ঠাকুর দেখে ঘরে ফেরার কথা ছিল মা-ছেলের, ফিরল সাদা কাপড়ে মোড়া নিথর দেহ
Chorbagan Tragedy: পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে রায়নার বাসিন্দা টগর বেজ ও তাঁর ছেলে সন্দীপ বেজের ।
Published : October 19, 2026 at 5:43 PM IST
রায়না, 19 অক্টোবর: পুজোর ক’টা দিনের অপেক্ষা শুরু হয় বছরের প্রথম দিন থেকে । কয়েকটা মুহূর্ত আনন্দে কাটাতে অপেক্ষায় থাকতে হয় গোটা বছর। নতুন জামাকাপড়, আলোর সাজে সেজে ওঠা শহর, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন। মা দুর্গাকে দেখার সেই টানেই কলকাতায় যাওয়া। তারপর ঠাকুর দেখে আবার ঘরে ফেরা। বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকা মানুষগুলোর কাছে ফিরে আসা। কিন্তু সেই ফেরা যে এমন হবে, তা কি কেউ কোনও দিন কল্পনাও করতে পেরেছিলেন ? চোরবাগানের ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে রায়নার বাসিন্দা টগর বেজ ও তাঁর ছেলে সন্দীপ বেজের ।
মা ও ছেলেকে নিয়ে পুজোর দিনগুলোয় আনন্দে থাকার কথা ছিল একটা পরিবারের । কিন্তু তাঁদের জন্যই আজ কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা গ্রাম। কলকাতার চোরবাগানে সপ্তমীর রাতে প্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে পদপিষ্ট হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা এখন আর কারও অজানা নয়। যে দু’টি মানুষের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন আত্মীয়স্বজন, তাঁদের ফিরতে হল সাদা কাপড়ে মোড়া নিথর দেহ হয়ে। পুজোর আনন্দের দিনেই একটা বাড়ির উঠোন জুড়ে নেমে এল শোকের অন্ধকার।
আনন্দ নিকেতন যখন বিষাদপুরী
মা, ছেলে, মেয়ে—পরিবারের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাওয়া। বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে কাটানো কিছুটা সময়। পুজোর দিনগুলোয় এমনই তো হয় বাঙালির আনন্দের গল্প। পরিচিত মানুষদের সঙ্গে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দেখা, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, তারপর বাড়ি ফিরে সেই আনন্দের গল্প ভাগ করে নেওয়া। কিন্তু চোরবাগানের সেই রাত একটি পরিবারের জীবনের সমস্ত হিসেব ওলটপালট করে দিল।
সফর শেষ হওয়ার কথা ছিল ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে । পরিণতি হল এমন এক বিচ্ছেদে, যার কোনও সান্ত্বনা হয় না। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত টগর বেজের ছেলে সন্দীপের কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রথমে ছিল না। গ্রামের পুজোতেই মেতে থাকতে চেয়েছিল 13 বছরের কিশোর। পরিচিত পরিবেশে বন্ধুদের সঙ্গে পুজোর দিনগুলো কাটানোর ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু পরিবারের অন্যদের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার পরিকল্পনা হওয়ায় শেষ পর্যন্ত যেতে হয় তাকেও। কথা ছিল, সপ্তমীর দিন ঠাকুর দেখে রবিবার বাড়ি ফিরবে মা টগর বেজ ও ছেলে সন্দীপ। সেই ফেরার অপেক্ষাতেই ছিলেন পরিবারের লোকজন।
অথচ বাড়ি ফিরল তাঁদের সাদা কাপড়ে মোড়া নিথর দেহ। এখন সেই বাড়িতে আর উৎসবের প্রস্তুতি নেই। নেই প্রিয়জনদের ফিরে আসার অপেক্ষায় চেনা ব্যস্ততা। রয়েছে কান্নার রোল, স্বজন হারানোর অসহায়তা আর একরাশ শূন্যতা। ঘরের মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা যে কতটা গভীর, তা ভাষায় বোঝানো কঠিন। পুজোর দিনগুলোয় যাঁদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল, তাঁদের অনুপস্থিতিই এখন প্রতিটি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে এই হারানোর কথা। শুধু একটি পরিবার নয়, এই মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে গোটা গ্রাম। যে উৎসবের দিনগুলো মানুষের কাছে আনন্দ আর মিলনের বার্তা নিয়ে আসে, সেই দিনগুলিই এই পরিবারের কাছে হয়ে উঠেছে চিরকাল মনে থেকে যাওয়া এক দুঃস্বপ্ন।
পুজো আসবে পুজো যাবে ওদের থেকে যাবেন যন্ত্রণা হয়ে
শোকের মুহূর্তে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গ্রামে পৌঁছন রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং রায়নার বিজেপি বিধায়ক সুভাষ পাত্র। শোকাহত আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তবে একই সঙ্গে পুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে ।
মন্ত্রী আরও জানান, পুজোর সময় মানুষের আনন্দ যেন কোনওভাবেই বিপদের কারণ হয়ে না ওঠে, সে দিকে প্রত্যেককে নজর রাখতে হবে। শুধু প্রশাসন কিংবা পুজো উদ্যোক্তাদের নয়, দর্শনার্থীদেরও নিজেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখা জরুরি। মণ্ডপের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, ঢোকা ও বেরোনোর পথ খোলা রাখা এবং ভিড়ের মধ্যে তাড়াহুড়ো এড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন তিনি। চোরবাগানের ঘটনা যে আরও একবার ভিড় সামলানোর ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, তা স্পষ্ট ধরা পড়ে মন্ত্রীর কথায়।
রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্রের কণ্ঠেও ধরা পড়েছে শোকের সুর। দুর্ঘটনার আগের দিন তিনিও এলাকায় দুর্গাপুজোয় উপস্থিত ছিলেন। পরে বাড়ি ফিরে রাতের দিকে মুখ্যমন্ত্রীর ফোনে দুর্ঘটনার খবর পান। নিজের বিধানসভা এলাকায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, তা মেনে নেওয়া তাঁর কাছেও কঠিন। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।
তাঁর কথায়, এই ঘটনা গোটা বিধানসভা এলাকার মানুষ এবং পুজো কমিটিগুলিকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। পরিবারের এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও শুক্রবার শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হলেও, যে মানুষ দু’জন আর কখনও ঘরে ফিরে কথা বলবেন না, তাঁদের অভাব কোনও আশ্বাসেই পূরণ হওয়ার নয়।
আরও কিছুক্ষণ না হয় রহিতে কাছে
উৎসবের আলো আবার নিভে যাবে। মণ্ডপ খুলে নেওয়া হবে, ঢাকের শব্দ থেমে যাবে, মানুষ ফিরে যাবে নিজেদের কাজে। কিন্তু এই বাড়িতে পুজোর স্মৃতি হয়তো অন্য কোনও অর্থ নিয়ে থেকে যাবে। পরের বছর যখন আবার মা দুর্গা আসবেন, তখনও কি এই বাড়িতে আগের মতো আনন্দ ফিরবে ? মা-ছেলের একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার স্মৃতি কি তখনও চোখের জল হয়ে ফিরে আসবে না ?
কলকাতায় ঠাকুর দেখে গ্রামে ফেরার কথা ছিল তাঁদের। সেই ফেরার অপেক্ষায় ছিল পরিবার। কিন্তু চোরবাগানের দুর্ঘটনা তাঁদের জীবনের গল্পটাই থামিয়ে দিল মাঝপথে। উৎসবের ভিড়ে হারিয়ে গেল দুটি প্রাণ, আর গ্রামে থেকে গেল এক বাড়ি কান্না, একরাশ স্মৃতি আর এমন এক শূন্যতা—যা কোনও পুজো, কোনও উৎসব, কোনও সান্ত্বনাতেই ভরাট হওয়ার নয়।