মৃত্যুর পর বৃদ্ধার অঙ্গ অর্থের বিনিময়ে বিক্রির অভিযোগ, কাঠগড়ায় 4 ছেলে-সহ পরিবার

মৃত্যুর পর বৃদ্ধার অঙ্গ অর্থের বিনিময়ে বিক্রির অভিযোগ, কাঠগড়ায় 4 ছেলে-সহ পরিবার
পরিবারের তরফে মৃত্যুর আগে অঙ্গদানের দাবি ৷ ঘটনায় গ্রেফতার মৃতের দুই ছেলে-মেয়ে ৷
Published : February 9, 2026 at 8:53 PM IST
নদিয়া, 9 ফেব্রুয়ারি: বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্গ বিক্রি করার অভিযোগ সন্তানদের বিরুদ্ধে ৷ নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার শেনপুর শ্যামনগর পাড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ৷ অভিযোগ, রবিবার সকালে মৃত্যুর পর প্রতিবেশীদের থেকে দেহ লুকিয়ে রাখা হয় ৷ তারপর বেলার দিকে চার-পাঁচজনের দল এসে চোখ-সহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নিয়ে চলে যায় ৷ যদিও মৃতের ছেলে-মেয়েদের দাবি, তাঁদের মা মৃত্যুর আগেই অঙ্গদান করেছিলেন ৷ ঘটনায় মৃতের দুই ছেলে-মেয়েকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
বছর 63-র রাবেয়া বিবি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ৷ প্রতিবেশীদের অভিযোগ, চার ছেলের কেউই তাঁকে ঠিক মতো দেখতেন না ৷ এমনকি দুই মেয়েও মায়ের খোঁজ নিতেন না ৷ হঠাৎ করেই তাঁরা জানতে পারেন, রাবেয়া বিবি মারা গিয়েছেন ৷ প্রতিবেশী ফরমান আলি মণ্ডলের অভিযোগ, "সকাল 11টা নাগাদ মারা গিয়েছেন শুনেছি ৷ তারপর দুপুরের দিকে চার-পাঁচজন লোক এসে অঙ্গ কেটে নিয়ে যায় ৷ আমরা বেলা 2টোর পরে দেহ দেখতে পাই ৷ তখন জানতে পারি চোখ নেই ৷ শরীরে আরও অনেক অঙ্গ কেটে নিয়ে গিয়েছে ৷"
তাঁদের অভিযোগ, রাবেয়া বিবির ছেলে আমির চাঁদ শেখ দাবি করেন মৃত্যুর আগেই অঙ্গদান করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, কোনও কাগজ দেখাতে পারেননি ৷ বরং, মৃত্যুর পরে অঙ্গদানের একটি কাগজ দেখান তাঁরা ৷ এরপরেই প্রতিবেশীরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ মৃতের চার ছেলে, এক বউমা এবং দুই মেয়েকে আটক করে নিয়ে আসে ৷ পাশাপাশি, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ সোমবার সকালে দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে ৷
তবে, মৃতের সন্তানরা যে কাগজ দেখাচ্ছেন, তা বৈধ কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এই নিয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (সদর) সম্ভব জৈন বলেন, "স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি ৷ ইতিমধ্যেই, পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করেছে ৷ আজ মৃতদেহটি ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ৷ তারপর সবকিছু জানা যাবে ৷ এছাড়া বাড়ির লোক তাঁর চক্ষুদানের কিছু কাগজপত্র দেখিয়েছেন ৷ সেগুলো আমরা যাচাই করছি ৷" শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, দুই ছেলে ও মেয়েকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷