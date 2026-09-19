ETV Bharat / state

ভিন রাজ্যে বাজার থাকলেও দাম নেই, পদ্ম সরকারের কাছে সহযোগিতা চান পদ্ম-চাষিরা

Lotus Cultivation: উৎসবের আবহে পদ্মফুলের চাহিদা এখন প্রচুর ৷ তবে বাজার থাকলেও দাম নেই ৷ হুগলির পদ্মচাষিদের হাল-হকিকত তুলে ধরলেন পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷

LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
জোর আগে কোটি টাকার উপর ব্যবসা হয় হুগলির খন্যানের তাম্বাগ্রামে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খন্যান (হুগলি), 19 সেপ্টেম্বর: শুরু হয়েছে পুজোর মরশুম ৷ সদ্য মিটেছে গণেশ পুজো আর বিশ্বকর্মা পুজো ৷ ক'দিন বাদেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়বে। ঢাকের বাদ্যি বাজলেই শুরু হয়ে যাবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব ৷ মা দুর্গার আরাধনার অন্যতম উপকরণ পদ্মফুল। 108টি পদ্মফুল দিয়ে দুর্গাপুজো করাই রীতি।

পুজোর মরশুমে পদ্মের চাহিদাও বাড়ে। সেই কারণে লাভের মুখ দেখতে পদ্মফুলের চাষ করছেন চাষিরা। প্রতিবার বছরের এই সময়টা ফুলের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। যদিও এবছর পদ্মের দাম নেই, আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য ফলনও কমেছে। তাই সরকার কাছে বিকল্প চাষের সহযোগিতা চাইছেন কৃষকরা ৷

জেলার আড়াই হাজার বিঘা জমিতে পদ্ম চাষ হয় (ইটিভি ভারত)

ভারতের এই জাতীয় ফুল বাংলা থেকে যায় হায়দরাবাদ, চেন্নাই, মুম্বই-সহ বিভিন্ন রাজ্যে। পুজোর আগে কোটি টাকার উপর ব্যবসা হয় হুগলির খন্যানের তাম্বাগ্রামে। জেলার আড়াই হাজার বিঘা জমিতে পদ্ম চাষ হয় ৷ শুধু পাণ্ডুয়া নয় পোলবা, বলাগড় থেকেও পদ্ম আসে এই বাজারে।

LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
একসারিতে রাখা পদ্ম (ইটিভি ভারত)

কলকাতার মল্লিক ঘাট ফুলের বাজার-সহ বিভিন্ন রাজ্যে চাহিদা রয়েছে এই পদ্মের। দুর্গাপুজো উপলক্ষে পদ্মফুল হিমঘরে মজুত রাখেন ব্যবসায়ীরা। প্রতিদিন চাষিদের কাছে পদ্ম কিনে ব্যবসায়ীরা বাজারে সাপ্লাই দেন।

LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
উৎসবের আবহে পদ্মফুলের চাহিদা এখন প্রচুর (ইটিভি ভারত)

পদ্ম-চাষিদের বক্তব্য

  • 12 বিঘা জমি চাষ করেন তাম্বার চাষি রাজেশ্বর বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "আবহাওয়ার কারণে পদ্মের ফলন ঠিকমতো হচ্ছে না ৷ যা ফলন হচ্ছে এবছর খরচার টাকা উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রত্যেকের মনে আশঙ্কা রয়েছে। কৃষি দফতর ও সরকারের কাছে অনুরোধ পদ্মচাষিদের দিকে নজর দেওয়া হোক। নতুন সরকার যদি এগিয়ে আসে তাহলে চাষিরা উপকৃত হবেন।"
LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
ভিন রাজ্যে বাজার থাকলেও পদ্মের দাম নেই (ইটিভি ভারত)
  • পদ্মচাষি গুরুপদ মাঝি বলেন, "6 বিঘা জমিতে পদ্ম চাষ করি। এবছর দাম নেই। আমাদের এখান থেকে লন্ডন, হায়দরাবাদ, মুম্বই-সহ বিভিন্ন জায়গায় পদ্মফুল যায়। ফুলের সমতুল্য দাম না-পাওয়ায় চাষিরা লোকসানের মুখে পড়ছেন। পদ্মের সরকারকে বলতে চাই, ফুলের দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে।"
LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
দুর্গাপুজোর অন্যতম উপকরণ পদ্মফুল (ইটিভি ভারত)

পদ্ম ব্যবসায়ীদের বক্তব্য

  • পদ্ম ব্যবসায়ী মন্টু দেবনাথের কথায়, "এখান থেকেই দিল্লি, হায়দরাবাদ, মুম্বই-সহ একাধিক জায়গায় পদ্মফুল পাঠানো হয়। গণেশ চতুর্থীতে সেরকম বাজার হয়নি। আমার রাজ্যে সেরকম দাম নেই। দেড় থেকে দু'টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে এখন। এমনিতে কোটি টাকার উপর ব্যবসা হয়। এবছর আশা আর নেই... চাষের দিকে সরকারের কোনও মনোযোগ নেই। বেশিরভাগ নষ্ট জমিতে চাষ হচ্ছে। তাছাড়া ধান, আলুর দাম নেই। কোনও সরকার আমাদের সাহায্য করেনি। বর্তমান সরকারের এগুলি দেখা উচিত ৷ আর্থিক সাহায্য চেয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ালে আমাদের সুবিধা হয়।"
LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
ফুটেছে পদ্ম (ইটিভি ভারত)
  • ব্যবসায়ী অরুন বিশ্বাস বলছেন, "পদ্মের বেশি চাষ হলেও ফলন কম এবছর। পাঁচ থেকে ছয় টাকার মধ্যে পদ্মের দাম থাকলে আমাদেরই খুব ভালো হয়। পদ্মফুল কলকাতা মল্লিক ঘাট বাজারে দিয়ে আসি ৷ সেখান থেকে বিভিন্ন রাজ্যে যায়। এই সরকারের কাছে আমাদের দাবি, পদ্মের একটা দাম বেঁধে দিলে ভালো হয়। আমাদের এখানে ধানের চেয়েও পদ্মে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে রুজি-রুটি চালান।"
LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW
পদ্ম কিনে ব্যবসায়ীরা বাজারে সাপ্লাই দেন (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বিধায়কের বক্তব্য

পাণ্ডুয়ার বিজেপি বিধায়ক তুষার মজুমদার বলেন, "আগের থেকে এখন পদ্ম চাষ অনেক বেড়েছে ৷ তাতে লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা। পদ্ম মূলত পুকুরেই হয়, এখন জমিতে চাষ হচ্ছে। ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে এখানকার পদ্ম। পদ্মফুল সংরক্ষণের জন্য যদি হিমঘর তৈরি করা যায়, তার চেষ্টা করব। আলুতে এবছর ভরাডুবি হয়েছে, সেটাও মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করেছেন। সামনের বছর যাতে চাষিরা লাভের মুখ দেখেন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।"

TAGGED:

পদ্মের বাজার থাকলেও দাম নেই
LOTUS FLOWER PRICE DECREASED
পদ্মফুলের দাম
DURGA PUJA 2026
LOTUS MARKET PRICE IS VERY LOW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.