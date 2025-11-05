ETV Bharat / state

ভাঙড়ে 'SIR আতঙ্কে' যুবকের চরম পদক্ষেপ ! বিজেপিকে দায়ী করলেন শওকত

যুবকের নিজস্ব কোনও নথি ছিল না বলে দাবি পরিবারের ৷ 'এসআইআর আতঙ্কে' সমস্ত মৃত্যুর দায় বিজেপির, দাবি তৃণমূলের ৷

SIR PANIC DEATH
প্রতীকী ছবি ৷ (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ভাঙড়, 5 নভেম্বর: এসআইআর-এর আতঙ্কে ফের প্রাণহানির ঘটনার অভিযোগ ৷ এবারের ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ের জয়পুরের ৷ বুধবার সকালে বাড়ি থেকে শফিকুল গাজি (35) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে ভয়ে ছিলেন তিনি ৷ কারণ, তাঁর নিজস্ব কোনও নথি ছিল না ৷ আর এই ঘটনার পর মৃতের বাড়িতে পৌঁছে যান ভাঙড়ে তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা ৷ সেখানেই পুরো ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করেন তিনি ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, এ দিন সকালে বাড়ি থেকেই শফিকুল গাজির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন, শফিকুলের বাবা-মা বা ভাই-বোন কেউ নেই ৷ তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন ৷ এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন তিনি ৷ তাঁর নিজের কোনও নথি না-থাকায় ভয়ে থাকতেন ৷ তবে, পরিবারের বাকি সদস্যরা তাঁকে বারাবার বোঝালেও কোনও লাভ হয়নি ৷

ভাঙড়ে 'SIR আতঙ্কে' যুবকের চরম পদক্ষেপ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে গ্রামবাসীরা আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ পরে শফিকুলের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷ এ নিয়ে ক্যানিং মহকুমার পুলিশ আধিকারিক রামকুমার মণ্ডল বলেন, "ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আমরা পাঠিয়েছি ৷ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি ৷"

অন্যদিকে, 'এসআইআর আতঙ্কে' মৃত্যুর খবর পেয়ে শফিকুলের বাড়িতে পৌঁছে যান ভাঙড়ে তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা ৷ তিনি বলেন, "আমি শুনেছি ওর বাবা-মায়ের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে ৷ যেখানে বাড়ি, সেখানে কাগজ রয়েছে ৷ কিন্তু, ওঁর নিজের কোনও কাগজ নেই ৷ জমি জায়গারও দলিল নেই ৷ এখানে শ্বশুর বাড়িতে থাকত ৷ কাগজপত্র না-থাকায় হতাশা থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ বিজেপিকে এর জবাব দিতে হবে ৷ গতকাল পর্যন্ত সাতজন ছিল, আজ সংখ্যাটা আট হল ৷ বিজেপিকে এই মৃত্যু মিছিলের দায় নিতে হবে ৷"

তবে, 'SIR আতঙ্কে' মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে পালটা তৃণমূলকে দায়ী করেছেন বিজেপির ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সোমা ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "এরাজ্যের সমস্ত মৃত্যু এখন এসআইআর-এর নামেই চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও এসআইআর-এর কারণে মৃত্যু ৷ সাংসারিক কোনও ঝামেলার কারণে যদি কেউ নিজেকে শেষ করেন, তাহলেও এসআইআর-এর জন্য মারা যাচ্ছেন ৷ রাজ্যের শাসকদলের আর কোনও ইস্যু নেই ৷ এসআইআর বিজেপি সরকার করছে না ৷ এসআইআর করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ আর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরও অন্যান্য রাজ্যেও শুরু হয়েছে ৷ সেখানে রাজ্য সরকার সাহায্য করছে এসআইআর করার জন্য ৷ কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যেখানে সরকার এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে ৷ তবে, সমস্ত মৃত্যুই দুঃখজনক ৷ সকল মৃত্যুতে এসআইআর-এর রং না-লাগানোই ভালো ৷"

উল্লেখ্য, 4 নভেম্বর থেকে SIR-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিএলও-রা ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেই ফর্ম পৌঁছে দিয়ে আসছেন ৷ আর কী-কী করণীয় তাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন ৷ তবে, তারই মধ্যে SIR-এর কারণে একের পর এক মৃত্যুর অভিযোগে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

TAGGED:

SIR
UNNATURAL DEATH
ECI
এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু
SIR PANIC DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.