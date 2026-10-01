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বিদেশিদের কোটি টাকার প্রতারণা ! নিউটাউনে ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের পর্দাফাঁস

Fake International Call Centre: বৃহস্পতিবার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের অভিযানে 13 জন মহিলা-সহ 24 জন ধরা পড়েছে ৷ বাজেয়াপ্ত হয়েছে অনেক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ৷

Fake International Call Centre
নিউটাউনে ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের পর্দাফাঁস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 10:00 PM IST

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নিউটাউন (বিধাননগর), 1 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক ভুয়ো কল সেন্টারের পর্দাফাঁস করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতারণার অভিযোগে নিউটাউনের ওই কল সেন্টার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট 24 জনকে, যাঁদের মধ্যে 13 জন মহিলা । ধৃতদের বেশিরভাগই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা । এই চক্রের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কোনও নাশকতামূলক যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউটাউনের ইকোস্পেস সংলগ্ন একটি বিল্ডিংয়ের ব্লকে তল্লাশি চালায় সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । সেখানে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির আড়ালে চলছিল প্রতারণার কাজ । মূলত মার্কিন নাগরিকদের টেক সাপোর্ট দেওয়া, সোলার সিস্টেম ইনস্টলেশন-সহ প্রায় চার থেকে পাঁচটি পদ্ধতিতে প্রতারণা করা হতো ।

বিদেশিদের কোটি টাকার প্রতারণা ! নিউটাউনে ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের পর্দাফাঁস (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, চক্রটি প্রথমে বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাল্ক মেসেজ বা ই-মেল করত । সেই সূত্রে নির্দিষ্ট বিদেশি নম্বর সংগ্রহ করে ফোন করা হতো । ফোনে বলা হতো, আপনার সিস্টেমে বিপজ্জনক ভাইরাস ঢুকেছে, দ্রুত নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করুন । আতঙ্কিত নাগরিকরা ফোন করলে প্রথমে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করা হতো এবং পরে সিস্টেম থেকে ভাইরাস সরানোর নামে নামী সংস্থার দামি গিফট ভাউচার কিনতে বাধ্য করা হতো । মোটা অঙ্কের বিনিময়ে সেই ভাউচার কেনার পরই প্রতারণা সম্পূর্ণ হতো ।

Fake International Call Centre
ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল সেন্টার (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারিত অর্থ সরাসরি ভারতে ঢুকত না । বিদেশে সেই অর্থ ভাঙিয়ে হাওয়ালা মারফত কলকাতায় আনা হতো । এই কারবার চালাতে নিউটাউনের একটি গেস্ট হাউসও ভাড়া নিয়েছিল অভিযুক্তরা, যেখানে হাওয়ালার টাকা পৌঁছাত । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, বহু ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছে । অভিযানে 53টি কম্পিউটার, চারটি ল্যাপটপ, 24টি মোবাইল ফোন এবং প্রচুর ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।

Fake International Call Centre
বাজেয়াপ্ত হওয়া ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (ইটিভি ভারত)

বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার রাঠোর অমিত কুমার ভরত বলেন, ‘‘ধৃত 24 জনের মধ্যে এই চক্রের অন্যতম এক মূল পান্ডা রয়েছে । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল মাথাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । মূল অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা নিলামের মাধ্যমে প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর আইনি দিকটিও দেখা হচ্ছে ।’’

Fake International Call Centre
প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও জানান, এছাড়া যে বিল্ডিংয়ে এই অফিস চলছিল, তা সিল করে দেওয়া হয়েছে । বিল্ডিংয়ের মালিকের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মদতের প্রমাণ মিললে তাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।

Fake International Call Centre
সাংবাদিক বৈঠকে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার রাঠোর অমিত কুমার ভরত (ইটিভি ভারত)

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TAGGED:

প্রতারণা
কল সেন্টার
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FAKE INTERNATIONAL CALL CENTRE

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