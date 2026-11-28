বাবা ও তিন ছেলেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরিবার
Bangaldesh Pushback Controversy: পুলিশের দাবি, ডাবলু শেখ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ৷ প্রয়োজনীয় নথি খতিয়ে দেখেই পুশব্যাক করা হয়েছে ৷
Published : November 28, 2026 at 9:57 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: ভোটার, আধার, প্যানকার্ড সবই রয়েছে - তবু এক ব্যক্তি তাঁর ও তিন ছেলেকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ উঠেছে । এই নিয়ে বিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল পরিবার । বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ পরিবারকে তাদের নথি পেশের নির্দেশ দিয়েছে । আগামী 30 নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার হবে মামলার শুনানি ।
কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, ডাবলু শেখ এবং তার তিন পুত্র কায়েম শেখ, রেজাউল শেখ ও আশামুল শেখকে 28 অগস্ট বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । পরিবারের অভিযোগ, ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ওই চারজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে ৷
পরিবারের দাবি, ডাবলু শেখের (বাবা সাজ্জাত শেখ) মুর্শিদাবাদের সুতির বামুহা গ্রামে জন্ম । জন্মের পর মায়ের মৃত্যু হয় । চার বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। 20 বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় সুতির বাহগলপুর গ্রামের জান্নাহার বিবির সঙ্গে । তার পর শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি । ভোটার তালিকায় ভুল করে অভিভাবক হিসাবে শাশুড়ির নাম উঠেছিল ।
পরিবারের তরফে 2011 সালে ভোটার তালিকায় নাম থাকার নথি আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে ৷ পরিবারের দাবি, এর আগেও ভোটার তালিকায় নাম ছিল ডাবলুর ৷
পরিবারের আরও অভিযোগ, গত 14 অগস্ট বাংলাদেশি সন্দেহে সুতি থানা ডাবলু শেখ ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যায় । স্ত্রী থানায় গেলে তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় নথি চাওয়া হয় । নথি দেখার পর পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে তিন ছেলে আর ডাবলু শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সেখান থেকে তাঁদের একটা হোল্ডিং সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ।
বেশ কিছুদিন খবর না পাওয়ায় পরিবারের তরফে খোঁজখবর শুরু করা হয় ৷ পরে তারা জানতে পারে ডাবলু ও তাঁর তিন ছেলেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে । এরপর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার ।
এদিকে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে পুলিশ যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে অবাক দুই বিচারপতি । পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, ডাবলু শেখ আদতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী । বাংলাদেশে চার দশক আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি । সেখানে তাঁর দুই সন্তান ছিল ।
পরে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা জান্নাহার বিবির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । জান্নাহার 1993 সালে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন । বাংলাদেশের নওগাঁর বাসিন্দা ডাবলুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল । 1998-99 সালে তাঁরা ভারতে আসেন । ডাবলু ও জাহান্নারের ছয় সন্তান ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ফরেন রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের তদন্তে উঠে এসেছে এই তথ্য । সেই কারণে ডাবলু শেখ আর তাঁর তিন ছেলেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে ।
আপাতত বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, পরিবারকে পুলিশের দেওয়া রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । তারা তাদের নথি পেশ করুক আদালতে । আগামী সোমবার হবে শুনানি ।
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