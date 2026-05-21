'শ্মশানে পুড়িয়ে দেবে বলেছিল', এখন খুব ভালো আছি; 'ভয় আউট ভরসা ইন' ফলতাবাসীর

'শ্মশানে পুড়িয়ে দেবে বলেছিল', এখন খুব ভালো আছি; 'ভয় আউট ভরসা ইন' ফলতাবাসীর
কড়া নিরাপত্তায় চলছে ফলতার পুনর্নির্বাচন ৷ 285টি ভোটকেন্দ্রে নির্বিঘ্নেই চলছে ভোট ৷ এলাবাসীদের মুখে চওড়া হাসি ৷ তাঁরা বলছেন, শান্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছি ৷
Published : May 21, 2026 at 1:20 PM IST
ফলতা, 21 মে: এতদিন ফলতায় ভোট মানেই যুদ্ধ ৷ এবার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে বলে জানান ভোটাররা। গত 29 এপ্রিলের পর ফের ভোটের আবহে সরগরম হয়ে উঠেছে দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যতম চর্চিত কেন্দ্র ফলতা। বেলা বাড়লেও কোনও অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা ঘটেনি ৷ আর তাতে খুশি ফলতাবাসী ৷ তাঁদের কথা, "29 তারিখ ভয় দেখিয়ে বলেছিল, "শ্মশানে পুড়িয়ে দেবে ৷ গত 10 বছর আমরা এরকম শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারিনি।"
শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে পুনর্নির্বাচন
ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে 285টি বুথে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পুনর্নির্বাচন ৷ সকাল থেকেই চূড়ান্ত ব্যস্ততা প্রশাসন ও ভোটারদের মধ্যে ৷ ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের খোঁজ মিলছে না। যিনি ভোটের আগেই ওয়াক-ওভার দেওয়ার ঘোষণা করে। সরে দাঁড়ান। আর তারপরই ভয়মুক্ত এলাকাবাসী ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা বলছেন, "জাহাঙ্গির তথা তৃণমূলের লোকজনরা এলাকায় সর্বদা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাখত ৷ আজ আনন্দের সঙ্গে ভোট দিচ্ছি ৷" প্রশাসনের দাবি, কড়া নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত নজরদারির মধ্য দিয়ে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে পুনর্নির্বাচন।
প্রতিটি বুথে মোতায়েন পর্যাপ্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী
এদিন ভোর থেকেই বিভিন্ন বুথের সামনে ভোটারদের লাইন চোখে পড়ে। প্রবীণ নাগরিক থেকে প্রথমবারের ভোটার, সকলের মধ্যেই উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বহু জায়গায় ভোট শুরু হওয়ার আগেই ভোটাররা বুথের সামনে এসে উপস্থিত হন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার বুথগুলিতে সকাল সকাল ভোটদানের প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে। গরমের কথা মাথায় রেখে অনেকেই দিনের শুরুতেই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বুথে পৌঁছে যান ৷ প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি বুথে মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।
কড়া নজরে স্পর্শকাতর বুথগুলি
স্পর্শকাতর বুথগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারি রাখা হয়েছে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রয়েছে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের আধিকারিকদের।
ফলতার ভোটার
এবারের পুনর্নির্বাচনে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা 2 লক্ষ 36 হাজার 444 জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন 1 লক্ষ 21 হাজার 300 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1 লক্ষ 15 হাজার 135 জন। এছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন 9 জন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ভোটারকে নির্বিঘ্নে ভোটদানের সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
ভোটারদের সুবিধায় বিশেষ ব্যবস্থা
ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের সুবিধার জন্য পানীয় জল, বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাও রাখা হয়েছে। প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ভোটারদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থাও দেখা গিয়েছে বেশকিছু বুথে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই পরিচালিত হচ্ছে পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।
আনন্দের সঙ্গে ভোট দিচ্ছি
এ বিষয়ে দেবাশিস মাঝি বলেন, "গত 29 এপ্রিল (বঙ্গ বিধানসভার ভোটের দ্বিতীয় দফা) আমরা ভোট দিতে পারিনি ৷ আমার ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড কেড়ে নিয়েছিল ও প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরছাড়া ছিলাম ৷ আমাদের ঘর ভাঙচুর করে দেয়। গত 4 মে'র পর এলাকা শান্ত হয়েছে । আমরা বাড়ি ফিরে এসেছি। আজ আনন্দের সঙ্গে ভোট দিচ্ছি।"
ফলতার উন্নয়ন হোক
এনিয়ে অভিষেক প্রামাণিকের কথা, "আগে আমরা আতঙ্কে থাকতাম, ভোট দিতে পারতাম না ৷ কিন্তু এখন রাজ্যে পরিবর্তন হয়েছে ৷ 'পুষ্পা' জামানা অর্থাৎ জাহাঙ্গির খানের অবসান হয়েছে । আজ আনন্দের সঙ্গে উৎসবের মেজাজে ভোট দিচ্ছি । আমরা চাই, ফলতার উন্নয়ন হোক। ফলতায় যে সকল কোম্পানিগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলি পুনরায় চালু হোক ৷ এলাকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হোক।"
শ্মশানে পুড়িয়ে দেবে বলেছিল ওরা
অংশু মাঝি নামে এক মহিলা বলেন, "আগের নির্বাচনে ইভিএমএ আতর এবং আঠা লাগিয়ে রেখেছিল। বুথের বাইরে তৃণমূল তথা জাহাঙ্গিরের লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল ৷ বুথ থেকে বেরনোর পরই হাতে গন্ধ শুকছিল। এরপর যাদের হাতে গন্ধ পাচ্ছিল তাঁদেরকে মারধর করছিল। শ্মশানে পুড়িয়ে দেবে বলেছিল ওরা ৷ এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রাখত। অবশেষে এলাকায় এখন স্বস্তি। আমরা আজ অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট দিচ্ছি। গত 10 বছর আমরা এরকম শান্তিপূর্ণভাবে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারিনি। শুভেন্দু অধিকারীকে অনেক ধন্যবাদ। ফলতায় আবার শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য।"
নজরে ফলতার ভোটের হার
সকাল থেকে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চললেও প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। বুথগুলিতে সিসিটিভি নজরদারি, কুইক রেসপন্স টিম এবং টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও রয়েছে বাড়তি নজর, যদিও সকাল পর্যন্ত কোথাও কোনও অশান্তি বা বড় ধরনের অভিযোগের খবর মেলেনি। সব মিলিয়ে, পুনর্নির্বাচন ঘিরে ফলতায় গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হয়েছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ৷ এখন নজর ভোটের হার এবং দিনের শেষে সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে ৷ ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর গণনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে জনতার চূড়ান্ত রায় ৷