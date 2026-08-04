মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেল করে চাষের জমি দখল ! টুলুর বিরুদ্ধে সরব চাষি

মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেল করে চাষের জমি দখল ! টুলুর বিরুদ্ধে সরব চাষি
বীরভূমের সিউড়ির ঘটনা ৷ প্রান্তিক চাষি নিখিল অঙ্কুরের অভিযোগ, 2024 সালের ঘটনা ৷ তখন প্রশাসনকে বলেও কোনও লাভ হয়নি ৷
Published : August 4, 2026 at 3:28 PM IST
সিউড়ি, 4 অগস্ট: মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেল করার সময় চাষের জমি দখল করে নিয়েছিলেন পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ৷ সেই পাট্টা জমি বলপূর্বক ঘিরেও নেওয়া হয় ৷ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও ফল হয়নি, এমনই অভিযোগে সরব সিউড়ির প্রান্তিক চাষি নিখিল অঙ্কুর । বর্তমানে টুলু মণ্ডলের নামে এফআইআর হতেই, জমি ফেরতের আশায় বুক বেঁধেছেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে পাথর মাফিয়া বলে পরিচিত টুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নিজামুদ্দিনের এক আত্মীয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ ৷ বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ জানান, এখনও পর্যন্ত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের আত্মীয়র কাছ থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা, 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার করা হয়েছে ।
পুলিশ সুপার আরও জানান, টুলুর তিনটি বাড়ি, 400 বিঘা জমি, ছ’টি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 220 কোটি টাকা, 240টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । টুলু মণ্ডলের নামে এফআইআর করে তদন্ত চলছে ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া সোনাগুলি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা হয়েছে ।
টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তার পরেই তাঁর কাছ থেকে হাতে লেখা একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছে পুলিশ । তাতে সরকারি কোন অফিসার, পুলিশের কোন অধিকারিককে কত টাকা দেওয়া হত, তার তথ্য মিলেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এই পরিস্থিতিতে সরব হয়েছেন সিউড়ির প্রান্তিক চাষি নিখিল অঙ্কুর ৷ 2024 সালে টুলু মণ্ডলের মেয়ে সালমার বিয়ের সময় জাঁকজমকপূর্ণ প্যান্ডেল করা হয়েছিল সিউড়ি-দুবরাজপুর রাস্তার ধারে ৷ পরে সেই জমিটা প্রাচীর দিয়ে বলপূর্বক ঘিরে নিয়েছেন মাফিয়া টুলু । এই জমির মধ্যে রয়েছে নিখিল অঙ্কুর নামে এক চাষির জমি ৷ জমিটি তাঁর প্রয়াত বাবার নামে পাট্টা ছিল ৷ দীর্ঘদিন ধরে চাষ করেছেন নিখিল ৷
চাষি নিখিল অঙ্কুর বলেন, ‘‘আমাদের চাষের জমিতে প্যান্ডেল করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন টুলু মণ্ডল । পরে সেই জমি দখল করে নেন ৷ আমাদের পাট্টা জমি, দীর্ঘদিন চাষ করছি ৷ তিনি বলেছিলেন, ‘কাগজপত্র নিয়ে এসো, জমি তোমাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেব ৷’ তার পর সব কেড়ে নিলেন ৷’’
অভিযোগ, এক কথায় জোর করে চাষ জমিগুলি দখল করে নেন টুলু ৷ সেখানে পাথর ও বালি মজুত করার কাজ করতেন তিনি ৷ জমি ফেরত চেয়ে সিউড়ির মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন চাষি নিখিল অঙ্কুর । কিন্তু, কোনও ফল হয়নি ৷ কারণ, তৃণমূল আমলে এই বীরভূম জেলা প্রশাসন বকলমে টুলু মণ্ডলই চালাতেন বলে অভিযোগ ৷ নিখিল অঙ্কুর বলেন, ‘‘এসডিও-র কাছে অভিযোগ করেছি, কোনও লাভ হয়নি ৷ আমি চাই চাষের জমিটা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।’’
নিখিল অঙ্কুর শুধু টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেননি ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধেও ৷ প্রশাসনও সেই সময় নিষ্ক্রিয় ছিল বলে তাঁর অভিযোগ ৷ এখন যখন ওই চাষি ফের সরব হয়েছেন, তখন কী বলছে প্রশাসন ? এই নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল সিউড়ির মহকুমাশাসক সুপ্রতীক সিংহের সঙ্গে ৷ তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি ৷