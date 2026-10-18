চোরবাগানে সিকিউরিটি গার্ডের কাজে গিয়ে গ্রেফতার গোঘাটের রাজেশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা

চোরবাগানে সিকিউরিটি গার্ডের কাজে গিয়ে গ্রেফতার গোঘাটের রাজেশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা
Kolkata puja Stampede Incident: চোরবাগানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তদন্তে নেমে পুজো কর্তা-সহ মোট সাতজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার মধ্যে আছেন রাজেশও ।
Published : October 18, 2026 at 11:44 PM IST
হুগলি, 19 অক্টোবর: পুজোর মরশুমে বাড়তি রোজগারে আশায় কলকাতায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতে গিয়েছিলেন গোঘাটের এক যুবক । আর পরিবার মনে করছে সেটাই কাল হল রাজেশ পালের। তার কারণ আপাতত রাজেশের ঠিকানা জেলে । ছেলের মুক্তি নিয়ে চিন্তায় পরিবার ।
তাঁর বাড়ি গোঘাটের মান্দারণ পঞ্চায়েতের ভগবানপুরে। অন্যান্য যুবকদের মতো আরামবাগ থেকে তিনিও গার্ডের কাজ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও বাড়ি ফেরেননি । কবে ফিরবেন ? কেউ জানে না । চোরবাগানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তদন্তে নেমে পুজো কর্তা-সহ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার মধ্যে আছেন রাজেশও ।
খেত মজুর পরিবারের ছেলে । সংসারের অভাব মেটাতে আর পাঁচটা যুবকের মতো রাজেশও সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতে গিয়েছিলেন পুজোর কলকাতায়। কিন্ত এই দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত হবেন তা ভাবতেও পারেননি তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে চাইছেনন না পরিবারের সদস্য়রা।
চোরবাগানের দুর্ঘটনায় রাজেশের গ্রেফতারের খবর পৌঁছতেই উদ্বেগে রয়েছে পরিবার। এত পুলিশি ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও রাজেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে কেন ? এমনই প্রশ্ন পরিবারের সদস্যদের। বাবার আবেদন, ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক সরকার ।
রাজেশের বাবা জিতেন পাল বলেন, "আমার এক প্রতিবেশি এসে বলে গেল কলকাতার দুর্ঘটনায় ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ছেলেকে ফোন করেছিলাম কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি । মোবাইল সুইচ অফ বলছিল। পরে আরও যারা গিয়েছিল কাজে তাদের কাছ থেকে জানতে পারি এই ঘটনা। পুলিশ প্রশাসন থাকতে আমার ছেলেকে কেন গ্রেফতার করা হল ? সরকারের কাছে আবেদন আমার ছেলে যেন ভালোভাবে ঘরে ফিরে আসে। কিছু রোজগারের জন্য প্রত্যেক বছরই গার্ডের কাজে যায়। গরিব মানুষের ছেলে রোজগার তো করতেই হবে।"
ছেলের গ্রেফতারির খবর শুনে কেঁদে ফেলেন রাজেশের মা শিবানী পাল। তিনি বলেন, "আমি ছেলের সঙ্গে ফোনে কোনও যোগাযোগ করতে পারছি না। ছেলেকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে সেটা আমরা প্রথমে জানতাম না । পরে জানতে পেরেছি। গত রবিবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল। আট দিন ধরে ঘরে নেই। পুজোর জন্য সিকিউরিটি গার্ডের কাজে গিয়েছিল। এখন কী হবে জানি। আমি চাই আমার ছেলে ফিরে আসুক বাড়িতে।"