জীবিত হয়েও খসড়া তালিকায় 'মৃত' প্রৌঢ়া, উদ্বিগ্ন পরিবার

জীবিত হয়েও খসড়া তালিকায় 'মৃত' প্রৌঢ়া, উদ্বিগ্ন পরিবার
বিএলও-র দাবি, তিনি এই প্রৌঢ়ার নাম মৃত তালিকায় পাঠাননি । বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে ।
Published : December 17, 2025 at 6:57 PM IST
দার্জিলিং, 17 ডিসেম্বর: সারা রাজ্য জুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় বিশেষ পরিমার্জনের পর মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা । আর সেই তালিকা প্রকাশ হতেই অবাক করা কাণ্ড শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরা এলাকায় । জীবিত এক মহিলাকে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে সংশোধিত খসড়া তালিকায় ৷ এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায় । আতঙ্কে রয়েছেন ওই মহিলা ভোটার ।
শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার গান্ধি স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথের ঘটনা । শিবানী পাল নামে ওই মহিলা ভোটার সুস্থ সবল ভাবে জীবিত থাকলেও খসড়া তালিকায় তাঁকে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে ৷ 58 বছরের মহিলা ভোটার শিবানী পালের বাড়ি বাগডোগরার বিবেকানন্দপল্লিতে । বাড়িতে স্বামী ও মেয়ে দু'জনের নাম তালিকায় উঠলেও শিবানী পালকে সেই লিস্টে মৃত হিসেবে দেখানো ঘিরে তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে । SIR ফর্ম পূরণ করে BLO-কে জমা দিয়েও কীভাবে খসড়া তালিকায় জীবিত ভোটারকে মৃত হিসেবে দেখানো হল, সেই প্রশ্ন তুলেছে গোটা পরিবার । এই ঘটনায় তারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ৷ প্রশাসন যাতে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করে, সেই আবেদন করেছে ভুক্তভোগী ভোটারের পরিবার ।
শিবানী পাল বলেন, "যখন খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়, তখন দেখি আমার নাম মৃত বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । আমি অবাক হয়ে যাই । বিএলওকে ফোন করি । আমাকে মৃত দেখানো হচ্ছে, অথচ আমি বেঁচে রয়েছি । আমি খুব আতঙ্কে আছি । বিএলওকে জানালে তিনি বলেন, এখন কিছু জানাতে পারছি না, পরে দেখব । এরকম ভুল হলে আমার মতো অনেকেরই ভোগান্তি হতে পারে ।"
যদিও বিএলও-র দাবি, এই মহিলার নাম মৃত তালিকায় পাঠানো হয়নি । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তাঁর জানা নেই । তবে বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে । এদিকে, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহার অভিযোগ, জীবিত ভোটারের নাম বাদ দিতে পারে না নির্বাচন কমিশন । তাঁর আরও অভিযোগ, এসআইআরের নামে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত করছে ৷
পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় । বিএলও-র তালিকাতেও তিনি জীবিত রয়েছেন । তাহলে কমিশন কীভাবে মৃত বলে ঘোষণা করল ? এসআইআরের নামে বৈধ ও জীবিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের আমরা প্রতিবাদ জানাব ।"