দাক্ষিণাত্যের ফল মাস্ক মেলন বাংলায় চাষে দিশা দেখাচ্ছেন মালদার কৃষক

দাক্ষিণাত্যের ফল মাস্ক মেলন বাংলায় চাষে দিশা দেখাচ্ছেন মালদার কৃষক
প্রথাগত চাষ ছেড়ে বিকল্প মাস্ক মেলন চাষে মেতেছেন পুরাতন মালদার নতুন প্রজন্মের কৃষক৷ তাঁর উৎপাদিত ফল কলকাতা ও শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে৷
Published : June 17, 2026 at 4:29 PM IST
মালদা, 17 জুন: মাস্ক মেলন৷ খুব বেশি বাঙালি এই নাম কিংবা এই ফলের সঙ্গে পরিচিত নন৷ তাঁরা মূলত তরমুজ কিংবা ওয়াটার মেলনের সঙ্গে পরিচিত৷ তরমুজের মতোই মাস্ক মেলন বা ক্যান্টালুপ একটি গ্রীষ্মকালীন ফল৷ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্যে এই ফলের চাষ হয়৷ যদিও বাংলায় সেভাবে এর চাষের কথা জানা যায় না৷ এবার নিজের দু’বিঘা জমিতে সেই ক্যান্টালুপেরই চাষ করেছেন পুরাতন মালদার এক কৃষক৷ প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করেছেন তিনি৷ সবকিছু ঠিক থাকলে ভবিষ্যতে চাষের পরিধি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রয়েছে তাঁর৷ তাঁর এই প্রচেষ্টা আম নির্ভর এই জেলার ফলচাষিদের বিকল্প চাষের সন্ধান দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে৷
মাস্ক মেলনের মধ্যে 90 শতাংশ জল থাকে৷ অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল৷ রয়েছে উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম৷ শরীর আর্দ্র রাখার পাশাপাশি হৃৎপিণ্ড, ত্বক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে৷ 100 গ্রাম ক্যান্টালুপে রয়েছে মাত্র 34 ক্যালরি৷ শরীরকে ডিটক্স করার ফলে শরীর থাকে ঝরঝরে৷ এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি রয়েছে৷ অর্থাৎ সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাও রয়েছে৷ মাস্ক মেলনে থাকা ফাইবার ও এনজাইম কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এবং পুষ্টি শোষণে সহায়ক৷ চোখের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও এই ফলের জুড়ি মেলা ভার৷
কিছুদিন আগে চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন পুরাতন মালদার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিনা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার এক যুবক মনতোষ রাজবংশী৷ পেশায় চাষি হলেও এগ্রিকালচার বিষয়ে ডিপ্লোমা করেছেন তিনি৷ বাপ-ঠাকুরদার প্রথাগত পদ্ধতি ছেড়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস করেন৷ বেঙ্গালুরুতেই তিনি প্রথম মাস্ক মেলন দেখেন৷ এই অপরিচিত ফল খেয়ে ভালো লেগে যায় তাঁর৷ তখনই ঠিক করেন, তিনি নিজের জমিতে এই ফলের চাষ করবেন৷
সেই ভাবনা থেকেই এবার প্রথম তিনি নিজের দু’বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে মাস্ক মেলনের চাষ করেছেন৷ ইতিমধ্যে জমি থেকে ফল উঠতে শুরু করেছে৷ প্রথমবার তিনি কলকাতা ও শিলিগুড়ির বাজার বেছে নিয়েছেন৷ সেখানকার ফল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন৷ আগামিকালই শিলিগুড়ি থেকে একজন ব্যবসায়ী তাঁর ফল কিনতে মালদায় আসছেন৷ আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে তিনি৷
বাড়ি আদিনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হলেও মনতোষ পুরাতন মালদারই নারায়ণপুর এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা জমিতে ক্যান্টালুপের চাষ করেছেন৷ তিনি বলছেন, “আমাদের এলাকার মানুষজন তরমুজ বা ওয়াটার মেলনের সঙ্গেই পরিচিত৷ মাস্ক মেলনের বিষয়ে অনেকেরই জানা নেই৷ এই ফল মূলত বাইরে চাষ হয়৷ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো জায়গায় এর পরিচিতি রয়েছে৷ পশ্চিমবঙ্গে এর চাষ খুব কমই হয়৷ মালদায় প্রথম আমিই এর চাষ করছি৷ বেঙ্গালুরু গিয়েছিলাম৷ সেখানে পেঁপের সঙ্গে এই ফল কেটে বিক্রি হয়৷ সেখানে এই ফল খেয়ে আমার ভালো লেগে যায়৷ বাইরে থেকে বীজ সংগ্রহ করি৷ মাস্ক মেলন ফলাতে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগে৷ যেভাবে শসা চাষ করা হয়, ঠিক একই পদ্ধতিতে এর চাষ হয়৷”
মনতোষ আরও বলেন, “মূলত নেট হাউসেই এই ফলের চাষ হয়৷ আমিও সেভাবে চাষ করেছি৷ তবে ঝড়বৃষ্টিতে নেট হাউস ভেঙে গিয়েছে৷ মাস্ক মেলন চাষে প্রতি বিঘাতে প্রায় 50 হাজার টাকা খরচ হয়৷ শিলিগুড়ি কিংবা কলকাতায় এর ভালো চাহিদা রয়েছে৷ মালদার অতুল মার্কেট বা রথবাড়ি মার্কেটে এখন মাস্ক মেলন 230-240 টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে৷ এবার আমার উৎপাদিত ফল শিলিগুড়ি আর কলকাতা যাবে৷ আগামিকালই শিলিগুড়ি থেকে ভেন্ডার ঢুকবে৷ এক বিঘাতে দু’লাখ টাকা উপার্জন করার লক্ষ্য রয়েছে৷ এখন দেখা যাক কী হয়৷”
কিন্তু প্রথার বাইরে বেরিয়ে আমের জেলা মালদায় মাস্ক মেলনের চাষ কি ঝুঁকিপূর্ণ নয়? মনতোষ বলছেন, “এই ফল দেখতে খুব একটা ভালো নয়৷ এর দুটো প্রজাতি৷ একটির রং সাদা, আরেক প্রজাতির রং ঘন সবুজ৷ কিন্তু এই ফল ভীষণ সুস্বাদু৷ পুষ্টিগুণও বেশ ভালো৷ 2011 সাল থেকে আমি চাষ করছি৷ বাপ-ঠাকুরদার পথ ছেড়ে আমি প্রাকৃতিক ভিত্তিতে চাষ করি৷ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও এখন জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার কথা বলছে৷ বেশি রাসায়নিক ব্যবহার করলে জমির মাটি খারাপ হয়ে যায়৷ প্রথম প্রথম যেকোনও কাজে সমস্যার মুখে পড়তে হয়৷ মানুষ যখন এই ফলের বিষয়ে জানতে পারবে তখন মাস্ক মেলনের চাহিদা বাড়বে বলে আমি নিশ্চিত৷”