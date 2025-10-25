ETV Bharat / state

'দিদিকে বলো'-তে অভিযোগই সার, নবান্নের আগে মাথায় হাত ধান চাষিদের

বিঘার পর বিঘা জমিতে চাষ করা হয়েছে। জমি জুড়ে ফসল ফলেছে, ধানের শীষ বেরনো শুরু হয়েছে। কিন্তু জলের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে ৷

নবান্নের আগে মাথায় হাত ধান চাষিদের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
পাঁড়ুই (বীরভূম), 25 অক্টোবর: 'দিদিকে বলো'-তে জানিয়েও হয়নি সুরাহা। দীর্ঘদিন ধরে সেচ খাল সংস্কার না হওয়ায় প্রায় 150 বিঘে জমির ধান নষ্ট হতে বসেছে ৷ নবান্ন উৎসবের আগে ফাটা মাঠে মাথায় হাত প্রান্তিক চাষিদের। অভিযোগ, এরপরও কার্যত উদাসীন পঞ্চায়েত ও সেচ দফতর। এই দৃশ্য বীরভূমের পাঁড়ুই থানার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীচন্দপুর এলাকায়৷

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই 2019 সালের 29 জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা অনুযায়ী সরকারিভাবে 9137091370 এই টোল ফ্রি নম্বরে যে কেউ, যে কোনও সমস্যা, অভিযোগ জানাতে পারছিলেন ৷ তারপরেই দ্রুত সেই বিষয়ে সরকারিভাবে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছিল ৷ কিন্তু, এই 'দিদিকে বলো' নম্বরেও ফোন করে সমাধান মিলল না বীরভূমের প্রান্তিক চাষিদের ৷

নবান্নের আগে মাথায় হাত ধান চাষিদের (ইটিভি ভারত)

বোলপুর শহর সংলগ্ন কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীচন্দপুর এলাকায় আশেপাশে কয়েকটি গ্রামের চাষিদের দোফসলা চাষ জমি ৷ শীতের মরশুমে বোরো ধান রোপণ করেছেন চাষিরা ৷ কারও 5 বিঘে, কারও 10 বিঘে, কারও বা 12 বিঘে জমিতে চাষ করা হয়েছে। জমি জুড়ে ফসল ফলেছে, ধানের শীষ বেরনো শুরু হয়েছে। সামনে নবান্ন উৎসব, ঘরে ঘরে পাকা ধান উঠবে, গ্রামবাংলায় এই উৎসবের অন্য আমেজ থাকে। কিন্তু, জলের অভাবে প্রায় 150 বিঘে জমির ধান নষ্টের মুখে ৷ অনেক প্রান্তিক চাষি আবার ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। আর তাই নবান্ন উৎসবের আগে মাথায় হাত চাষিদের। অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে ময়ূরাক্ষী সেচ খাল বিভাগের পাঁড়ুই থানার সাত্তোর এলাকায় একটি সেচ খাল সংস্কার হয়নি ৷ ফলে সেচের জল অন্য পথে বড় ড্রেন প্রভৃতি দিয়ে বয়ে গিয়ে অপচয় হচ্ছে ৷

জল না আসায় এই মুহুর্তে বিঘের পর বিঘে ধানী জমি কাঠ ফাটা হয়ে গিয়েছে। ধানের শীষগুলি পর্যন্ত জলের অভাবে ফেটে গিয়েছে, পাতাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধান পরিণত হওয়ার আগেই বেশি জলের দরকার হয় ৷ আর এই সময়েই জলই নেই মাঠে ৷ এই মর্মে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সেচ বিভাগে একাধিকবার লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ করেছেন চাষিরা। কিন্তু, ফল হয়নি ৷ বাধ্য হয়ে 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে অভিযোগ করেছেন। তাতেও মেলেনি সুরাহা। নবান্নে তাদের ঘরে নব অন্ন উঠবে কি না, সেই চিন্তা ঘুম ছুটেছে চাষিদের।

চাষিদের মধ্যে কার্তিক দাস, শুভম দাসরা বলছেন, "মাঠের পর মাঠ ধান মরে যাচ্ছে ৷ এই সময়ে ধানের শীষ বেরচ্ছে, তাই জল বেশি লাগে, কিন্তু জলই পাচ্ছি না ৷ বলে বলে আজও সংস্কার হয়নি ক্যানেল ৷ দিদিকে বলোতেও জানিয়েছি ৷ 75 শতাংশ ধান শেষ হয়ে গিয়েছে। জল না পেলে বাকি সব শেষ৷ জল অপচয় হচ্ছে, তবু চাষ জমিতে আসছে না ৷ আমরা খাবো কী ? সেই চিন্তাতেই আছি ৷"

কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শেখ আকাশ বলেন, "সেচ বিভাগের বিষয় এটি ৷ তাদের সবটা জানানো হয়েছে।" ময়ূরাক্ষী সেচ বিভাগের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ললিত নারায়ণ সিং বলেন, "চাষিদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখব ৷ এবার বর্ষা বেশি হয়েছে, অনেক জায়গায় সেচ খাল সংস্কার চলছে। কারও কোন সমস্যা না হয় সেটা আমরা দেখছি।"

