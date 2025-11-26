দেহ থেকে কীভাবে 'উধাও' চোখ ? এই প্রশ্নে তদন্তকারী বিশেষজ্ঞ দলকে ধাওয়া পরিবারের

দেহ থেকে কীভাবে 'উধাও' চোখ ? এই প্রশ্নে তদন্তকারী বিশেষজ্ঞ দলকে ধাওয়া পরিবারের
চোখ অস্ত্রোপচার করে বের করার অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতালের এমএসভিপি-র ৷ সত্য জানতে শল্য বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন ৷
Published : November 26, 2025 at 8:26 PM IST
বারাসত, 26 নভেম্বর: দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের চোখ 'উধাও' হওয়ার ঘটনায় এ দিনও বিক্ষোভে উত্তাল হল বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর ৷ ময়নাতদন্ত করা চিকিৎসকদের ধাওয়া করল পরিবার ৷ মৃতের চোখ 'উধাও' হল কীভাবে ? সেই কারণ জানতে চেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পরিবারের সদস্যরা ৷ তাঁদের সাফ কথা, যুবকের শরীর থেকে চোখ কোথায় গেল, তা জানাতে হবে ৷ এমনকি চোখ ছাড়া যুবকের দেহ তাঁরা নেবেন না বলেও জানিয়েছেন ৷
যুবকের চোখ 'উধাও' হওয়ার ঘটনায় পরিবারের তুমুল বিক্ষোভে বুধবারেও উত্তাল হয়ে ওঠে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ চত্বর ৷ যদিও, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে ৷ এমনকি মৃতের চোখ কীভাবে উধাও হয়ে গেল, তা খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ সেই কমিটি পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেবে স্বাস্থ্য দফতরে ৷
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "ঘটনার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিকেলের পর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন মৃতের পরিবারের লোকজন ৷ আমরা সেই অভিযোগ বারাসত জেলা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ সেটা যাতে এফআইআর হিসেবে মামলা রুজু করা হয়, তা দেখতে বলা হয়েছে পুলিশকে ৷"
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধেবেলা হাসপাতালের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর সময় সেখান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় যাচ্ছিল ৷ সেই বিক্ষোভের জেরে মমতার কনভয় আটকে যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দেন পরিবারের সদস্যরা ৷ সব অভিযোগ শুনে পুরো ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷
সেই প্রসঙ্গ টেনে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীও নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন তদন্ত কমিটি গঠন করার ৷ সেই নির্দেশ মেনে স্বাস্থ্য দফতরের গাইডলাইন অনুযায়ী আমার তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছি ৷ যার নেতৃত্বে রয়েছেন শল্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর নীলাদ্রি সরকার ৷ আশা করছি 24 ঘণ্টার মধ্যেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে যাবে স্বাস্থ্য ভবনে ৷ সেই সঙ্গে পুলিশের কাছেও রিপোর্টের কপি পাঠানো হবে ৷"
যদিও, তদন্ত কমিটি কিংবা দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হওয়া নিয়ে তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি বলে দাবি করছেন নিহত যুবকের পরিবারের লোকজন ৷ এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য চেপে যাওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও এনেছেন তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, মৃতের পরিবারের অভিযোগ ছিল, ময়নাতদন্তের আগে যুবকের দু’টি চোখই অক্ষত ছিল ৷ কিন্তু, ময়নাতদন্তের পর তাঁরা লক্ষ্য করেন, যুবকের শরীর থেকে বাঁ-চোখ উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ এরপরেই যুবকের দেহ থেকে চোখ 'চুরি'র অভিযোগ তুলে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয় নিহতের পরিবার ৷
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মৃত যুবকের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, মৃত যুবকের মাকে সরকারি চাকরি ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলেও পরিবারকে জানান তিনি ৷ পাশাপাশি আশ্বাস দেন, কেউ অন্যায় করে থাকলে উপযুক্ত শাস্তি পাবে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে বুধবার সকাল থেকেই হাসপাতালের মর্গের সামনে মৃতের পরিবারের লোকজন অপেক্ষা করতে থাকে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য ৷ কিন্তু, সময় পেরিয়ে গেলেও ময়নাতদন্ত শুরু না-হওয়ায় ক্ষোভ ছড়ায় পরিজনদের মধ্যে ৷ তবে, দুপুর দু'টোর পর তিন সদস্যদের বিশেষ চিকিৎসক দল ময়নাতদন্তের জন্য ঢোকেন হাসপাতালের মর্গে ৷ ময়নাতদন্তের শেষে মর্গ থেকে তাঁরা বেরতেই ঘিরে ধরেন পরিবারের লোকজন ৷
এমনকি, তাঁদের ধাওয়া করে চোখ 'উধাও' হওয়ার কারণ জানতে চান পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু, কোনও সদুত্তর না-মেলায় তাঁরা হাসপাতাল সুপারের চেম্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ যার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে ৷ পরে অবশ্য পরিবারের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ৷
এই বিষয়ে মৃত যুবকের আত্মীয় দীপু হাজরা বলেন, "তিন দিন হয়ে গেল মর্গে দেহ পড়ে রয়েছে ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছুই জানাচ্ছে না ৷ শুধু বলছে ইঁদুরে নাকি চোখ উপড়ে নিয়েছে ৷ ইঁদুর যদি চোখ উপড়ে নেবে, তাহলে শরীরের অন্যান্য অংশ কীভাবে অক্ষত রয়েছে ? আমরা সেটা জানতে চাই ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলুক সত্যিটা কী ! যদি তাঁরা চোখ কাউকে দান করে থাকে, সেটাও জানাক ৷ ময়নাতদন্ত নিয়েও টালবাহানা করা হচ্ছে ৷ দেহ তুলে দিতে এত দেরি কেন ? এরপর দেহ থেকে তো দুর্গন্ধ ছড়াবে ৷ মৃত যুবকের চোখের পাতার ওপর তুলসি পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ৷ কোথাও শুনেছেন ময়নাতদন্ত করতে নিয়ে গিয়ে লাশ কাটার ঘরে তুলসি পাতা দেওয়া হয় ? আমরা ওঁর চোখ চাই ৷ নইলে আমরা কাউকে ছাড়ব না ৷"
এদিকে, মৃত যুবকের দেহ থেকে চোখ 'চুরি' কিংবা ময়নাতদন্তে দেরি হওয়া, কোনও অভিযোগই মানতে চাননি বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা ৷ তাঁর কথায়, "পরিবারের অভিযোগ ঠিক নয় ৷ তার পরেও অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে গোটা বিষয়টি ৷ ভিডিয়োগ্রাফি করে কোনও মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে হলে একটু সময় লাগে ৷ সেই সমস্ত ব্যবস্থা হওয়ার পর ময়নাতদন্তের বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷"