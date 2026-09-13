নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের পুত্রবধূ কি চিনে ? নতুন তথ্যে আশায় বুক বাঁধছে পরিবার
Nepal Flood: পর্যটকদের মৃত্যুর খবর এবং তাঁদের নিয়ে প্রকাশ্যে আসা বিভিন্ন তথ্যের সত্যতা সরকারিভাবে যাচাইয়ের দাবি তুলেছেন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় ৷
Published : September 13, 2026 at 12:10 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে নিখোঁজ হয়ে যান মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় । তবে সম্প্রতি বেশ কিছু নতুন তথ্য সামনে এসেছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে কাঁচরাপাড়ার রায় পরিবারে নতুন করে আশার আলো তৈরি হয়েছে । মনে করা হচ্ছে, শর্মিষ্ঠা-সহ নিখোঁজ 32 জন ভারতীয় পর্যটক বর্তমানে চিনা ভূখণ্ডে সুরক্ষিত থাকতে পারেন ।
এই পরিস্থিতিতে নিখোঁজ স্ত্রীর খোঁজ পেতে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন স্বামী শুভ্রাংশু রায় । বিদেশমন্ত্রক যাতে দ্রুত চিনের বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সোশাল মিডিয়ায় সেই আর্জি জানিয়েছেন তিনি ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 21 অগস্ট একটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে একাই নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা । 25 তারিখ রাতে শেষবার স্বামীর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয় । এরপর 26 তারিখ সকালে নেপালের চিন-তিব্বত সীমান্তবর্তী এলাকায় ভয়াবহ হড়পা বান আছড়ে পড়ে । তার পর থেকেই 44 বছর বয়সি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।
তবে বিভিন্ন সূত্র ও প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ঘটনার দিন সকাল ন'টা নাগাদ চিনা সীমান্ত কর্তৃপক্ষ চেকপয়েন্টগুলি বন্ধ করে দেয় । শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি পর্যটকের দলকে তারা নিরাপদে অভ্যন্তরীণ সামরিক বা উদ্ধার শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যায় । সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শর্মিষ্ঠা আটটি ইমিগ্রেশন সেন্টার পার করে সীমান্তের অপর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন । এই তথ্য থেকেই পরিবার মনে করছে, হড়পা বানের সময় যে পর্যটকদের নিরাপদ দূরত্বে সরানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা এবং ওই 32 জন ভারতীয় থাকতে পারেন ।
তিব্বত সীমান্ত এলাকায় এমনিতেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ থাকে । তার উপরে এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্থানীয় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে । তাই পর্যটকরা সুরক্ষিত থাকলেও পরিবারের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করতে পারছেন না বলে মনে করা হচ্ছে । এই আশাতেই বুক বাঁধছেন শুভ্রাংশু । ভারত সরকার যাতে দ্রুত চিনের সঙ্গে কথা বলে তথ্য যাচাই করে, সেই আবেদন জানিয়েছেন তিনি । শুভ্রাংশু বলেন, "সীমান্ত পেরিয়ে কোনও শিবিরে পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন কি না, তা যাচাই করা সম্ভব হলে নিখোঁজ পর্যটকদের 32টি পরিবারই স্বস্তি পাবে ।"
এর পাশাপাশি, গোটা সফরে ভ্রমণ সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভ্রাংশু রায় । তিনি জানিয়েছেন, শর্মিষ্ঠা একটি পর্যটন সংস্থার সঙ্গে নেপালে গিয়েছিলেন । নেপালে পৌঁছনোর পর পর্যটকদের দায়িত্ব নেয় অন্য পর্যটন সংস্থা । আর তিব্বত সীমান্তে দায়িত্বে ছিল একটি চিনা ভ্রমণ সংস্থা । পর্যটকদের মৃত্যুর খবর এবং তাঁদের নিয়ে প্রকাশ্যে আসা বিভিন্ন তথ্যের সত্যতা সরকারিভাবে যাচাইয়ের দাবি তুলেছেন শুভ্রাংশু । একটি বাসের ভিডিয়ো সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে । ওই বাসে থাকা প্রত্যেক পর্যটকের পরিচয় ও সমস্ত নথি নিখুঁতভাবে খতিয়ে দেখার দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।
ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমে নানা তথ্য ভেসে আসছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত শর্মিষ্ঠার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি । সম্ভাব্য প্রতিটি সূত্র খতিয়ে দেখে নিখোঁজদের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চাইছে পরিবার । নিখোঁজ 32 জন ভারতীয় পর্যটকের পরিবারের উদ্বেগ কাটাতে ভারত ও চিনের মধ্যে দ্রুত সরকারি স্তরে সমন্বয়ের দাবি উঠেছে । ভারত সরকার তৎপর হলে দ্রুত নিখোঁজদের খোঁজ মিলবে বলে আশায় দিন গুনছেন পরিবারের সদস্যরা ।