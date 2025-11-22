বাংলাদেশের জেলে ভারতীয় মৎস্যজীবীর মৃত্যু, এখনও জেলবন্দি 61, কাকদ্বীপে উদ্বেগে পরিবার
এখনও বাংলাদেশের সংশোধনাগারে বন্দি 61 জন কাকদ্বীপের মৎসজীবী ৷ তাঁদের পরিবারের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব ওপার বাংলা থেকে বাকি মৎস্যজীবীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হোক ।
Published : November 22, 2025 at 2:02 PM IST
কাকদ্বীপ (দক্ষিণ 24 পরগনা), 22 নভেম্বর: বাংলাদেশের সংশোধনাগারে বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবীর । সেই কারণে দুশ্চিন্তা বাড়ছে এবং আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওপার বাংলায় বন্দি কাকদ্বীপের 61 জন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের ৷ কবে মৎস্যজীবীরা বাড়ি ফিরবেন, পথ চেয়ে বসে পরিবার ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েক মাস আগে গভীর সমুদ্রে ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন কাকদ্বীপের 62 জন মৎস্যজীবী ৷ সেই সময় কোনও কারণে আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে ৷ তাই ওই 62 জন মৎস্যজীবী-সহ এফবি পারমিতা, ঝড় ও মঙ্গলচণ্ডী নামে তিনটি ট্রলারকে আটক করে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ।
16 নভেম্বর বাংলাদেশের বাগেরহাট সংশোধনাগারে বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয় 25 বছরের ভারতীয় মৎস্যজীবী বাবুল দাসের । তাঁর বাড়ি কাকদ্বীপের পশ্চিম গঙ্গাধরপুরে । ওই মৎস্যজীবীর মৃত্যুকে ক্রমেই ঘনাচ্ছে রহস্য । তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কাকদ্বীপে । বাবুলের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পরেই বাকি মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা বারবার ছুটে যাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে । জেলবন্দি মৎস্যজীবীদের পরিবার যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশ থেকে ভারতের বাকি মৎস্যজীবীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে ।
বাংলাদেশের জেলবন্দি থাকা কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী প্রাণকৃষ্ণ দাসের দাদা হরিধন দাস কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "চার মাস আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের নৌবাহিনী হাতে আটক হয় আমার ভাই-সহ বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী । জেলবন্দি অবস্থায় কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে শোনার পর আমরা চিন্তায় রয়েছি । আমার ভাই কেমন আছে, তা আমরা জানি না । আমরা সকলেই মৎস্যজীবী, দিন আনা-দিন খাওয়া মানুষ। সংসারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাই । আমরা চাই সরকার আমার ভাই-সহ যে সকল মৎস্যজীবী বাংলাদেশে আটক রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে পরিবারের হাতে তুলে দিক ।"
অন্যদিকে বাংলাদেশের জেলবন্দি থাকা অপর এক মৎস্যজীবী প্রকাশ দাসের স্ত্রী বীণা দাস বলেন, "স্বামী এক সপ্তাহের জন্য ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়েছিল ৷ সেই সময় এই ঘটনা ঘটে । উনি একমাত্র আমাদের পরিবারের রোজগারে । গত চার মাস ধরে উনি বাড়িতে নেই ৷ আমার দু’টো ছোট মেয়ে রয়েছে ৷ তাদের নিয়ে সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার পক্ষে । প্রতিদিন স্বামীকে নিয়ে নতুন দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে আসছে । স্বামীর চিন্তায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি । আমার স্বামী-সহ যে সকল মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশ বন্দি রয়েছে, তাঁদেরকে যত দ্রুত সম্ভব সরকার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিক ।"
সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে ফাটল থাকার কারণে সমস্ত প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে কিছুটা হলেও সময় লাগছে । আমরা লাগাতার সরকারের কাছে মৎসজীবীদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছি । অবিলম্বে মৎসজীবীদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে । পরিবারের আপনজনেরা বাংলাদেশে বন্দি থাকার কারণে উৎকণ্ঠা আর চাপা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কাকদ্বীপে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ।"
সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশের মৎস্যজীবী-সহ বাংলাদেশি বেশ কিছু ট্রলার ভারতের উপকূলরক্ষী বাহিনী আটক করেছে । বাংলাদেশের যে সকল মৎস্যজীবীরা আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, সেই সংখ্যাটাও অনেকটাই বেশি ৷ আনুমানিক 107 জন মৎস্যজীবী ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে । ইলিশের সময় আমাদেরও প্রায় 62 জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দি রয়েছে । ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের আটক হওয়া মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশের ফেরানো এবং আমাদের ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ভারতের ফেরানোর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন পাঠিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "এছাড়াও বাংলাদেশের যে সকল মৎস্যজীবীরা ভারতে আটক হয়েছে তাদেরকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে খাওয়া থেকে শুরু করে সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে । আমাদের মৎস্যজীবীরা যাতে দ্রুত ভারতে ফিরে আসে এবং পরিবারের কাছে পৌঁছয় সেই জন্যই দফায় দফায় বৈঠক করা হচ্ছে । আমরা আশা রাখছি খুব শীঘ্রই এখানে আটক মৎস্যজীবীদেরকে বাংলাদেশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ভারতের যে সকল মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশে আটক রয়েছে তাদেরকেও দেশে ফিরিয়ে আনা হবে ।"