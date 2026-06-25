খোলা হবে বরুণ বিশ্বাস খুনের ফাইল! পরিবারের নিশানায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
বাম আমলে সুটিয়া গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে সরব হওয়া শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস 2012-তে খুন হন৷ পরিবারের অভিযোগ, মূল অভিযুক্তদের আড়াল করা হয়৷ তাঁরা ফের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন৷
Published : June 25, 2026 at 7:56 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 25 জুন: স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রেল স্টেশনে খুন হয়েছিলেন উত্তর 24 পরগনার সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। অভিযোগ, তদন্তের নামে মূল ষড়যন্ত্রীকে আড়ালে রেখে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরিবারের লোকেরা বারবার অভিযোগ করলেও সিআইডি মামলা অন্য পথে চালিত করেছিল। অবশেষে রাজ্যে সরকার বদল হতেই নতুন করে খোলা হচ্ছে বরুণ বিশ্বাস খুনের ফাইল। 14 বছরের ব্যবধানে সুবিচারের আশার আলো দেখছে নিহত শিক্ষকের পরিবার।
বাম জমানায় উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সুটিয়া গ্রাম ছিল দুষ্কৃতীদের মুক্তরাজ্য। 2000 সাল থেকে 2002 সাল, মাত্র দু'বছরের সময়সীমার মধ্যে গ্রামের অসংখ্য কিশোরী ও গৃহবধূ দুষ্কৃতীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন। দুষ্কৃতীদের মাথায় রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদের হাত থাকায় পুলিশ সেই সময় কিছু করেনি। সুটিয়ার বাসিন্দা কলকাতার শিয়ালদা মিত্র ইস্টিটিউশনের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস প্রতিবাদী মঞ্চ গড়ে তোলেন। গ্রামের নৈরাজ্যের কথা জানিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। পত্রপাট রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। তৎপর হয়েছিল পুলিশও। ধর্ষকেরা একে একে গ্রেফতারও হয়েছিল।
সেই সময় প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের কিছু হয়নি। বরুণ বিশ্বাস খুন হলেন 2012 সালের 5 জুলাই। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে গোবরডাঙা রেলস্টেশনে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করে খুন করেছিল। ততদিনে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে৷ বাম জমানার অবসানের পর বাংলার মসনদে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকার৷
ওই ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু নিহত শিক্ষকের পরিবারের অভিযোগ ছিল, মূল অভিযুক্তকে আড়াল করতে অন্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃণমূল সরকার বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, তদন্তকারীরা একবারের জন্যও তাঁদের সঙ্গে কথা বলেননি। নিহত শিক্ষকের দিদি প্রমীলা বিশ্বাস বারবার অভিযোগ করেছেন, তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই তাঁর ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের মূল ষড়যন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পুলিশ বারবার তাঁকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।
রাজ্যে আরও একটা রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে৷ তৃণমূলকে হারিয়ে বাংলায় সরকার গড়েছে বিজেপি৷ তার পর তৃণমূল জমানার বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের ফাইল নতুন করে খোলা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলার ফাইল খোলার কথা বলেছেন। এর পর থেকে নিহত শিক্ষকের পরিবার নতুন করে বিচারের আশায় বুক বাঁধছেন।
নিহত বরুণের দাদা অসিত বিশ্বাস সম্প্রতি বনগাঁর পুলিশ সুপারের কাছে ভাইয়ের খুনের তদন্তের দাবি জানিয়ে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি বনগাঁ জিআরপির কাছেও অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তাতে তিনি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মূল ষড়যন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
অসিত বিশ্বাস বলেন, ‘‘আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি, ভাইয়ের খুনের তদন্ত পুলিশ অন্য পথে চালিত করছে। সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেননি। ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের মূল ষড়যন্ত্রী মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে তৃণমূল সরকারের পুলিশ আড়াল করার চেষ্টা করেছে। আদালতে সরকারের আইনজীবীও সহযোগিতা করেননি। নতুন সরকার বেশকিছু মামলার ফাইল নতুন করে খুলেছে। আমরা চাই, ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ফাইলও খোলা হোক। আসল ষড়যন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করা হোক।’’
নিহত শিক্ষকের দিদি প্রমীলা বিশ্বাস বলেন, ‘‘আমার ভাইয়ের খুনের মূল ষড়যন্ত্রী প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কিন্তু প্রথম থেকেই রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন আমাদের ভয় দেখিয়ে চলেছে, আমরা যাতে মন্ত্রী বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করতে না পারি। আমাকে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দিয়েছিল। তাতে কাজ না-হওয়ায় হুমকি দেওয়া হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, আমার ভাইয়ের খুনের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। মূল ষড়যন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হোক।’’
অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ফোন করা হয়েছিল। তিনি ফোন ধরেননি। টেক্সট মেসেজেরও কোনও উত্তর দেননি। বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত বিষয়টি নিয়ে বলেন, ‘‘বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলাটি রেল পুলিশের কাছে দায়ের হয়েছিল। নিহত শিক্ষকের দাদা আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি মামলাটি নতুন করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সিআইডি মামলার তদন্ত করছে। নিয়ম অনুযায়ী আমি ওঁর আবেদনপত্র নির্দিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছি।’’