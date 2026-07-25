বীরভূমে নকল পেট্রল-ডিজেলের রমরমা কারবার, বিপদের মুখে পুরো গ্রাম
অভিযোগ, বাজার দর থেকে সস্তায় পেয়ে লরি ও ট্রাক চালকেরা এই নকল পেট্রল-ডিজেল ব্যবহার করেন । এতে দূষণ বাড়ছে ৷
Published : July 25, 2026 at 7:00 PM IST
ইলামবাজার, 25 জুলাই: নকল পেট্রল-ডিজেল বানানোর রমরমা কারবার চলছে বীরভূমে ৷ বর্ধমান-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যারেল ব্যারেল কেরসিন তেল মজুত করা ইচ্ছে ইলামবাজারের গ্রামে ৷ সেই কেরসিনের সঙ্গে তারপিন তেল, স্পিরিট ও এক ধরনের অ্যাসিড, পাউডার মিশিয়ে চলছে অত্যন্ত বিপজ্জনক 'নকল' ডিজেল-পেট্রল তৈরি ৷ আর সেসব বাজার দরের চেয়ে কিছুটা কমে বিক্রি করা হচ্ছে ট্রাক, লরি চালকদের কাছে বলে অভিযোগ ৷
আরও অভিযোগ, বেআইনিভাবে এই কেরসিন তেল আসে বিভিন্ন সরকারি রেশন দোকান থেকে । কোটি কোটি টাকার কারবারে একটা বড় সক্রিয় চক্র কাজ করছে প্রশাসনের নাকের ডগায় ৷ যে কোনও সময় বিস্ফোরণ হয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ৷ এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিজেপি ও সিপিআইএম ৷
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "তৃণমূলের সময়ের পুলিশ 15 বছরের অভ্যাস বদল করতে পারছে না ৷ টাকা না পেলেতাদেরও হাত সুড়সুড় করছে ৷ প্রশাসনের উচিত এখনই এই কারবার বন্ধ করা । সাধারণ মানুষ বন্ধ করতে গেলে খুন হতে হবে ৷ দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যদি সঠিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে এই বেআইনি কাজ চলতে পারে না ৷ এটা বন্ধ না করলে বড় বিপদ হবে একদিন ।"
সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "মুশকিল হচ্ছে, যে কোনও দুর্নীতি যদি সরকারি মদতে চলে, সেটা মারাত্মক জায়গায় পৌঁছে যায় ৷ এখন নতুন সরকার এসেছে । তাদের কিছু বললে যুক্তি দিচ্ছে, পুলিশ এখনও অনিয়ম করছে ৷ আসলে সরকার বদলালেও টাকা তোলা, দুর্নীতি করা বদলাচ্ছে না ৷ ক্ষতি যা হওয়ার সাধারণ মানুষের হচ্ছে ৷ আমরা জেলাশাসককে বিভিন্ন বিষয়ে ডেপুটেশন দেব, তাতে এই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরব ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম-বর্ধমান জেলা ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে গোপনে আসে এই কেরসিন তেলের ব্যারেল ৷ অভিযোগ, বিভিন্ন রেশন ডিলারদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত তেল গোপনে পাচার হয়ে যাচ্ছে ৷ বাজার মূল্যের থেকে কম দামে সেগুলি সংগ্রহ করে মজুত করা হচ্ছে ৷ পরে কেরসিন তেলের সঙ্গে তারপিন তেল, স্প্রিট ও এক ধরনের অ্যাসিড পাউডার জাতীয় জিনিস মিশিয়ে অত্যন্ত বিপদজনক 'নকল' পেট্রল-ডিজেল তৈরি করা হচ্ছে ৷ আর তা লরি, ট্রাক চালকদের বিক্রি করে দেওয়া হয় ৷ বাজার দর থেকে সস্তায় পেয়ে লরি ও ট্রাক চালকেরা এই নকল পেট্রল-ডিজেল ব্যবহার করে । এতে দূষণ আরও বাড়ছে ৷
অভিযোগ, জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যে সমস্ত বেআইনি পেট্রল পাম্প রয়েছে, সেগুলিতেও এই নকল পেট্রল-ডিজেল পাঠানো করা হয় । আর এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে যুক্ত গ্রামের শেখ কালো, শেখ আশিক, শেখ মালিক, শেখ কামাল, শেখ রমজান, এমনটাই জানা যাচ্ছে স্থানীয়দের কাছ থেকে । কারবারের সময় কর্মীদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা পালিয়ে যান ৷
বীরভূমের ইলামবাজারের দেলোরা গ্রামে কমপক্ষে 700 মানুষের বাস ৷ সেখানে কোটি কোটি টাকার কেরাসিন তেল মজুত করে বিপজ্জনক পদ্ধতিতে নকল পেট্রল-ডিজেল তৈরি করা হচ্ছে ৷ এতে যে কোনও সময় অসাবধানতাবশত বিস্ফোরণ হলে পুরো গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে ৷ প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের নাকের ডগায় কীভাবে এই কারবার চলতে পারে ? বাসিন্দাদের দাবি, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা যুক্ত থাকায় চুপ থাকতে হচ্ছে তাঁদের ৷ পুলিশকে ফোন করা হলেও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷