দুর্যোগে ফসল নষ্টে চরম পদক্ষেপ আলু চাষির, বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা 2 প্রার্থীর

দুর্যোগে ফসল নষ্টে চরম পদক্ষেপ আলু চাষির, বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা 2 প্রার্থীর

ঋণ কীভাবে শোধ করবেন তা বুঝে উঠতে না পেরে চরম পদক্ষেপ নিলেন আলু চাষি ।

মৃতের বাড়িতে মালদা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 24, 2026 at 8:06 PM IST

মালদা, 24 মার্চ: প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে প্রায় চার বিঘা জমির আলু । ঋণ কীভাবে শোধ করবেন তা বুঝে উঠতে না পেরে চরম পদক্ষেপ নিলেন আলু চাষি । মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার মহেশবাথানী অঞ্চলের তেলিপুকুর গ্রামে । ঘটনার খবর পেয়ে ওই পরিবারকে সমবেদনা জানাতে যান মালদা বিধানসভার বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রার্থী ।

মৃতের নাম বিপতি রাজবংশী । তেলিপুকুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋণ করে 5 বিঘা জমিতে চুক্তির ভিত্তিতে আলু চাষ করেছিলেন বিপতি । গত শনিবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিতে ওই এলাকার সমস্ত জমিতে জল জমে যায় । বিপতির প্রায় 4 বিঘা জমির আলু নষ্ট হয়ে যায় । কীভাবে ঋণ শোধ করবেন, তা বুঝে উঠতে না পেরেই সোমবার রাতে বিষপান করে জীবন শেষ করেন বিপতি ।

মৃতের ভাই বিষ্ণু রাজবংশী বলেন, "ঋণ করে জমি ঠিকাতে নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন বিপতি । প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । তার ওপর আলুর দাম নেই । বাধ্য হয়ে চরম পদক্ষেপ নেন তিনি । শুনতে পেলাম প্রায় 5 বিঘা জমি ঠিকাতে নিয়েছিল । তার মধ্যে প্রায় 4 বিঘা জমির আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে । আলুর দাম ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না ।"

মালদা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, "সকালে খবর পাই, বিপতি রাজবংশী নামে একজন আলু চাষি চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন । উনি চুক্তির ভিত্তিতে 5 বিঘা জমি নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন । দু'দিন আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলুর জমিতে অনেক জল জমে যায় । ওনার জমিতেও জল জমে গিয়েছিল । ওনার চাষ করা বেশিরভাগ আলু নষ্ট হতে শুরু করেছিল । তার মধ্যে আলুর দামও ভালো পাওয়া যাচ্ছে না । উনি ঋণ নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন । বাধ্য হয়ে উনি বিষ খেয়ে জীবন শেষ করেছেন । তৃণমূল সরকার চাষিদের পাশে থাকছে না । প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু থাকলে চাষিদের এরকম পদক্ষেপ নিতে হত না ।"

তৃণমূল প্রার্থী তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, "তেলিপুকুর এলাকায় এসেছিলাম । এখানে একজন আলু চাষি চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন । অনেক আলু চাষি ক্ষতির মুখে পড়েছেন । বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

MALDA FARMERS DEATH
POTATO FARMING
আলু চাষি
আলু চাষে ক্ষতি
FARMERS DEATH

