10 বছরে 900 বার বিদেশ সফরে খড়দার ব্যবসায়ী ! জাল পাসপোর্ট-কাণ্ডে বিস্ফোরক তথ্য ইডির

10 বছরে 900 বার বিদেশ সফরে খড়দার ব্যবসায়ী ! জাল পাসপোর্ট-কাণ্ডে বিস্ফোরক তথ্য ইডির
ইডির দাবি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর গন্তব্য ছিল ব্যাংকক । এত স্বল্প সময়ে এতবার বিদেশযাত্রা কীভাবে সম্ভব হল, জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা ।
Published : November 5, 2025 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: 10 বছরের মধ্যে 900 বার বিদেশ সফর করেছেন খড়দার এক ব্যবসায়ী ! মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খড়দা বাজারের কাছে বিটি রোডের ধারে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় জাল পাসপোর্ট চক্রের তদন্তে আরও এক নতুন দিক উঠে এল ।
মঙ্গলবার খড়দায় নর্মদা আবাসনে বিনোদ গুপ্তা নামে এক পরিবহণ ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দার ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু নথি উদ্ধার করেছেন ইডি-র আধিকারিকরা ৷ সেই নথিগুলির উপর ভিত্তি করেই ইডি জানতে পেরেছে যে, ওই ব্যবসায়ী প্রায় 10 বছরের মধ্যে 900বার বিদেশ সফর করেছেন ৷
তবে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের দাবি, এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর গন্তব্য ছিল ব্যাংকক । এত স্বল্প সময়ে এতবার বিদেশযাত্রা কীভাবে সম্ভব, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তদন্তকারীরা । তাঁরা জানতে চাইছেন, ওই ব্যবসায়ী বারবার বিদেশে কেন যেতেন এবং বারবার তাঁর ব্যাংককে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী ছিল ?
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে বাজেয়াপ্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করে তাঁরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন । জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে এই অভিযান চালিয়েছেন । ইতিমধ্যেই ওই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইডি ।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বিরাটি থেকে আজাদ মল্লিক নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । পরে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ইডি । জেরায় উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য - প্রায় 10 থেকে 12 বছর আগে বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছিলেন আজাদ । পরে ভুয়ো নথি বানিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন জাল পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স । ইডির সন্দেহ, বড়সড় আন্তর্জাতিক জাল পাসপোর্ট চক্রের মূল পাণ্ডা আজাদই ।
আজাদের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে দফায় দফায় অভিযান চালিয়েছিলেন । নদিয়ার শিবপুর অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হয় আরও এক অভিযুক্ত ইন্দুভূষণ হালদারকে, যিনি চাকদার সাইবার ক্যাফে থেকে জাল পাসপোর্ট তৈরি করতেন বলে সন্দেহ ।
ইডি সূত্রের খবর, গত 10 বছরে 900 বার বিদেশ সফর করেছেন বিনোদ গুপ্তা ! প্রায় প্রতি সপ্তাহেই অন্তত দু'বার করে তিনি নাকি ব্যাংকক পাড়ি দিতেন ৷ ইডি সূত্রের দাবি, বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জের কারবার করতেন ওই ব্যবসায়ী ।
একই মামলায় নদিয়ার চাকদার চুয়াডাঙাপাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব সরকারও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, গোটা চক্রটির পেছনে আরও বড় কোনও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ইডি ।