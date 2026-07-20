মনোস্কামনা পূরণ হতেই শ্রাবণে দণ্ডি কেটে জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশ্যে কৃষক
ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়েছেন ভগবান ৷ মানত অনুযায়ী শ্রাবণ মাসে বাড়ি থেকে দণ্ডি কেটে জল্পেশ মন্দিরের পথে বানু রায় ৷
Published : July 20, 2026 at 4:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 জুলাই: দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন । তাঁর সুস্থতা কামনায় মানত করে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন বানু । এরপর থেকেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন স্ত্রী ৷ তখন থেকেই বানুর বিশ্বাস, জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর ভগবান শিবের আশীর্বাদেই সুস্থ হয়েছেন সহধর্মিনী ৷
এই মনোস্কামনা পূরণ হতেই শ্রাবণ মাস পড়তেই দু'দিন ধরে দণ্ডি কেটে জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন কাঁদোবাড়ির এই কৃষক । সারা দিনরাত এক করে দণ্ডি কেটে চলেছেন তিনি ৷ রাতের অন্ধকারে টোটো রিক্সার আলোতে দণ্ডি কাটছেন বানু ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পরিবার ও আত্মীয়স্বজন ৷ বর্তমান যুগেও স্ত্রীর প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে এটা হতে পারে সমাজকে যেন সেই বার্তা দিচ্ছেন বানু ।
জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের কাঁদোবাড়ির দেউনিয়া পাড়ার বাসিন্দা বানু রায় গত শনিবার দুপুর 12টা থেকে রবিবার রাতের মধ্যে দণ্ডি কেটে জলপাইগুড়ি শহরে এসে পৌঁছেছেন ৷ জল্পেশ মন্দির পৌঁছতে এখনও অনেকটা পথ বাকি ।
তাঁর ভাই অপু রায়ের কথায়, "বৌদির শারীরিক অসুস্থতার সময়ে দাদা জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে মানত করেছিলেন যে, স্ত্রী সুস্থ হলে শ্রাবণ মাসে বাড়ি থেকে দণ্ডি কেটে জল্পেশ বাবার মন্দিরে পৌঁছে জল ঢালবেন । সেই মনোস্কামনা পূরণ হতেই বাড়ি থেকে দণ্ডি কেটে জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন । বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার দুপুর বারোটার সময় কাঁদোবাড়ি থেকে দণ্ডি কাটতে শুরু করেন তিনি ৷ কবে গন্তব্যে পৌঁছবেন জানেন না । তবে আস্থা ও মনের জোর নিয়েই দণ্ডি কেটে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার চলেছেন ৷ আমরা তাঁর সঙ্গেই রয়েছি ।"
বানুর স্ত্রী মানতা রায় বলেন, "আমি অসুস্থ থাকার সময়ে আমার স্বামী জল্পেশে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিলেন । আমি এখন সুস্থ আছি । তাই এবার বাড়ি থেকে শনিবার দুপুর 12টার সময় দণ্ডি কেটে জল্পেশ মন্দিরে যাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি ।"
বানুর কথায়, "বাবা জল্পেশ্বরের জন্যই আমার স্ত্রী আজ সুস্থ । আমি কথা দিয়েছিলাম স্ত্রী সুস্থ হলে ওকে সঙ্গে নিয়েই মন্দিরে দণ্ডি কেটে যাব বাবা জল্পেশের মাথায় জল ঢালতে ।"
জল্পেশ মন্দির প্রসঙ্গ
জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থেকে 7-8 কিমি দূরে জরদা নদীর ধারে অবস্থিত প্রায় 500 বছরের পুরোনো জল্পেশ মন্দির ভগবান শিবের (জল্পেশ্বর) একটি বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান । এর প্রধান আকর্ষণ হল এখানে একটি অনন্য 'অনাদি' শিবলিঙ্গ রয়েছে, যা মাটির গভীরে জলের নিচে অবস্থান করে । এটি ভ্রামরী শক্তিপীঠের ভৈরব হিসেবেও পূজিত হয় ।
1524 সালে কোচবিহারের মহারাজা বিশ্ব সিংহ এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন । পরবর্তীতে 1663 সালে রাজা প্রাণ নারায়ণ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন । মূল মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নিচে নেমে শিবলিঙ্গটি দর্শন করতে হয় । মহাদেব এখানে মাটির অনেকটা নিচে অবস্থান করায় ভক্তদের মাথা নত করে তাঁর কাছে পৌঁছাতে হয় ।
শিবরাত্রি এবং শ্রাবণ মাসে এখানে বিশাল মেলা হয় । এই সময়ে বাংলার পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী বোল বোম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে বাবার মাথায় জল ঢালতে আসেন ।