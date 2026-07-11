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নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফসল জলের তলায়, দিশাহারা কৃষকেরা ! দাবি সরকারি সাহায্যের

বাদুড়িয়া, মিনাখাঁ, হাড়োয়া ও হিঙ্গলগঞ্জে বিঘার পর বিঘা ধান, পাট ও বিভিন্ন মরশুমি সবজির ক্ষেত জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ৷

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নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফসল জলের তলায় (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 3:00 PM IST

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বসিরহাট, 11 জুলাই: পরপর দু'দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মাথায় হাত পড়েছে বসিরহাট মহকুমার কৃষকদের ৷ এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজমি পুরোপুরি জলের তলায় চলে গিয়েছে । বাদুড়িয়া, মিনাখাঁ, হাড়োয়া ও হিঙ্গলগঞ্জে বিঘার পর বিঘা ধান, পাট ও বিভিন্ন মরশুমি সবজির ক্ষেত জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ৷ ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় দিশাহারা হয়ে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা । এই অবস্থায় সরকারের থেকে আর্থিক সাহায্য না-পেলে, ঋণ শোধ ও জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ৷

আটলিয়া গ্রামের এক ক্ষতিগ্রস্ত তরুণ কৃষক আজিজুর রহমান বলেন, "পরপর দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে আমরা সকালে উঠেই চিন্তায় পড়ে গিয়েছি । মাঠের পটল, কাঁকরোল, শিম, পাট, ধান - যেখানে যা আছে, সব জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ আমাদের পাট এখন কাটার মতো হয়েছিল, কিন্তু জমিতে গলা সমান জল থাকায় তা কাটার আর কোনও উপায় নেই । সব পাট পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । আমরা ঋণ নিয়ে এই সবজি চাষ করেছিলাম । সবজি বিক্রি করেই ঋণ শোধ করি ৷ কিন্তু এই অবস্থায় সবজি নষ্ট হয়ে গেলে, ঋণ শোধ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়বে । সরকার যদি আমাদের পাশে একটু দাঁড়ায়, তবে আমরা উপকৃত হব ।"

নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফসল জলের তলায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

একই সুর শোনা গেল প্রবীণ কৃষক জহুরুল আলম শাহাজির গলাতেও । তিনি বলেন, "আমাদের এলাকাটা এমনিতেই একটু নিচু । তার উপর এই দু'দিনে যা বর্ষা হয়েছে, তাতে আমাদের কাঁকরোল, পটল, বেগুন, পেঁপে - সবকিছুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । আমরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চাষবাস করি । এখন সেই ঋণ কীভাবে দেব তা ভেবেই মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, আমাদের গত দু'দিনের খাওয়া-ঘুম সব উড়ে গিয়েছে । পাট কাটার মতো পরিস্থিতি আর নেই, পুরোটাই ডুবে গিয়েছে এবং তা আর ঘরে তোলা যাবে না । এখন সরকার যদি আমাদের একটু আর্থিক সাহায্য না-করে, তবে আমাদের আর বাঁচার কোনও উপায় থাকবে না ।"

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বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফসল নষ্ট (নিজস্ব চিত্র)

এই পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে হাজার হাজার কৃষক পরিবারের জীবিকা । ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের একমাত্র দাবি - জীবিকা ও সংসার বাঁচাতে রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে তাঁদের পাশে দাঁড়ায় এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক প্যাকেজের ব্যবস্থা করে ।

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সরকারি সাহায্যের আশায় দিশাহারা কৃষকেরা (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বুরহানুল মুকাদ্দিম বলেন, "কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ সেটা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাব ।"

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এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজমি পুরোপুরি জলের তলায় (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

BASIRHAT FARMERS
FARMERS WANT GOVT HELP
বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি
বসিরহাট
RAIN LEAVES CROPS SUBMERGED

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