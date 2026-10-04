পুজোর মুখে ভিটেতে ফিরছে বউবাজার মেট্রো বিপর্যস্ত একাধিক পরিবার, হস্তান্তর 8 অক্টোবর
New Houses for Bowbazar Metro Disaster Families: বউবাজারে মেট্রোর কাজের জন্য় যে পরিবারগুলি ভিটেছাড়া হয়েছিল, তাদের নতুন বাড়ি হস্তান্তর করা হবে ৷
Published : October 4, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মুখে খুশির খবর ! বউবাজারে মেট্রো বিপর্যয়ে ভিটেছাড়া একাধিক পরিবার ফিরছে নতুন বাড়িতে ৷ নতুন করে তৈরি পাঁচটি বাড়ি আগামী 8 তারিখ তুলে দেওয়া হবে বাসিন্দাদের হাতে ৷ সেই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানও হবে ৷
2019 সালে অগস্ট মাসের শেষ দিকে আচমকাই ঘুড়ি উড়ল বউবাজার চত্বরের একাধিক বাড়িতে ৷ দুর্গা পিথুরি লেন, স্যাকরা পাড়া লেন, মদন দত্ত লেন, হিদারাম ব্যানার্জি স্ট্রিট একের পর এক পুরোনো বাড়িতে ফাটল ধরতে শুরু করে ৷ আতঙ্কে প্রাণ হাতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা ৷ রাত কেটে দিন হতেই হইচই শুরু হয় ৷ একের পর এক বাড়ি দিনের আলোয় তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে শুরু করে ৷
ঘর থেকে জিনিসপত্র দূরে থাক, প্রয়োজনীয় নথি পর্যন্ত নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি বহু পরিবার ৷ চোখের সামনে এই কাণ্ড দেখে কার্যত দিশেহারা অবস্থা হয়েছিল তাদের । এই বিপর্যয়ের কারণ নীচ থেকে মেট্রোর টানেলের কাজ ৷ তার জেরেই এই বিপর্যয় ঘটেছিল ৷ পরবর্তী সময়ে এই নিয়ে রাজনীতির জল ঘোলা হয়েছে ৷
আন্দোলন রাস্তা অবরোধ চলেছে ৷ ঘর হারানোদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ চলেছে লাগাতার ৷ কার্যত গোটা এলাকার ছবি বদলে যায় ৷ শেষমেশ মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যাদের যেখানে যেমন বাড়ি ছিল মেট্রো তাদের সেই মতো বাড়ি করে ফেরাবে ৷
এরপর কাজ শুরু হয় ৷ কাজের গতি নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ, অভিযোগ ওঠে ৷ এই তালবাহার মাঝে কেটে যায় সাতটা বছর ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ৷ সরকারে আসে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি ৷ আর পালাবদলের পরেই এই কাজে গতি ফেরে ৷
জোর কদমে চলছে মেট্রোর তরফে বাড়ি তৈরি কাজ ৷ প্রথম ফেজে 3-5 টি বাড়ি হস্তান্তর হতে চলেছে আগামী 8 অক্টোবর ৷ বাকিগুলি আরও কয়েক দফায় হবে ৷ মোট 27 টি বাড়ি নতুন করে তৈরি হচ্ছে ৷ যেখানে যার যেমন বাড়ি ছিল, তেমন ভাবেই ফেরানো হচ্ছে ৷ বাড়ি হস্তান্তর উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হবে ৷ উপস্থিত থাকতে পারেন একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রাক্তন কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে ৷
এই ঘটনায় অত্যন্ত খুশি দীর্ঘ দিন ঘর ছাড়া পরিবারগুলি ৷ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঘর পাবেন এমন একজন সন্দীপ সাউ বলেন, "যেখানে ছিলাম, সেখানে ফিরব ৷ পুজোর ঠিক আগে নিজের ভিটে ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে ৷ অত্যন্ত খুশি আমরা ৷ কাজ চলছে জোর কদমে ৷ সাত বছর পর ফিরব ৷ বলে বোঝাতে পারব না অনুভূতি ৷"
তৎকালীন কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলেন, "মানুষগুলিকে ফেরাতে দিনরাত এক করে লাগাতার আলোচনা, আন্দোলন সব করেছি ৷ শেষে আগামী 8 তারিখ প্রথম পর্যায় 3-5 টি বাড়ির পরিবার সব ফিরবে ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ শুনেছি আগামী 2027 শেষে কিংবা 2028 সালের শুরুর দিকে বাকিরাও তাদের বাড়ি পাবে ৷ আমি খুশি ৷"
আরেক বাসিন্দা গৌতম লাহা বলেন, "সম্প্রতি বেশ কয়েক মাস ধরে কাজে ব্যাপক গতি এসেছে ৷ আমরা আশা করছি চলতি বছরে না হলেও পরের বছরে পেয়ে যাব বাড়ি ৷"
উল্লেখ্য, মেয়র ফিরহাদ হাকিম 2025 সালের অগস্ট মাসে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে জানিয়েছিলেন 2026 সালে পুজোর আগেই বেশ কিছু পরিবার তাঁরা নিজেদের জায়গায় ফিরতে পারবেন ৷ যে বাড়িগুলি অর্ধেক ভাঙা অবস্থায় ছিল, ইতিমধ্যে সেগুলি প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ করিয়ে সেখানে বেশ কিছু পরিবারকে ফেরানো হয়েছে ৷