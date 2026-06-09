কড়া নিরাপত্তায় ডায়মন্ড হারবার আদালতে জাহাঙ্গির, পাশে দাঁড়াল না কোনও আইনজীবী

কড়া নিরাপত্তায় ডায়মন্ড হারবার আদালতে জাহাঙ্গির, পাশে দাঁড়াল না কোনও আইনজীবী
ফলতার পুষ্পাকে দেখতে এদিন আদালত চত্বরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ তবে প্রবেশ পথে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল যথেষ্ট ৷
Published : June 9, 2026 at 11:31 AM IST
ডায়মন্ড হারবার, 9 জুন: কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারির মধ্যে মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হল ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা'কে ৷ অভিযুক্তকে নিয়ে আসার সময় আদালত চত্বরজুড়ে নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আদালতের বাইরে ও ভিতরে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । মঙ্গলবার সকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালত চত্বরে বাড়তি সতর্কতা দেখা যায় প্রশাসনের তরফে । আদালত সংলগ্ন এলাকায় তৈরি করা হয় একাধিক নিরাপত্তা বলয় । আদালত চত্বরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি ছিল লক্ষণীয় ।
পুলিশের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হয় । জাহাঙ্গির খানকে আদালতে তোলার বিষয়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, সেই কারণেই এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
জানা গিয়েছে, ফলতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । সেই কারণেই আদালতে পেশের সময় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় ।
এদিন ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাহাঙ্গির খানের হয়ে কোনও আইনজীবী আদালতে দাঁড়াবেন না । এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । বার অ্যাসোসিয়েশনের গেম সেক্রেটারি তথা আইনজীবী সজল মণ্ডল সংবাদমাধ্যমকে জানান, অভিযুক্তের পক্ষে কেউ সওয়াল করতে আগ্রহী নন ।
তিনি বলেন, "জাহাঙ্গির খান একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী । মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে । সেই কারণে ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাঁর হয়ে কোনও আইনজীবী দাঁড়াবেন না । জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 117(2), 126(2), 305(B), 324(5), 109, 308-সহ একাধিক গুরুতর ও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ।"
অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করেই তদন্তকারীরা আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে । যদিও তদন্তের স্বার্থে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ।
এদিন আদালতে জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক কৌতূহল দেখা যায় । বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন আদালত চত্বরে ৷ যদিও নিরাপত্তার কারণে সাধারণ মানুষের প্রবেশে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল । আদালতের চারপাশে পুলিশি টহলও জোরদার করা হয় ।