নেপালে গা-ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি! ফাঁসিদেওয়ায় জেরা জাহাঙ্গিরকে, আজই আনা হবে কলকাতায়

নেপালে গা-ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি! ফাঁসিদেওয়ায় জেরা জাহাঙ্গিরকে, আজই আনা হবে কলকাতায়
মোবাইল ফোনের লোকেশনই হয়ে উঠল সর্বনাশের কারণ । অবশেষে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে গ্রেফতার ফলতার প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খান ।
Published : June 8, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা/শিলিগুড়ি, 8 জুন: দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ছিলেন অধরা । রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলির চোখে ধুলো দিয়ে একের পর এক ঠিকানা বদলেছেন । শেষমেশ নেপালে গা ঢাকা দিয়েও রক্ষা হল না । মোবাইল ফোনের লোকেশনই হয়ে উঠল তাঁর সর্বনাশের কারণ । অবশেষে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে গ্রেফতার হলেন ফলতার প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা' । সোমবার সকালে ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি হয়ে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল ।
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঠমান্ডুর একটি ভাড়া বাড়িতে একাই আত্মগোপন করে ছিলেন জাহাঙ্গির । দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখছিল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) । শেষ পর্যন্ত কল ডিটেলস ও মোবাইল লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাঁর সঠিক অবস্থান জানতে পারে তদন্তকারীরা । এরপর নেপাল পুলিশের সহযোগিতায় রবিবার গভীর রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
অভিযানে অংশ নেয় এসটিএফ, ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ এবং দার্জিলিং জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল । রাতভর প্রক্রিয়া শেষে সোমবার সকালে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে নিয়ে আসা হয় তাঁকে । সোজা নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানায় । সেখানে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় । থানার বাইরে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে । তদন্তকারীদের মতে, তাঁর কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
জাহাঙ্গির খান দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনীতিতে বিতর্কিত এবং প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত । গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে ভোটদানে বাধা, বুথ দখল, ইভিএমে কারচুপির চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল । ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই কার্যত জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে । যদিও একসময় প্রকাশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আমি লড়ব ।" কিন্তু পরে নিজেকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরিয়ে নেন ।
গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ এই নেতা । তবে আদালতের সুরক্ষা প্রত্যাহারের পর থেকেই তাঁর খোঁজে তৎপর হয়ে ওঠে তদন্তকারী সংস্থাগুলি । শেষ পর্যন্ত দেশের বাইরে পালিয়েও রক্ষা মিলল না ।
এসটিএফ সূত্রের দাবি, জাহাঙ্গিরের আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং অপরাধ জগতের সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা হবে । তদন্তকারীদের ধারণা, তাঁকে জেরা করে দক্ষিণ 24 পরগনার একাধিক পুরনো মামলার রহস্য উন্মোচিত হতে পারে ।
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