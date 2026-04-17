ভোটার লিস্টে নাম 'ডিলিটেড', সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন সেনাকর্মীর ছেলের
বাবা-মা, স্ত্রী'র নাম থাকলেও চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট থেকে নিজের নাম 'ডিলিটেড'। আতঙ্কে সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন সুমিতাভর ৷
Published : April 17, 2026 at 3:52 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 17 এপ্রিল: সমস্ত নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও ভোটধিকার সত্ত্ব হারিয়েছেন সুমিতাভ মুখার্জ্জী ৷ কারণ, ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নামই যে 'ডিলিটেড' হয়ে গিয়েছে । জেলা ও ব্লক প্রশাসনের দরজায় দরজায় কড়াও নেড়েছেন ৷ তার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।
ভোটার লিস্ট থেকে রাতারাতি নাম 'বাতিল' হয়ে যাওয়ায় 'ডিটেনশন' ক্যাম্পের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে মধ্যমগ্রামের 43 বছরের সুমিতাভ ৷ কার্যত দিশেহারা হয়ে শেষে জেলাশাসক (জেলার নির্বাচনী অধিকারিক)-এর কাছে সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে।
SIR প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুমিতাভ নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি, এভাবে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে তাঁদের যেন স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে ঠেলে না-দেওয়া হয়। জেলার নির্বাচনী আধিকারিক অবশ্য বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন ৷
সুমিতাভ'র বাড়ি মধ্যমগ্রামের কোড়া বাবুপাড়ায়। পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা ছাড়াও তাঁর স্ত্রী এবং এক পুত্র সন্তানও রয়েছে। সুমিতাভ'র বাবা এক সময় বায়ুসেনায় কর্মরত ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন তিনি। সুমিতাভ পেশায় গাড়িচালক। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা সবকিছুই এখানে। পরিবারের সদস্যরাও মধ্যমগ্রামে বসবাস করছেন দীর্ঘদিন ধরে ৷
2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না-থাকলেও সুমিতাভ'র বাবার (অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী) নাম কিন্তু রয়েছে সেখানে। সেই তথ্য দিয়েই এসআইআরের এন্যুমারেশন ফর্ম-ফিলাপ করে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তা জমা দিয়েছিলেন স্থানীয় বিএলও'র কাছে । তার উপর ভিত্তি করে এসআইআরের খসড়া তালিকায় নামও ওঠে সুমিতাভ'র। তবে, সেখানেও বিপত্তি !
অভিযোগ, খসড়া তালিকায় 638 সিরিয়াল নম্বরে তাঁর নাম বড় বড় করে লেখা থাকা সত্ত্বেও শুনানির নোটিশ পৌঁছয় সুমিতাভ'র কাছে । গত 5 জানুয়ারি শুনানিতে নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় বিডিও অফিসে হাজিরও হন তিনি। সেদিন নিজের যাবতীয় নথিপত্র দাখিল করেন এসআইআরের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকের কাছে । কিন্তু চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায়, বাবা-মা ও স্ত্রী'র নাম থাকলেও ভোটার লিস্ট থেকে 'ডিলিটেড' হয়ে গিয়েছে সুমিতাভ'র নাম।
দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে। এখন প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরছেন তিনি। কিন্তু, দিনের পর দিন ঘুরেও প্রশাসনের থেকে কোনও সুরাহা না-মেলায় নিরুপায় হয়ে শেষে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দফতরে গিয়ে পরিবার-সহ নিজের স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়ে আসেন সুমিতাভ। প্রথম দিকে তাঁর এই আবেদন জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের কর্মীরা রিসিভ করতে না-চাইলেও পরে ওই ব্যক্তির জেদের কাছে হার মানতে হয় তাঁদের। দীর্ঘক্ষণ পর সেই আবেদন গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা ৷
এদিকে, ভোটার তালিকায় নিজের নামের 'ডিলিটেড' হওয়ার পাশেই সুমিতাভ দেখতে পান অদ্ভুতভাবে ওই বাংলাদেশির নাম রয়েছে ভোটার লিস্টের 637 সিরিয়াল নম্বরে। সুপ্রীতি বিশ্বাস নামের নীচে অভিভাবকের জায়গায় অন্যান্য হিসেবে নাম রয়েছে সুমিতাভ মুখার্জ্জীর।
তাঁর দাবি, "সুপ্রীতি বিশ্বাস আসলে এক জন বাংলাদেশি। মধ্যমগ্রামের ঠিকানা দিয়ে তাঁর ভোটার কার্ড ব্যবহার করে তিনি অনৈতিকভাবে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছেন। অথচ বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম 'ডিলিটেড' ভোটার তালিকা থেকে। এটা কীভাবে সম্ভব ? ওই বাংলাদেশির নাম এদেশের ভোটার তালিকায় উঠল কীভাবে ? বিএলও না অন্য কোনও আধিকারিকের মদতে টাকার বিনিময়ে এই অবৈধ কাজ হল সেটা জানতে চাই। নির্বাচন কমিশনের এই কি এসআইআরের নমুনা ?"
অন্যদিকে, স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন প্রসঙ্গে ভুক্তভোগী সুমিতাভ বলেন, "দেশের এক জন্য বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও আমি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকব, এটা আমার কাছে চরম হতাশার। আমি 2002 সাল থেকে টানা ভোট দিয়ে আসছি। আমার জন্ম, কর্মস্থল সবকিছুই এখানে। এসআইআরে পদ্ধতি মেনে সমস্ত ডকুমেন্ট জমা দিয়েছি। খসড়া তালিকায় নাম থাকার পরেও আমাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সেখানেও নাগরিকত্ব প্রমাণের নথিপত্র দিয়ে এসেছি। তারপরও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আমার নাম 'ডিলিটেড' ! এটা দেখার পর থেকেই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত।"
তিনি আরও বলেন, "আমি নিজে এক জন অসুস্থ মানুষ। এই অবস্থায় যদি আমাকে 'ডিটেনশন' ক্যাম্পে যেতে হয়, সেটা সহ্য করতে পারব না। সেখানে আমার কিছু হয়ে গেলে আমার অসুস্থ বাবা-মা সহ পুরো পরিবারের দায়িত্ব কে নেবে ? পরবর্তী এসআইআরে আমার পরিবারের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না, এর কোনও গ্যারান্টি আছে ? এর কোনও সদুত্তর নেই জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের কর্মীদের কাছেও। আমি নিরুপায়। স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কমিশনের কাছে অনুরোধ করব, এরকমভাবে বৈধ ভোটারদের যেন স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে ঠেলে না-দেওয়া হয়।"
যদিও এনিয়ে উত্তর 24 পরগনা জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া বলেন, "আমরা সুমিতাভ মুখার্জ্জীর বিষয়টি অনলাইনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের কাছে পাঠিয়ে দেব। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তির নাম ভোটার লিস্টে থাকবে কি না, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে একমাত্র ট্রাইব্যুনাল ৷"