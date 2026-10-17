হারিয়ে যাওয়া পদ থেকে ঠাকুরবাড়ির মুরগির ঝোল, পুজোয় রসনাতৃপ্তিতে অভিনব আয়োজন

হারিয়ে যাওয়া পদ থেকে ঠাকুরবাড়ির মুরগির ঝোল, পুজোয় রসনাতৃপ্তিতে অভিনব আয়োজন
Bengali Traditional Dishes for Durga Puja: ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন স্বাদের খাবার একসঙ্গে ৷ দাম 999 টাকা ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 17, 2026 at 2:29 PM IST
আসানসোল, 17 অক্টোবর: নতুন জামাকাপড়, শারদ পত্রিকা, পুজোর গান আর রাতভর প্যান্ডেল হপিং, দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির বাঁধভাঙা আনন্দ ৷ কিন্তু, এই উৎসবের উদযাপনে বাঙালির পাতের গুরুত্বও কোনও অংশে কম নয় ! বরং পুজোর চারদিন প্রিয়জনদের সঙ্গে জমিয়ে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া না-হলে যেন উৎসবের আনন্দটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় ৷ আর বাঙালির সেই চিরকালীন খাদ্যপ্রেমকে আরও একটু উসকে দিতে আসানসোলের ভগৎ সিং মোড়ের কাছে এক অভিজাত রেস্তরাঁ এই প্রথমবার 'যত খুশি খাও'-এর অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ৷ মিলছে 26 রকমেরও বেশি পদের আনলিমিটেড বুফে, দাম মাত্র 999 টাকা ৷
তবে, এই আয়োজনের বিশেষত্ব শুধু পদের সংখ্যা কিংবা পেটভরে খাওয়ার সুযোগে সীমাবদ্ধ নয় ৷ ব্যস্ত জীবনের চাপে বাঙালির রান্নাঘর থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা কিছু চেনা স্বাদকেও ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই বিশেষ পুজো মেনুতে ৷ ধোকার ডালনা, বড়ি লাউ, ছানার কোপ্তা থেকে শুরু করে ঠাকুরবাড়ির মুরগির ঝোল, মটন ডাকবাংলো— বাঙালির ঐতিহ্যবাহী রান্নার নানা স্বাদ থাকছে এই আয়োজনে ৷ সঙ্গে রয়েছে মৌরলা মাছের ভাজা, চিংড়ির চপ এবং কড়াইশুঁটির কাটলেটের মতো মুখরোচক পদও ৷
রেস্তরাঁর পক্ষ থেকে ম্যানেজার সৌরভ মণ্ডল বলেন, "17 থেকে 20 অক্টোবর, পুজোর এই চার দিন আসানসোলবাসীকে খাঁটি বাঙালি খাবারের স্বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বিশেষ বুফের আয়োজন ৷ অভিজ্ঞ শেফদের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে পদগুলি ৷ সময়ের অভাবে যে সমস্ত পদ বাঙালির পাত থেকে হারিয়ে গেছে, আজকাল বাড়িতে নিয়মিত তৈরি করা সম্ভব হয় না, সেই সব পদই উৎসবের আবহে নতুন করে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ৷"
রেস্তরাঁর কর্ণধার বীরেন্দ্র কুমার ঢল বলেন, "আসানসোলবাসীর জন্য এই ধরনের আয়োজন একবারে নতুন ৷ শুধু পরিচিত জনপ্রিয় খাবার নয়, বাঙালির পুরনো দিনের রান্নার স্বাদও যাতে একসঙ্গে উপভোগ করা যায়, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ ৷"
অবশ্য পুজোর রসনাতৃপ্তি মানেই যে পকেটের উপর বাড়তি চাপ, এমনটা নয় ৷ 999 টাকার বিশেষ বুফের পাশাপাশি তুলনামূলক কম বাজেটের ক্রেতাদের জন্যও রয়েছে বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা ৷ মটন থেকে দেশি মুরগির নানা পদ এবং পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার বেছে নেওয়ার সুযোগও থাকছে ৷ ধোঁকার ডালনা থেকে মটন ডাকবাংলো, কিংবা চিংড়ির চপের স্বাদে উৎসবের মরশুমে বাঙালির পাত যে আরও একটু রঙিন হয়ে উঠতে চলেছে, তা বলাই যায় ৷