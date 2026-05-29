আর নেই 'সুন্দরী'র দিদি ! পশুপ্রেমী ব্লগার সায়নীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নেটপাড়ার জনপ্রিয় মুখ সায়নী চক্রবর্তী আর নেই! 'সুন্দরী'র দিদি চরম পদক্ষেপ করেছেন চর্চা এমনটাই । তাঁর আকস্মিক ও মর্মান্তিক খবরে একপ্রকার ভেঙে পড়েছে নেটাগরিকরা।

পশুপ্রেমী ব্লগার সায়নীর অস্বাভাবিক মৃত্যু (সায়নী চক্রবর্তীর ফেসবুক)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 29, 2026 at 1:34 PM IST

মগরা, 29 মে: সুন্দরী, আদরী ও পরী নিয়ে সংসার ছিল পশুপ্রেমী সায়নী চক্রবর্তীর ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি মা মলি চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ব্লগ করতেন ৷ মায়ের নামের পেজেও ফ্যান ফলোয়ার আরও ভালো ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় গরু ও সারমেয়দের নিয়ে ভিডিয়োও পোস্ট করেছেন সায়নী। কিন্তু তারপরই নিজের ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তবে সায়নীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে হুগলির মগরা গজঘণ্টা দে'পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে।

কী কারণে এই ঘটনা সেটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, প্রেম সম্পর্কের টানা পোড়েন থেকেই এই চরম পদক্ষেপের পথ বেছে নিয়েছেন বলে ধারণা। মগরা থানার পুলিশ খবর পেয়ে গতকালই দেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামপাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর কাছ থেকে কোনও নোট পাওয়া যায়নি ৷

সুন্দরী, আদরী ও পরী নিয়ে সংসার ছিল পশুপ্রেমীর (সায়নী চক্রবর্তীর ফেসবুক)

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মগরা থানার পুলিশ এক তরুণীর দেহ উদ্ধার করেছে ৷ শুক্রবার সকাল 11টা পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন। কেন তিনি নিজের জীবন নিলেন, তার সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সোশাল মিডিয়ায় বছর তেইশের সায়নীর গবাদি পশু ও পোষ্য নিয়ে খুনসুটি দেখা যেত। মগরা গজঘণ্টা দেপাড়ার বাসিন্দা সায়নী বাঘাটি কলেজের প্রাক্তনী। সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে সদ্য এলএলবি পাশ করেন। সুন্দরী, আদরি-সহ বিভিন্ন গরু ও সারমেয়দের নিয়ে ব্লক করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে সোশাল মিডিয়ায়। ফলোয়ার্স কম নয় তাঁর।

পশুপ্রেমী ব্লগার (সায়নী চক্রবর্তীর ফেসবুক)

প্রাণবন্ত হাসিখুশিতে থাকা এই ব্লগার হঠাৎ করে কেন নিজের জীবন নিলেন? সেটাই বড় প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছে নেট দুনিয়ায়। সায়নীর মৃত্যুর খবর জানার সঙ্গে শোকার্ত তাঁর অনুরাগীরা। সহজ, সরল জীবনযাপন প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা এবং গ্রাম বাংলার আবেগঘন মুহূর্ত দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল অনুরাগীদের ৷

সোশাল মিডিয়ায় সায়নী ও তাঁর মা মলি চক্রবর্তীও অত্যন্ত জনপ্রিয়। মা-মেয়ের একটি যৌথ পেজের পাশাপাশি তাঁদের আলাদা আলাদা পেজও রয়েছে ৷ সায়নীর মা নেটপাড়ায় 'মলি চক্রবর্তী' নামেই বেশি পরিচিত। মৃত্যুর মাত্র একদিন আগেও সায়নীদের পেজে আপলোড করা হয়েছিল তাঁদের আদরের পোষ্য 'সুন্দরী'র মিষ্টি ভিডিয়ো।

অনুগামীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সায়নীর পরবর্তী ব্লগের জন্য। কিন্তু, বৃহস্পতিবার হঠাৎ নতুন কোনও ভিডিয়োর বদলে সামনে আসে সায়নীর দেহ উদ্ধারের হাড়হিম করা খবর।

