রাজনৈতিক হিংসায় মৃত্যুতে সরকারি চাকরি, মানস-রাজু-চন্দনার পরিবারে আশার আলো
CM stands by the bereaved: গত 25 বছরে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী হিংসায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ।
Published : November 1, 2026 at 6:22 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 1 নভেম্বর: রাজনৈতিক হিংসায় প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা, দীর্ঘদিনের অভাব-অনটন আর বিচার পাওয়ার অপেক্ষা— এই তিনের সঙ্গে লড়াই করেই কেটে গিয়েছে একের পর এক বছর । এবার সেই স্বজনহারা পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসতেই কিছুটা আশার আলো দেখছেন তাঁরা ।
গত 25 বছরে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নির্বাচনী হিংসায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার । আর রাজ্য সরকারের এই ঘোষণায় আশার সঞ্চার হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার একাধিক স্বজনহারা পরিবারে । তবে চাকরির পাশাপাশি তাঁদের কণ্ঠে উঠে এসেছে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও ।
নবান্ন সূত্রে খবর, গত 25 বছরে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী হিংসায় নিহতদের পরিবারপিছু একজন সদস্যকে রাজ্য সরকারের তরফে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনি ও প্রশাসনিক স্তরে ছাড়পত্র মিলেছে । ঘটনাচক্রে আজই এই বিষয়ে মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের পর নির্দেশিকাও প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন, 2 মে, ডায়মন্ডহারবার মহাবিদ্যালয়ের গণনাকেন্দ্র থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছিলেন মানস সাহা-সহ একাধিক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক ।
অভিযোগ উঠেছিল, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই তাঁদের উপর হামলা চালায় । সেই হামলার পর থেকেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন মানস সাহা । দীর্ঘ চিকিৎসার পর সে বছর 22 সেপ্টেম্বর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্র থেকে প্রার্থীও হয়েছিলেন তিনি। পাঁচ বছর পর রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে কী ভাবছেন মানস সাহার পরিবার ?
তাঁর মেয়ে ঋত্বিকা সাহার কথায়, "এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা সাধুবাদ । কিন্তু শুধু চাকরি দিলেই হবে না, বাবার মৃত্যুর পিছনে যাঁরা জড়িত, তাঁদেরও গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে । রাজনৈতিক হিংসার কারণে আমি বাবাকে হারিয়েছি । অভাব-অনটনের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে । রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা কুর্নিশ জানাই । আমার বাবার মতো আরও অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন । তাঁদের পরিবারগুলিও যেন এই সুযোগ পায় । তবে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পিছনে যারা জড়িত, তাদেরও শাস্তি হওয়া দরকার ।”
একইভাবে রাজনৈতিক হিংসায় রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েছিল ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার অন্তর্গত খোর্দনলা গ্রামের রাজু সামন্তের পরিবার । রাজু ছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি । অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর, 29 মে সাধুরহাটে তাঁর দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয় । দোকান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর ও শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ।
পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের । রাজুর দিদি কণিকা বাগ বলেন, “আমার ভাই খুব ভালো ছেলে ছিল । শুধু বিজেপি করার অপরাধে তাকে খুন হতে হল । ভাই চলে গিয়েছে, মা এখন আমার কাছে থাকেন । আমাদের পরিবার খুবই অসহায় । রাজ্য সরকারের ঘোষিত চাকরি যদি পরিবারের কেউ পায়, তাহলে অন্তত দু’বেলা খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি মিলবে ।”
শুধু মানস সাহা কিংবা রাজু সামন্ত নন, 5 বছর আগে নির্বাচনী ফল ঘোষণার পর ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ উঠেছিল । সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর গ্রামের বিজেপি কর্মী চন্দনা হালদারও সেই হিংসার শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ পরিবারের ।
চন্দনা হালদারের স্বামী গৌতম হালদারের অভিযোগ, ফল ঘোষণার পর এলাকার তৃণমূলের প্রধান-সহ কয়েকজন তাঁদের বাড়িতে হামলা চালান । তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে মারধর করা হয় । তাঁর স্ত্রীকেও বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় । গুরুতর আহত অবস্থায় চন্দনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানান গৌতম ।
সেই ঘটনার স্মৃতি আজও তাড়া করে বেড়ায় পরিবারকে । গৌতম হালদার বলেন, “নিজের চোখের সামনে স্ত্রীকে এভাবে আক্রান্ত হতে দেখেছি । সেই দগ্ধ স্মৃতি এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি । রাজ্য সরকার যে ঘোষণা করেছে, তাতে আমরা খুব খুশি । তবে শুধু চাকরি নয়, অভিযুক্তদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে ভালো হয় ।”
রাজনৈতিক হিংসায় স্বজনহারা এই পরিবারগুলির কাছে সরকারি চাকরির ঘোষণা নিঃসন্দেহে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাচ্ছে । দীর্ঘদিনের আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত কিছুটা ভরসা জোগালেও, তাঁদের ক্ষত যে শুধু আর্থিক সহায়তায় মুছে যাওয়ার নয়, তা স্পষ্ট পরিবারের সদস্যদের কথাতেই । এখন তাই চাকরি পাওয়ার পাশাপাশি নজর দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলাগুলির বিচারপ্রক্রিয়ার দিকে । স্বজনহারাদের একটাই দাবি—আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি মিলুক ন্যায়বিচারও ।
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