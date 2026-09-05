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শনির সকালে ট্রায়াল রান, সন্ধ্যার পর ফরাক্কায় স্বাভাবিক হতে পারে ট্রেন চলাচল

মুর্শিদাবাদে নিউ ফরাক্কার কাছে রেললাইনে ধস নামার কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত। এখনও পর্যন্ত 80 শতাংশ মেরামতির কাজ হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

RAILWAY TRACK COLLAPSED FARAKKA
ফরাক্কা ধসে ট্রেন চলাচল ব্যাহত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 12:21 PM IST

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ফরাক্কা, 5 সেপ্টেম্বর: নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন বিপর্যয়ের পর প্রায় 54 ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে ৷ তবে এখনও আশার আলো দেখাতে পাচ্ছেন না রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের বক্তব্য, 200 জন শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত 80 শতাংশ মেরামতির কাজ হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে । এমনই আশার আলো দেখালেন পূর্ব রেলের জেলারেল ম্যানাজার ৷

শুক্ররবারই ঘটনাস্থলে আসেন পূর্ব রেলের জেলারেল ম্যানাজার গীতিকা পান্ডে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিক্রম গুপ্ত। গীতিকা পাণ্ডে এক সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "রেলের কর্মী এবং বিডব্লিউটি-এর কর্মীরা নিরন্তর প্র‍য়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। লাইনের পাশে একটি জলাশয় থাকায় প্রায় 80 মিটার এলাকাজুড়ে ধ্বস নেমেছে। ধ্বসের গভীরতা প্রায় 7 মিটার। বৃষ্টির কারণে পাইলিংয়ের কাজ এগোচ্ছে না। তবে দ্রুত এই শাখায় রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

RAILWAY TRACK COLLAPSED FARAKKA
এখনও পর্যন্ত 80 শতাংশ মেরামতির কাজ হয়েছে (ইটিভি ভারত)

গীতিকা পান্ডের দাবি, এই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়নি। যেহেতু কাজের জন্য পাওয়ার কাট নেওয়া হয়েছে, তাই ডাউন লাইনে ডিজেল লোকো ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে 160টি ট্রেন চলেছে। কিছু ক্ষেত্রে ট্রেনের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ট্রেনের যাত্রা পথ ছোট করা হয়েছে। তবে আজ সন্ধ্যার মধ্যে এই শাখায় রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করছেন পূর্ব রেলের জেলারেল ম্যানাজার ।

এদিকে যখন ট্রেন লাইনে অচলাবস্থা ঠিক তখনই 12 নম্বর জাতীয় সড়কেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ট্রেন লাইনে ধসের কারণে কাজ যখন চলছে ঠিক সেই সময় সড়কপথে 12 নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট ফরাক্কাতে। রাস্তার উপর একটি গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াই রাত থেকেই তীব্র যানজট শুরু হয়েছে ফরাক্কাতে। তার ফলে একাধিক গাড়ি আটকে রয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। নাজেহাল হতে হচ্ছে যাত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে। যানজট নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর ট্রাফিক পুলিশ। রেললাইন ও জাতীয় সড়কে জোড়া বিপর্যয়ের কারণে যাত্রী দুর্ভোগ ক্রমাগত বাড়ছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে ক্ষোভ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন আপ লাইনে ধস দেখা দেওয়ায় ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুরু হয় মেরামতির কাজ। মেরামতির কাজ করতে গিয়ে আরও ফ্যাসাদে পড়েন কর্মীরা। কারণ পাইলিং করতে গিয়ে ধসের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত লাইনের উপর প্রায় 80 মিটার ধস নেমেছে। রেলের আধিকারিকদের দাবি, অতি বৃষ্টি এবং লাইনের পাশে একটি বড় জলাশয় থাকায় ধ্বস বেড়েছে। ধসের কারণে ওভারহেড তারের খুঁটি হেলে গিয়েছিল।

শুক্রবার ওভারহেড তারের লাইন ঠিক করা গেলেও ধসের জায়গায় এখনও সম্পূর্ণ পাইলিং সভব হয়নি। পাথর দিতেই সেগুলি তলায় ঢুকে যাচ্ছে কিংবা গড়িয়ে জলাশয়ে পড়েছে। ধসের গভীরতাও প্রায় 7 মিটার। ফলে খুব দ্রুত যে এই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে কেউ মনে করছেন না। তবে রেলের আধিকারিকরা, আশ্বাস দিয়েছেন শনিবার রাতের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। রাত দিন কাজ চলছে।

গ্রুপ ডি, এবং গ্রুপ সি-র প্রায় 200 জন শ্রমিক লাগানো হয়েছে। পুরো কাজের তদারকি করছেন রেলের এলাধিক উচ্চপদস্ত আধিকারিক। ঘটনাস্থলেই রয়েছেন পূর্ব রেলের জিএম গীতিকা পাণ্ডে। তিনি বলেন, "আজ কোনও ট্রেন বাতিল করা হয়নি। ডিজেল লোকো দিয়েই ফরাক্কার ওই অংশে ট্রেন চলাচল করানো হবে। তবে ট্রেনগুলি সঠিক সময়ে মেনে চলতে পারবে না। এদিকে, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো জাতীয় সড়কে যানজট যাত্রী দুর্ভোগ কয়েকগুণ বাড়িয়েছে।"

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ফরাক্কা ধস
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