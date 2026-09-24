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মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে অসত্য খবর পরিবেশন হচ্ছে, অপপ্রচার নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সাফ জানান, এটি সম্পূর্ণ অপপ্রচার। এমন কোনও কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেননি বলেও দাবি তাঁর।

Agnimitra Pal on Fake news
অপপ্রচার নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 8:09 PM IST

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আসানসোল, 24 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার ক্যাবিনেট মিটিংয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে পথে ঘাটে ঘোরাঘুরি না করে দফতরে বসে কাজ করতে বলেছেন। এই মর্মে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রচারিত হয় ৷ বৃহস্পতিবার আসানসোলে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সাফ জানান, এটি সম্পূর্ণ অপপ্রচার। এমন কোনও কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেননি বলেও দাবি তাঁর। পাশাপাশি অগ্নিমিত্রার দাবি, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন। আগামী দিনেও তিনি একইভাবে কাজ করবেন বলেও জানান ।

এদিন আসানসোলে অগ্নিমিত্রা বলেন, "বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। সেটা রাতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও বলে দেওয়া হয়েছে ৷ সংবাদমাধ্যমে, সোশাল মিডিয়াতেও তা দেওয়া হয়েছে। অপপ্রচারের চেষ্টা চলছে।" রাস্তায় নেমে সক্রিয়ভাবে কাজ করা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক করছি কারণ সেটা করা দরকার। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা কাজ করছি। আজ পুলিশ, প্রশাসন, নগরোন্নয়নের আধিকারিকদের নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। আমি জানি এই 50 বছরের বদভ্যাস ঠিক করতে বলছি। তা করতে হবে।"

অপপ্রচার নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)

নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেই অগ্নিমিত্রা বলেন, "ফুটপাতে গাড়ি রাখা যাবে না। পুলিশ মার্কিং করে দিচ্ছে, কোথায় আপনি পার্কিং করবেন। কিন্তু ফুটপাতে গাড়ি-মোটরসাইকেল রাখবেন না। তার সঙ্গেই বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন বসানো হবে। বাথরুম তৈরি করার চেষ্টা করছি। শহর নোংরা করবেন না।"

ট্রোল নিয়ে এদিন আরও একবার সরব হয়েছেন অগ্নিমিত্রা ৷ তিনি বলেন, "এখানে যদি কেউ ট্রোল করে বা ভিউ পাওয়ার জন্য খবর করে, সেটাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। কারণ, আমাদের কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে টার্গেট ওরিয়েন্টেড কাজ করতে হবে প্রত্যেক দফতরকে। তিনমাস পর মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা দেখাব আমাদের দফতর কী কী কাজ করছে। আমি 9 তারিখের পর থেকে কী কী দায়িত্ব নিয়েছিলাম আর কী কী ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি। তাই আমরা 24 ঘন্টা কাজ করছি।"

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FAKE NEWS ON CM COMMENTS
SUVENDU ADHIKARI STATEMENT
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য অসত্য খবর
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA PAL ON FAKE NEWS

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