বিদেশিদের কোটি টাকার প্রতারণা ! নিউটাউনে ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের পর্দাফাঁস

বিদেশিদের কোটি টাকার প্রতারণা ! নিউটাউনে ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের পর্দাফাঁস
Fake International Call Centre: বৃহস্পতিবার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের অভিযানে 13 জন মহিলা-সহ 24 জন ধরা পড়েছে ৷ বাজেয়াপ্ত হয়েছে অনেক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ৷
Published : October 1, 2026 at 10:00 PM IST
নিউটাউন (বিধাননগর), 1 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক ভুয়ো কল সেন্টারের পর্দাফাঁস করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতারণার অভিযোগে নিউটাউনের ওই কল সেন্টার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট 24 জনকে, যাঁদের মধ্যে 13 জন মহিলা । ধৃতদের বেশিরভাগই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা । এই চক্রের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কোনও নাশকতামূলক যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউটাউনের ইকোস্পেস সংলগ্ন একটি বিল্ডিংয়ের ব্লকে তল্লাশি চালায় সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । সেখানে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির আড়ালে চলছিল প্রতারণার কাজ । মূলত মার্কিন নাগরিকদের টেক সাপোর্ট দেওয়া, সোলার সিস্টেম ইনস্টলেশন-সহ প্রায় চার থেকে পাঁচটি পদ্ধতিতে প্রতারণা করা হতো ।
জানা গিয়েছে, চক্রটি প্রথমে বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাল্ক মেসেজ বা ই-মেল করত । সেই সূত্রে নির্দিষ্ট বিদেশি নম্বর সংগ্রহ করে ফোন করা হতো । ফোনে বলা হতো, আপনার সিস্টেমে বিপজ্জনক ভাইরাস ঢুকেছে, দ্রুত নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করুন । আতঙ্কিত নাগরিকরা ফোন করলে প্রথমে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করা হতো এবং পরে সিস্টেম থেকে ভাইরাস সরানোর নামে নামী সংস্থার দামি গিফট ভাউচার কিনতে বাধ্য করা হতো । মোটা অঙ্কের বিনিময়ে সেই ভাউচার কেনার পরই প্রতারণা সম্পূর্ণ হতো ।
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারিত অর্থ সরাসরি ভারতে ঢুকত না । বিদেশে সেই অর্থ ভাঙিয়ে হাওয়ালা মারফত কলকাতায় আনা হতো । এই কারবার চালাতে নিউটাউনের একটি গেস্ট হাউসও ভাড়া নিয়েছিল অভিযুক্তরা, যেখানে হাওয়ালার টাকা পৌঁছাত । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, বহু ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছে । অভিযানে 53টি কম্পিউটার, চারটি ল্যাপটপ, 24টি মোবাইল ফোন এবং প্রচুর ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার রাঠোর অমিত কুমার ভরত বলেন, ‘‘ধৃত 24 জনের মধ্যে এই চক্রের অন্যতম এক মূল পান্ডা রয়েছে । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল মাথাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । মূল অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা নিলামের মাধ্যমে প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর আইনি দিকটিও দেখা হচ্ছে ।’’
তিনি আরও জানান, এছাড়া যে বিল্ডিংয়ে এই অফিস চলছিল, তা সিল করে দেওয়া হয়েছে । বিল্ডিংয়ের মালিকের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মদতের প্রমাণ মিললে তাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
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