঋণ কীভাবে দেব তা ভেবেই মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, আমাদের গত দু'দিনের খাওয়া-ঘুম সব উড়ে গিয়েছে । পাট কাটার মতো পরিস্থিতি আর নেই, পুরোটাই ডুবে গিয়েছে এবং তা আর ঘরে তোলা যাবে না । এখন সরকার যদি আমাদের একটু আর্থিক সাহায্য না-করে, তবে আমাদের আর বাঁচার কোনও উপায় থাকবে না ।"
এই পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে হাজার হাজার কৃষক পরিবারের জীবিকা । ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের একমাত্র দাবি - জীবিকা ও সংসার বাঁচাতে রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে তাঁদের পাশে দাঁড়ায় এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক প্যাকেজের ব্যবস্থা করে ।
এই বিষয়ে বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বুরহানুল মুকাদ্দিম বলেন, "কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ সেটা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাব ।"