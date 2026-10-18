বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না ! চোরবাগান-কাণ্ডে মৃত্যু নিউটাউনের দুই তরুণীর

বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না ! চোরবাগান-কাণ্ডে মৃত্যু নিউটাউনের দুই তরুণীর
Chorbagan stampede incident: মোট সাতজন বান্ধবী একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন । চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই তরুণীর ৷
Published : October 18, 2026 at 2:08 PM IST
নিউটাউন, 18 অক্টোবর: পুজোর আনন্দ নিমেষেই বদলে গিয়েছে চরম বিষাদে । উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে এখনও পর্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে 19 জনের ৷ নিহতের মধ্যে রয়েছেন নিউটাউনের দুই তরুণী । তাঁরা হলেন 17 বছর বয়সী বর্ণালী হালদার ও তাঁর বান্ধবী তানিয়া বিশ্বাস । দু'জনেরই বাড়ি নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগর নতুন পল্লি এলাকায় । নিহতদের বাড়িতে গভীর শোকের ছায়া ৷ একই পাড়ার দুই তরতাজা প্রাণের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ এলাকাও ।
পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার উৎসবের আমেজে মেতে গৌরাঙ্গনগর নতুন পল্লি থেকে মোট সাতজন বান্ধবী একসঙ্গে ঠাকুর দেখার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন । কলকাতার বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের । কিন্তু চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে আচমকাই দর্শনার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও হুড়োহুড়ি শুরু হয় । সেই ভিড়ের চাপে অন্যদের সঙ্গে পদপিষ্ট হন বর্ণালী ও তানিয়া ।
দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি, হাসপাতালেই মৃত্যু হয় দু'জনের । এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না শোকস্তব্ধ পরিজনেরা । কান্নায় ভেঙে পড়েছেন প্রতিবেশীরাও । উৎসবের আবহে একই পাড়ার দুই মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা নিউটাউন ।
চোরবাগানের ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে নিহতদের তালিকায় রয়েছেন শ্রীপর্ণা পোদ্দার (26), মিঠু মণ্ডল (45), আকৃতি কুমারী (17), বর্ণালী হালদার (17), শুভম শঙ্কর (33), আরতী সরকার বিশ্বাস (45), টগর বেজ (37), সন্দীপ বেজ (14), তানিয়া বিশ্বাস (18), কল্পনা জানা (46), বিকাশ ভট্টাচার্য (66), স্নেহা ভাণ্ডারী (20), পিয়ালী প্রামাণিক (25), প্রিয়া সমাদ্দার (18), প্রাঞ্জল সরকার (13), দিলীপ ঘোষ (59), দীপালি ঘোষ (54), অভিষেক শ্রীবাস্তব (38) এবং তাঁর সাত বছর বয়সি শিশুপুত্র আয়ংশ কুমার শ্রীবাস্তব ৷
চোরবাগানে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় আহত মোট 25 জন ৷ তাঁদের মধ্যে 14 জন শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । এঁদের মধ্যে তিনজনকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে এবং একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । আইসিইউতে থাকা তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা তুলনামূলকভাবে গুরুতর ৷ তাঁর শরীরে 'অ্যাসিডোসিস' (শরীরে অতিরিক্ত অ্যাসিডের উপস্থিতি) দেখা দিয়েছে । চিকিৎসকদের মতে, ভিড়ের চাপে পিষ্ট হওয়ার ফলে দীর্ঘক্ষণ পেশিতে আঘাত লেগে থাকলে এমনটা হতে পারে ।