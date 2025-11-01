বন্যা-মন্থার জোড়া ফলা: মাঠেই নষ্ট আমন ধান-সবজি, পোখরাজ আলু চাষে দেরি
মন্থা-পরবর্তী নিম্নচাপের বৃষ্টির কারণে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে পোখরাজ আলু না-মেলার আশঙ্কা চাষিদের ৷ শস্য বীমায় ক্ষতিপূরণের আশ্বাস জেলাশাসকের ৷
Published : November 1, 2025 at 8:59 PM IST
জলপাইগুড়ি, 1 নভেম্বর: অক্টোবরের শুরুতে বন্যার ধাক্কা ৷ আর এবার মন্থা-পরবর্তী নিম্নচাপের জেরে অতি ভারীবৃষ্টি ৷ দুইয়ের জোড়া ফলায় মাথায় হাত উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ৷ অভিযোগ, মাঠেই নষ্ট হয়েছে বিপুল পরিমাণ খরিফ শস্য ৷ হেক্টর-হেক্টর জমিতে জল জমে নষ্ট হয়েছে আমন ধান ও সবজি ৷ সেই সঙ্গে অসময়ের এই বৃষ্টিতে পোখরাজ আলু বা নতুন আলু চাষই শুরু করতে পারেননি চাষিরা ৷ ফলে সেখানেও ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা ৷
5 অক্টোবর একরাতের বৃষ্টিতে সমগ্র উত্তরবঙ্গ প্লাবিত হয়ে যায় ৷ সাধারণ মানুষের জীবনহানি যেমন ঘটেছে, তেমনই জীবজন্তুও প্রাণ হারিয়েছে ৷ সমানভাবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন কৃষকরা ৷ কাঁচা অবস্থায় চাষের জমিতে জল জমে শস্য ও সবজি নষ্ট হয় ৷ তবে, যে সকল এলাকায় ধান ও শস্য বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল ৷ এবার সেখানেও বিপত্তি ৷ পাকা ধানে মই দিল গভীর নিম্নচাপের বৃষ্টি ৷ গত তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে মাঠে কেটে রাখা পাকা ধান নষ্ট হয়েছে জল জমে ৷ বিঘার পর বিঘা আমন ধান নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
অন্যদিকে, শীতকালীন সবজি যেমন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, গাজর, বিভিন্ন রকমের শাকের জমিতেও জল জমেছে ৷ ফলে মাঠেই সেই সব শাক-সবজি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ এখন এই জল বের করে ধান, শাক-সবজি বাঁচানো সবচয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষকদের কাছে ৷ তবে, মাঠে কেটে রাখা পাকা ধান বাঁচানো কোনও মতে সম্ভব নয় বলে দাবি করছেন একাংশ কৃষক ৷
সমানভাবে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন জলপাইগুড়ি জেলার বড় অংশের আলু চাষি ৷ এই সময়টা হল পোখরাজ বা নতুন আলু চাষের সময় ৷ কিন্তু, অনবরত বৃষ্টির জেরে আলু চাষের জন্য জমিকে তৈরি করতে পারেননি কৃষকরা ৷ কৃষি দফতর সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে আলু চাষের জন্য জমিকে প্রস্তুত করা শুরু হয় ৷ এরপর, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আলুর বীজ ছড়ানো হয় জমিতে ৷ সেই আলুর ফলন শুরু হয় ডিসেম্বর মাস থেকে ৷ কিন্তু, এ বছর জমিই প্রস্তুত করতে পারেননি কৃষকরা ৷
প্রথমত, দীর্ঘ সময়ের বর্ষা ৷ আর তার উপর একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৷ বিশেষ করে অক্টোবরের শুরুতে উত্তরবঙ্গের বানভাসী হওয়া ৷ যার জেরে চাষের জমি জলের তলায় চলে যায় ৷ সেই জল নেমে মাঠ শুকনো হওয়ার আগেই মন্থা-পরবর্তী গভীর নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টিতে ফের চাষের জমিতে জল দাঁড়িয়েছে ৷ ফলে কবে জমি শুকবে, তারপর পোখরাজ আলুর বীজ ছড়ানো ও তার থেকে চারা বের হবে ৷ সব শেষে আলুর ফলন পাওয়া যাবে ৷ সব চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের কপালে ৷
উল্লেখ্য, প্রতিবছর জলপাইগুড়ি জেলায় 500 হেক্টর জমিতে পোখরাজ আলু চাষ হয় ৷ এই আলুর বীজ কিনতে বস্তা প্রতি 2200 টাকা খরচ হয় ৷ আর এক বিঘা জমিতে চার বস্তা বীজ লাগে ৷ সঙ্গে সার ও শ্রমিকদের মজুরির খরচ ৷ তিস্তা নদীর চরে এই বিপুল পরিমাণ জমিতে পোখরাজ আলু চাষের খরচ বিপুল ৷ কিন্তু, এখনও চাষ শুরু করা যায়নি ৷ বেশি দেরি হয়ে গেলে ফলন ভালো না-হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যা আরও বেশি করে ভাবাচ্ছে কৃষকদের ৷ ফলে সব মিলিয়ে জানুয়ারি মাসের আগে উত্তরবঙ্গের বাজারে পোখরাজ আলু পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলে দাবি করছেন কৃষকরা ৷
জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ ও সদর ব্লকে সবচেয়ে বেশি পোখরাজ আলুর চাষ হয়ে থাকে ৷ প্রতিবছর আলুচাষে কম বেশি সমস্যায় পড়েন কৃষকরা ৷ কখনও ধ্বসা রোগে, কখনও বা অন্য কোনও কারণে আলু চাষে ক্ষতি হয় ৷ তবে, তার জন্য এবার থেকে আলু চাষে কৃষকদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার ৷ আলু চাষিদের চাষের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
আলু চাষি বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, "গত সেপ্টেম্বর মাসেই আগরি আলু অর্থাৎ পোখরাজ আলু চাষের জন্য জমি তৈরি করার কাজ শুরু করেছিলাম ৷ গত মাসে যে বন্যা হয়, তাতে সব শেষ হয়ে যায় ৷ সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায় ৷ এরপর আমরা ফের আলু চাষের জন্য জমি তৈরি করলেও, মন্থার প্রভাবে ভারি বৃষ্টি শুরু হল ৷ যারা জমিতে আলু লাগিয়েছে, তাদের বিরাট ক্ষতি ৷ কারণ, জমি জলের নিচে ৷ সব বীজ পচে যাবে ৷ যারা আলু লাগায়নি তারা ক্ষতি থেকে কিছুটা বাঁচবেন ৷ তবে, ফের নতুন করে মাটি শুকনো হলে তারপর আলু চাষ করা যাবে ৷ সেই আলু জানুয়ারি মাসের আগে উঠবে না ৷"
তিস্তা চরের বাসিন্দা কৃষক সন্তোষ সরকার বলেন, "আমরা সেপ্টেম্বর মাস থেকেই আলু চাষের জন্য জমি তৈরি করছিলাম ৷ কিন্তু, অক্টোবর মাসের 5 তারিখে যেভাবে বন্যা হল তাতে জমি আর নেই ৷ পলি পড়ে গেছে জমিতে ৷ একদিকে পলি পড়লে ভালো ফসল হবে ঠিকই ৷ কিন্তু, আমরা পিছিয়ে গেলাম ৷ জল সরে যাওয়ার পর জমি তৈরি করে আলুর বীজ এবং সার কিনে এনেছিলাম ৷ আবার ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৷ কী করব বুঝে উঠতে পারছি না !"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জলপাইগুড়ি কৃষি দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "যা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এ বছর পোখরাজ আলু চাষ পিছিয়ে গেল তা বলাই যায় ৷ ফলে আলু বাজারে আসতেই দেরি হবে ৷ চাষিদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল ৷ একদিকে যেমন ধান পেকে গেছে ৷ অনেকে ধান কেটে রেখেছিলেন ৷ তাঁদের ধান বৃষ্টির জলে ডুবে আছে ৷ অন্যদিকে, ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে ধান গাছ শুয়ে গেছে ৷ সবজি চাষের বিরাত ক্ষতি হয়েছে ৷ যাঁরা লঙ্কা, শষা লাগিয়েছিলেন, তাঁদের বিরাট ক্ষতি ৷ এই বৃষ্টিতে গাছের গোড়ায় জল জমে সব গাছ মরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছেই ৷ তাছাড়া যে সব জমিতে সবজি ছিল, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ক্ষতি হবেই ৷ এখনও বৃষ্টি হচ্ছে ৷ ফলে এখনই ক্ষতির পরিমাণ বলা যাবে না ৷"
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যে সকল চাষির ক্ষতি হয়েছে ৷ সরকারি নিয়ম মেনে সেই সব চাষিরা শষ্য বীমার মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন ৷"