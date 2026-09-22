এশিয়াডে টেবিল টেনিসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত সুতীর্থা, অর্জুন দাবি মায়ের

এশিয়াডে টেবিল টেনিসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত সুতীর্থা, অর্জুন দাবি মায়ের
India Women's TT Team Qualify to Quater Final: অর্জুনের জন্য মনোনীত হয়েও পুরস্কার পাননি সুতীর্থা ৷ সেই আক্ষেপ মিটুক, চান সুতীর্থার মা ৷
Published : September 22, 2026 at 5:49 PM IST
ব্যারাকপুর, 22 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ পর্যায়ে একছত্র আধিপত্য দেখিয়ে এশিয়াডের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় মহিলা টেবিল টেনিস দল ৷ যেখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে দাপট দেখিয়েছেন ভারতের মেয়েরা ৷ আর সেই দলে সেরা পারফর্মার হিসাবে উঠে এসেছেন বাংলার মেয়ে জাতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ৷ গ্রুপ ম্যাচের প্রথম গেমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 3-0’তে জিতেছেন সুতীর্থা ৷ মেয়ের পারফর্ম্যান্স দেখে খুবই খুশি তাঁর মা ৷ তাঁর বিশ্বাস, এশিয়াডে ভারতের মেয়েরা সোনা জিতে ফিরবেন ৷
উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির বাসিন্দা সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ৷ 2026 আইচি-নাগোয়ায় আয়োজিত এশিয়াড মিলিয়ে তিনটি এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়েছেন বাংলার এই টিটি খেলোয়াড় ৷ গ্রুপ লিগে ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে সুতীর্থাকে খেলানো হয়নি ৷ তবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের প্রথম গেমে সুতীর্থাকে নামানো হয় ৷ যেখানে তিনি পাকিস্তানের আলিনা খানকে 11-3, 11-3 ও 11-4 স্ট্রেট গেমে হারান ৷
মেয়ের এই পারফর্ম্যান্সে উচ্ছ্বসিত সুতীর্থার মা নীতা মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলছেন, "ছোটবেলা থেকেই সুতীর্থার জন্য অনেক লড়াই করেছি ৷ একসময় সাইকেলে করে মেয়েকে নিয়ে নিয়মিত প্র্যাকটিসে যেতাম ৷ স্কুলের পাশাপাশি চলত দিনের পর দিন কঠোর অনুশীলন ৷ আজ মেয়েকে এই জায়গায় দেখে খুব ভালো লাগছে ৷ ছোটবেলা থেকে যে পরিশ্রম করেছি, তার ফল আজ দেখতে পাচ্ছি ৷"
সুতীর্থার সাফল্যে এখন গোটা পাড়ার মানুষও গর্বিত ৷ তাঁর মায়ের কথায়, পরিবার, কোচ এবং সুতীর্থার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাও তাঁকে নিয়মিত সমর্থন করেন ৷ তবে এখানেই থামতে চান না নীতা ৷ তাঁর একটাই বড় স্বপ্ন, সুতীর্থা যেন 2028 সালের অলিম্পিকে খেলতে পারেন এবং দেশের হয়ে আরও বড় সাফল্য এনে দিতে পারেন ৷ তিনি বলছেন, "এখন লক্ষ্য 2028-এর অলিম্পিক ৷ মেয়ে আরও ভালো খেলুক, এটাই আমার আশা ৷"
তবে, এদিন সুতীর্থার মা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "এইবারেও অর্জুন অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিল সুতীর্থা ৷ কিন্তু পরবর্তীতে ওকে আর সেই পুরস্কার দেওয়া হয়নি ৷ ছিটকে যায় সেই পুরস্কারের দৌড় থেকে ৷" তবে, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁকে তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সুতীর্থার মা ৷ তবুও তিনি চান মেয়ের অর্জুন পুরস্কার না-পাওয়ার আফসোস যেন এবার মিটে যায় ৷
সুতীর্থা প্রতিবেশী এসকে বসু বলেন, "সুতীর্থা ছোট থেকেই ভীষণ কর্মঠ ৷ একটি মেয়ের জন্য তাঁর মা যথেষ্ট কষ্ট করেছেন ৷ মেয়েকে এত বড় জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছেন ৷ তবে ওঁর সাফল্যে সকলে যেমন গর্বিত ৷ এর থেকেও বেশি গর্বিত হবেন, যদি তাঁকে অর্জুন পুরস্কার বা রাজীব গান্ধি খেলরত্ন পুরস্কার দেওয়া হয় ৷