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তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার চাকরির ভুয়ো স্ট্যাম্প

12 জুলাই তাকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। বাড়ি থেকে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার সরঞ্জাম উদ্ধার হয় ৷

Fake job stamps recover
তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার চাকরির ভুয়ো স্ট্যাম্প (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 8:54 PM IST

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পুরুলিয়া, 22 জুলাই: এবার পুরুলিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গোল স্ট্যাম্প। সেই সঙ্গে সাদ্দাম হোসেন আনসারী নামে ওই নেতার বাড়ি থেকে একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ অন্য মামলায় তাকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সাদ্দাম হোসেন আনসারী পুরুলিয়া জেলা সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি ছিলেন ৷

গত 12 জুলাই তাকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। তারপরই তার বাড়ি থেকে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, ধৃত সাদ্দাম হোসেন আনসারী বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে ৷ সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মামলা সংক্রান্ত নথি উদ্ধারের জন্য মঙ্গলবার রাতে ধৃতের বাড়ি আদ্রা থানা এলাকায় যায় পুলিশ। সেখানে ধৃতের বেডরুমের একটি দেওয়ালে থাকা কাঠের আলমারি থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ওই ব্যাগ থেকে একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওই পিস্তলের কোনও বৈধ নথি ধৃত দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷

সেই সঙ্গে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ভুয়ো গোল স্ট্যাম্প ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভুয়ো স্ট্যাম্প উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, ধৃতের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে রেলের চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছিলেন এক ব্যক্তি। সেই মামলায় দিন দশেক আগে গ্রেফতার হন সাদ্দাম হোসেন আনসারী।

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন 1959 ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।" অন্যদিকে, বিজেপির পুরুলিয়া জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো বলেন, "শুধু সাদ্দাম হোসেন আনসারী নয় জেলার আরও তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বাড়ি থেকে এই ধরনের সরঞ্জাম উদ্ধার হবে।"

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চাকরির ভুয়ো স্ট্যাম্প
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