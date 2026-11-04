ঘরের ছেলে বাংলাদেশের জেলে, দীপান্বিতার আরাধনায় মন নেই গোপ পরিবারের

ঘরের ছেলে বাংলাদেশের জেলে, দীপান্বিতার আরাধনায় মন নেই গোপ পরিবারের
Kali puja 2026: গোপ পরিবার বলছে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দীপঙ্করকে । মাসের পর মাস কেটে গেলেও মেলেনি মুক্তি । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ।
Published : November 4, 2026 at 8:11 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 নভেম্বর: ছেলে বিদেশের জেলে । আর তাই বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন পুজোর আয়োজন থেকে বিরত থাকছে গোপ পরিবার। প্রতিবছর অন্তরের ভক্তি থেকে মা কালীর পুজো আয়োজন করেন দীপঙ্করের গোপের স্ত্রী মহামায়া গোপ। কিন্তু এবার তাঁর মন খারাপ । স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত পুজো করবেন না বলে ঠিক করেছেন।
উৎসবের যে সময় দীপান্বিতার আগমনে বাড়ি আলোয় আলো থাকার কথা সেখানেই আজ বিশাদের নিকশ অন্ধকার। দীপঙ্করকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলথে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় ।
চলতি বছর 8 আগস্ট জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের চাউলহাটির তসরপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেরার ওপারে ভারতীয় ভূখন্ডে চা বাগানে স্প্রে করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশের দুস্কৃতীরা দীপঙ্করকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁকে প্রথমে আটকে রাখা হয়। তারপর তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের হাতে ।
বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড দীপঙ্করকে পঞ্চগড় থানায় হস্তান্তর করে। সে দেশের অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দীপঙ্কর গোপকে বাংলাদেশের জেলে পাঠানো হয়। 3 মাস হয়ে গেলেও এখনও বাড়ি ফেরেননি দীপঙ্কর। আর তাই এবার আর বাড়ির বাৎসরিক কালীপুজো করবে না গোপ পরিবার। বাড়িতে আছেন বাবা মিশ্রীলাল, স্ত্রী মহামায়া, ভাই শুভঙ্কর এবং দুই পুত্র সন্তান প্রণব ও ঋষি ।
অপহরণের নেপথ্যে
গত 6 আগস্ট বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বাসিন্দা তজিমুদ্দিন ইসলাম নামে এক ব্যক্তি ভারতীয় ভুখন্ডে ঢুকে পড়ায় বিএসএফ তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশি তদন্তে জানা যায় ওই ব্যক্তি চোরাচালানকারী । গোপ পরিবারের অভিযোগ, সে দেশের নাগরিক তজিমুদ্দিনের মুক্তির দাবিতেই বাংলাদেশের কয়েকজন দুস্কৃতী বিজিবির সঙ্গে পরিকল্পনা করে ভারতীয় জমি থেকে দীপঙ্করকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।
পরে তাদের তরফে দাবি করা হয় তাজিমুদ্দিনকে না ছাড়া হলে দীপঙ্করকেও ছাড়া হবে না। বাংলাদেশে এমন দাবি যে উঠেছিল তা তখন স্বীকার করে নিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় । স্বভাবতই তাজিমুদ্দিনকে ছাড়া হয়নি। আর বেশ কয়েকমাস পরও খোঁজ নেই দীপঙ্করের।
পরিবারে বক্তব্য
স্ত্রী মহামায়া গোপ বলেন, "আমার স্বামী তিনমাস ধরে বাংলাদেশে জেলে বন্দি। কবে ফিরবে জানি না। আমাদের বাড়ির বাৎসরিক কালী পুজো এবার আর হবে না। কারও মন-মেজাজ ভালো নেই। পুজো কীভাবে হবে ? বাড়ির হাসি খুশি আনন্দটাই চলে গিয়েছে। মায়ের পুজোতে কত লোকজন আসে। কত আনন্দ হয়। কিন্তু এবার আর হবে না বলে খারাপ লাগছে। ছোট ছেলেটা প্রতিদিন বাবার কথা বলে। আমি কোনও উত্তর দিতে পারি না। "
ভাই শুভঙ্কর গোপ বলেন, " আমাদের পরিবারের বংশ পরম্পরায় কালী পুজো হয়ে আসছে । কিন্তু এবার আর হচ্ছে না । আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা এই কালীপুজো শুরু করেছিলেন। তারপর টানা একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পুজো করে আসছে আমাদের পরিবার। এই প্রথম পুজো হচ্ছে না। সবার মন খারাপ। বাড়ির কারও মানসিক শান্তি নেই। ফলে মায়ের পুজো কীভাবে হবে। মা আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। তাই এবার আর মায়ের পুজো হবে না। আমরা বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেস্টা করেছি। তারা জানিয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গো আলোচনার ভিত্তিতে তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দাদাকে ছাড়া হবে।"
বাবা মিশ্রীলাল বলেন, "ছেলে বাড়ি নেই। মায়ের পুজো করব না। ছেলে ফিরুক তারপর চিন্তাভাবনা করব। বাড়িতেই শান্তি নেই। পুজো করে কী হবে।"
এদিকে জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেন, "আমরা চেস্টা করছি দীপঙ্করকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে।দীপঙ্করকে ফেরানোর জন্য জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে। দুই দেশের সরকারি আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাঁকে দেশে ফেরানো হবে। জেলে বন্দি আছেন । আইন মেনে তাঁকে ফেরানোর কাজ করা হবে।