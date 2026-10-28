এনকাউন্টারের জের কাটার আগেই গাইঘাটায় কৃষককে কুপিয়ে খুন, নেপথ্যে পরকীয়া !

এনকাউন্টারের জের কাটার আগেই গাইঘাটায় কৃষককে কুপিয়ে খুন, নেপথ্যে পরকীয়া !
Farmer Hacked to Death: অভিযুক্তের স্ত্রী’র সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ নিহতের ৷ তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : October 28, 2026 at 9:17 PM IST
গাইঘাটা, 28 অক্টোবর: নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্তের মৃত্যু হয় পুলিশ-'এনকাউন্টারে' ৷ উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার সেই ঘটনার রেষ এখনও কাটেনি ৷ তারই মধ্যে এবার পেশায় কৃষক এক যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনা ঘটল গাইঘাটায় ৷ আর এই খুনের নেপথ্যে পরকীয়া বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ নিহত যুবকের নাম বাসুদেব দাস (23) ৷ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নাড়ুগোপাল বিশ্বাস নামে এক যুকককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
বনগাঁর পদস্থ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "খুনের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত বাসুদেব ফুল চাষ করেন ৷ বিস্তীর্ণ জমিতে তিনি জবা ফুলের বাগান তৈরি করেছিলেন ৷ বুধবার সকালে তিনি প্রথম দফায় বাগান পরিচর্যা করে বাড়ি ফিরেছিলেন ৷ দুপুরে ফের বাগানে যান পরিচর্যার জন্য ৷ জানা যায়, মাঠে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে খবর আসে, জবা ফুলের বাগানের পাশে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে রয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাসুদেবের জবা ফুলের বাগানের পাশে নাড়ুগোপাল বিশ্বাসের চাষের জমি রয়েছে ৷ বাসুদেবের সঙ্গে নাড়ুগোপালের স্ত্রী ঋতুপর্ণার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ গত কয়েকমাস ধরে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও কানাঘুষো চলছিল ৷ নাড়ুগোপাল এই নিয়ে বাসুদেবকে শাসিয়ে ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু, তাঁর সঙ্গে ঋতুপর্ণার মেলামেশা বন্ধ করা যায়নি ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, দুপুরে বাসুদেব বাগান পরিচর্যা করছিলেন, পাশের ক্ষেতে নাড়ুগোপাল ছিলেন ৷ তখন আচমকাই তিনি বাসুদেবের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করেন ৷ গাইঘাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷
বাসুদেবের স্ত্রী দীপা দাস বলেন, "সকালে আমার স্বামী একবার মাঠ গিয়ে ফিরে এসেছিলেন ৷ তারপর দুপুরে আবার মাঠে গিয়েছিলেন ৷ কিছুক্ষণ পর এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারি, আমার স্বামীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ৷ নাড়ুগোপাল নামে আরেক চাষির স্ত্রী’র সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল বলে অনেকে আমাকে বলেছে ৷ ঘটনাটা সত্যি কি না আমি জানি না ৷ ওই মহিলা আমার স্বামীর কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছিল ৷ নাড়ুগোপাল আর ওঁর স্ত্রী দু’জন মিলে আমার স্বামীকে খুন করেছে ৷ আমি চাই ওঁদের দু’জনের চরম শাস্তি হোক ৷"
ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় চাষি তরুণ মণ্ডল বলেন, "আমরা মাঠে কাজ করছিলাম ৷ হঠাৎ খবর পাই, বাসুদেবকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ৷ তারপর এসে দেখলাম ওঁর দেহ পড়ে রয়েছে ৷ নাড়ুগোপাল কুপিয়ে খুন করেছে বলে শুনতে পাচ্ছি ৷ বাসুদেবের পাশেই তাঁর জমি ছিল ৷"
নিহত বাসুদেবের বাবা শম্ভু দাস বলেন, "আমার ছেলে বাসুদেবকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ৷ নাড়ুগোপাল নামে এক চাষি তাঁকে খুন করেছে ৷ এর বেশি কিছু আমি জানি না ৷"