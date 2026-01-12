দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা ! SIR শুনানির পরেই মৃত্যু বৃদ্ধার

দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা ! SIR শুনানির পরেই মৃত্যু বৃদ্ধার
ওই বৃদ্ধা ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ৷ পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ আর এসআইআর শুনানির পরেই তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজায় সরগরম বাদুড়িয়া ।
Published : January 12, 2026 at 5:51 PM IST
বাদুড়িয়া, 12 জানুয়ারি: এসআইআর 'আতঙ্কে' একের পর এক মৃত্যুর অভিযোগ ৷ এও অভিযোগ, শুনানি প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে ততই দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর তালিকাও । গত এক সপ্তাহে শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনা জেলাতেই এসআইআর 'আতঙ্কে' ছ'জনের মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে । সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল বাদুড়িয়ার নামও ।
সেখানে 75 বছরের এক বৃদ্ধার এসআইআর আতঙ্কে প্রাণ গিয়েছে বলে অভিযোগ । মৃত ওই বৃদ্ধার নাম অনিতা বিশ্বাস । পরিবারের দাবি, এসআইআরের শুনানিতে যাওয়ার পর থেকে অনিতা 'আতঙ্কিত' এবং 'উদ্বিগ্ন' হয়ে পড়েছিলেন । শুনানিতে গিয়ে পর্যাপ্ত নথি জমা দেওয়ার পরেও আধিকারিকদের কাছ থেকে কোনও আশ্বাসবাণী পাননি বৃদ্ধা । ফলে, দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার 'আশঙ্কা'-ও চেপে বসেছিল তাঁর মধ্যে । তার জেরেই 'ব্রেন স্ট্রোকে' আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বৃদ্ধার । স্বভাবতই, ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর 'আতঙ্ক'কেই দায়ী করেছেন পরিবারের সদস্যরা ।
জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা বাদুড়িয়া পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা । 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় পরিবারের বাকি সদস্যদের নাম থাকলেও বৃদ্ধা অনিতার নাম-ছিল না তাতে । এসআইআরের এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে তিনি জমা দিলেও 2002 সালের ভোটার তালিকার কোনও তথ্য সেখানে দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ । যার ফলে কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী এসআইআরের শুনানি-নোটিশ আসে বৃদ্ধার কাছে ।
পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গত 5 জানুয়ারি স্থানীয় শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন অনিতা বিশ্বাস । সেখানে পর্যাপ্ত নথিও জমা দেন তিনি । কিন্তু, তার পরেও 'আতঙ্ক' এবং 'আশঙ্কা' কিছুতেই কাটছিল না বৃদ্ধার । সব সময় 'আতঙ্কে' থাকতেন তিনি । তারই মধ্যে গত 7 জানুয়ারি ব্রেন স্ট্রোক হয় তাঁর । তড়িঘড়ি বৃদ্ধাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাদুড়িয়া রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে । পরে, অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে । সেখানেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন তিনি । রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ হাসপাতালেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার । সোমবার এই মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় ।
মৃত বৃদ্ধার নাতনি সোমা হালদার বলেন, "শুনানি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই ঠাকুমা চিন্তা করতেন । বারবার বলতেন এই বয়সে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে না-তো ! আমরা ওঁকে বলতাম এত চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে । 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম-বাদ পড়ার কারণ জানতে সবার কাছেই গিয়েছেন ঠাকুমা । কিন্তু, কেউ কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি । ফলে, মনের মধ্যে ভয় ছিলই ।"
তিনি আরও বলেন, "গত বুধবার বাড়িতে ঠাকুমা অসাড় হয়ে পড়েন । বন্ধ হয়ে যায় কথাও । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি তাঁকে রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানান উনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন । গত তিন-চার দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন । রবিবার রাতে মারা যান ঠাকুমা ।"
নিহত বৃদ্ধার ছেলে কাশীনাথ বিশ্বাস বলেন, "এসআইআর শুনানি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মা সব সময় টেনশনে থাকত । বলত, জেলে ভরে দেবে না-তো ! ওই চিন্তাতেই মা'র স্ট্রোক হয় । আমরা চাই, এসআইআর 'আতঙ্কে' এই মৃত্যু বন্ধ হোক । মানুষের মধ্যে 'আতঙ্ক' কাটাতে নির্বাচন কমিশন যথাযথ পদক্ষেপ করুক ।"
এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে । বৃদ্ধার মৃত্যুর জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা শাহনওয়াজ সরদার । তিনি বলেন, "ওই বৃদ্ধার পরিবারের সমস্ত সদস্যের নাম রয়েছে 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় । একমাত্র তাঁরই নাম বাদ যায় । অথচ, 1995 সাল হোক কিংবা 2002 সালের পরবর্তী সমস্ত ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে অনিতাদেবীর । 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম বাদ, এর দায় তো ওই বৃদ্ধার নয় । এর দায় শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের । এত অল্প সময়ে এসআইআর প্রক্রিয়া করলে যা হওয়ার তাই-ই হচ্ছে । এর ফল ভুগছেন সাধারণ মানুষ । আমরা বৃদ্ধার পরিবারের পাশে আগেও ছিলাম । আগামিদিনেও থাকব ।"
যদিও পালটা জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবির । বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "এসআইআর আতঙ্ক শাসক দলের বানানো একটি 'রোগ' ! আসলে এসআইআর আতঙ্কে আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসই । সেই কারণে যে-কোনও মৃত্যুকেই এসআইআর আতঙ্ক বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গ বাদেও অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে । কোথাও কোনও মৃত্যুর খবর নেই । এসব রটিয়ে রাজ্যের শাসক দল খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না । ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন । বিজেপির ক্ষমতায় আসা প্রায় নিশ্চিত ।"