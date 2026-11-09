বিনা-চিকিৎসায় শিশুমৃত্যু ! বসিরহাট হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগ পরিবারের বিরুদ্ধে

বিনা-চিকিৎসায় শিশুমৃত্যু ! বসিরহাট হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগ পরিবারের বিরুদ্ধে
Patient Family Allegedly Vandalises Basirhat Hospital: আশঙ্কাজনক অবস্থা সত্ত্বেও চিকিৎসক না-আসার অভিযোগ ৷ স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের ৷
Published : November 9, 2026 at 5:19 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 9 নভেম্বর: চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে শিশুমৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট জেলা হাসপাতাল ৷ পরিবারের অভিযোগ, জরুরি বিভাগে বারবার জানানো সত্ত্বেও সময় মতো চিকিৎসক আসেননি এবং কর্তব্যরত নার্সদের উদাসীনতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে 5 মাসের শিশুকন্যার ৷ এরপরেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে, হাসপাতালে ভাঙচুর চালালো মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বসিরহাট থানার পুলিশ ৷ অন্যদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় বিভাগী তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বসিরহাট জেলা হাসপাতালের এক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, "চিকিৎসার গাফিলতির যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ওই সময়ে ডিউটিতে কারা উপস্থিত ছিলেন এবং ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হচ্ছে ৷ তদন্তে কোনও গাফিলতি প্রমাণিত হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"
হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসনাবাদ থানার রামেশ্বরপুরের খড়ুর গ্রামের বাসিন্দা ওই শিশুটিকে প্রচণ্ড জ্বর ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে সোমবার ভোর আনুমানিক 3টে 50 মিনিট নাগাদ আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভরতি করানো হয় ৷ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার 40 থেকে 45 মিনিট পার হয়ে গেলেও, কোনও চিকিৎসক শিশুটিকে দেখতে আসেননি বলে অভিযোগ ৷ বিনা চিকিৎসায় ছটফট করতে করতে একসময় নিথর হয়ে যায় শিশুটি ৷ এরপর এক চিকিৎসক এসে তাকে মৃত ঘোষণা করে ৷
এই পুরো ঘটনায় হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে মৃত শিশুর পরিবার ৷ অভিযোগ, চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণার পরেই ওয়ার্ডের ভিতরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ পরিবারের সদস্যরা ওয়ার্ডের ভিতরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং টেবিল, কাগজপত্র ও ওষুধ মাটিতে ফেলে দেয় ৷ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বসিরহাট থানার পুলিশ ৷ তারাই পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
মৃত শিশুর মামা সোহেল রানা বলেন, "বাচ্চার 101 থেকে জ্বর বেড়ে 103-104 হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ভিতরে নার্সরা কোনও চিকিৎসা করছিল না ৷ হাত-পা ধরা সত্ত্বেও ডাক্তারকে ডাকা হয়নি ৷ কর্তব্যরত নার্সরা ঘুমাচ্ছিলেন, এমনকি বাচ্চাকে নেবুলাইজার পর্যন্ত দিয়েছে পাশের অন্য এক রোগীর বাড়ির লোক ৷ ভরতি করার প্রায় আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট পর মৃত্যুর সময় ডাক্তার আসে ৷ সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় বাচ্চাটা মারা গেল ৷ আমরা এই গাফিলতির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি চাই ৷"
শিশুর আত্মীয় লুৎফর রহমান অভিযোগ করেন, "কোনও ট্রিটমেন্ট হয়নি ৷ নার্সরা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বসে ছিলেন ৷ বারবার বলা সত্ত্বেও ডাক্তারকে খবর দেয়নি ৷ এই চরম গাফিলতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷ আমরা হাসপাতাল সুপার এবং স্বাস্থ্য দফরের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাব ৷ থানাতেও যাব যাতে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় ৷"