10 অগস্ট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের ডাক কৃষক-শ্রমিকদের, কেন ?
20 দফা দাবিতে এই কর্মসূচিতে সামিল হবেন বঙ্গের বিজেপি বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক কৃষক, শ্রমিক, হকার, বস্তিবাসী এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ ।
Published : August 2, 2026 at 4:03 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: আগামী 10 অগস্ট সারা দেশে আইন অমান্য, জেল ভরো, রেল ও সড়ক অবরোধের ডাক দিল বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন । কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একাধিক নীতির বিরুদ্ধে সংযুক্ত কৃষক মোর্চা, ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠনের তরফ যৌথ শান্তিপূর্ণ মিছিল ও জেল ভরো কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে । 20 দফা দাবিতে এই কর্মসূচিতে সামিল হবেন বঙ্গের বিজেপি বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক কৃষক, শ্রমিক, হকার, বস্তিবাসী এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ । সংযুক্ত কৃষক মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক একথা জানিয়েছেন ।
এই কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতায় সংযুক্ত কৃষক মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ শাখার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে । সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, প্রতি বছরের মতো এ বারও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সামনে রেখে 10 অগস্ট আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করা হবে ।
সংযুক্ত কৃষক মোর্চার বঙ্গের আহ্বায়ক অমল হালদার ও কার্তিক পাল বলেন, দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবেই রাজ্যে এই আন্দোলনের আয়োজন করা হচ্ছে । আইন অমান্য, জেল ভরো, রেল ও সড়ক অবরোধ এবং মানবশৃঙ্খল-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে ।
তাঁদের অভিযোগ, "ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চাপে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার হলেও কৃষকদের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি । ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-এর আইনি গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি, কৃষক আন্দোলনের শহিদ পরিবারগুলিকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি । এই পরিস্থিতিতে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয় ।"
কৃষিক্ষেত্রের সংকটের বিষয়ে বাম নেতাদের অভিযোগ, "ভারত-মার্কিন প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি দেশের কৃষি, কৃষক ও খাদ্য-নিরাপত্তার ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে । এই চুক্তির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার অনুপ্রবেশ আরও বাড়বে, কৃষি উপকরণ - যেমন বীজ, সার ও কীটনাশকের ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীয় কৃষি ক্রমশ বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে । অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলির কৃষকরা বিপুল ভর্তুকি পেলেও ভারতের কৃষকরা সেই ধরনের রাষ্ট্রীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন ।"
10 অগস্ট কোথায়, কী করার পরিকল্পনা ?
রাজ্যের সমস্ত জেলায় শান্তিপূর্ণ মিছিল ও আইন অমান্য কর্মসূচি পালন । কলকাতায় কৃষক, শ্রমিক, হকার, বস্তিবাসী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণে বৃহৎ মিছিলের ডাক।
উল্লেখযোগ্য দাবি
ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির কৃষিবিরোধী শর্ত অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে
কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোনও কৃষি-সংক্রান্ত চুক্তি করা চলবে না
কৃষি, খাদ্য-নিরাপত্তা ও কৃষকের স্বার্থবিরোধী সব শর্ত প্রত্যাহার করতে হবে
এমএসপি-এর আইনি গ্যারান্টি, সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা ও গণবণ্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে
কৃষি ও দেশের স্বার্থবিরোধী সব বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করতে হবে