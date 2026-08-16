দুর্নীতির দায় চাপিয়ে মেরে ফেলা হল, আশিসের মৃত্যুতে বিস্ফোরক দাবি পরিবারের

দুর্নীতির দায় চাপিয়ে মেরে ফেলা হল, আশিসের মৃত্যুতে বিস্ফোরক দাবি পরিবারের
একজন শিক্ষিত মানুষকে মেরে ফেলল, আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যুতে নাম না করে একটা দলকে কাঠগড়ায় তুললেন তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী ৷ নোট প্রসঙ্গে কী দাবি ভাইয়ের ?
Published : August 16, 2026 at 10:56 AM IST
রামপুরহাট, 16 অগস্ট: তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক কেলেঙ্কারির দায় চাপানো হচ্ছিল, তাই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় । দেহ উদ্ধারের সময় পাশে থাকা নোট থেকে এমনই তথ্য উঠে আসছে ৷
বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুর জন্য বর্তমান শাসকদলকেই দায়ী করছেন তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী । এক সময় রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন আশিস ৷ ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতি করলেও কোনওরকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, এমনটাই লেখা রয়েছে তাঁর দেহের পাশে পাওয়া নোটে । রবিবার সকালে তাঁর রামপুরহাটের বাড়ির কাছে দলীয় কার্যালয় থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।
দেহের পাশে পাওয়া নোটের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানা । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত খোশমেজাজেই গল্প করেছেন আশিস । ভাই প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, রাজ্যে পালাবদলের পর উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষকে দুর্নীতির অভিযোগে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছিল । এটা মেনে নিতে পারেননি । তাই এটা আত্মহত্যা নয়, ওনাকে মেরে ফেলা হয়েছে ।
তিনি বলেন, "এমন পার্টি জীবনে দেখিনি । এই পার্টি কেউ করে নাকি । একজন শিক্ষিত মানুষকে মেরে ফেলল । অধ্যাপক মানুষকে দুর্নীতির অভিযোগ দিচ্ছে বার বার । সেটাই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি । তাই চলে গেল মানুষটা ।"
আশিসের ভাই প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (টুলা) বলেন, "আজ সকালে বাড়ির পার্টি অফিসে দরজার ফাঁক দিয়ে দাদার মৃতদেহ দেখতে পাই । দাদার কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না । বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিছু । ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছিলেন । উনি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না । হয়ত কোনও জায়গা থেকে চাপ এসেছিল, যার জন্য এই ঘটনা ঘটল আজ ।"
দেহ উদ্ধারের সময় পাশে থাকা নোট থেকে উঠে আসছে একাধিক তথ্য । লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য কয়েকদিন ধরে আশিসের উপর দায় চাপানোর ষড়যন্ত্র চলছিল । এই উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি থাকলেও তিনি নাকি প্ল্যান পাশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও নথিতে সই করার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । তাঁর রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে । নোটে আশিস পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর পরিবারের কেউ যাতে কোনওদিন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে । তবে, নোটের সব শেষে লেখা রয়েছে, তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এরপরেও, আশিসের মৃত্যু ঘিরে একাধিক রহস্য দানা বাঁধছে ।
ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতিতে আসা আশিসের । তবে, সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার আগে রামপুরহাট কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন তিনি । পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন । তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে রামপুরহাট বিধানসভা থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হয়েছিলেন । পরপর পাঁচবার এই আসনে বিধায়ক হন তিনি । 2014 সাল থেকে মমতার মন্ত্রিসভায় তিনটি দফতর সামলেছেন আশিস । হয়েছিলেন কৃষিমন্ত্রী ৷ 2021 সালে তাঁকে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের পদে বসানো হয় ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার কাছে পরাজিত হন আশিস । তারপর তাঁকে সক্রিয়ভাবে আর দেখা যায়নি রাজনীতিতে ৷
অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলার কোর কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আশিস । তিনি যে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তা কেউই মেনে নিতে পারছেন না ৷