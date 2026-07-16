টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো পরিচয়পত্র ! বাংলা-সহ 13 জায়গায় ইডির হানা

টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো পরিচয়পত্র ! বাংলা-সহ 13 জায়গায় ইডির হানা
ইডি সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকা রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিচ্ছিল একটি সুসংগঠিত চক্র ।
Published : July 16, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে সক্রিয় একটি সংগঠিত চক্রের খোঁজে বৃহৎ অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের 13টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি দিল্লি, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের একাধিক এলাকায় চলে এই অভিযান ।
ইডি সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকা রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিচ্ছিল একটি সুসংগঠিত চক্র । মোটা টাকার বিনিময়ে আধার, ভোটার পরিচয়পত্র (ইপিক), প্যান কার্ড, ই-শ্রম কার্ড-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি জোগাড় করে দেওয়া হত । সেই পরিচয়পত্রের জোরেই দালালদের মাধ্যমে তাঁদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত বলে অভিযোগ ।
তদন্তে উঠে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই এই নেটওয়ার্কের বড় অংশ পরিচালিত হত । জাল নথি হাতে পাওয়ার পরে অনুপ্রবেশকারীদের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে শ্রমিকের পরিচয়ে পাঠানো হত । এর পিছনে একটি সুপরিকল্পিত মানবপাচার চক্র সক্রিয় ছিল বলেও সন্দেহ তদন্তকারীদের ।
এই চক্রের হদিশ প্রথম মেলে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর মানবপাচার তদন্তে । সেই তদন্তে কলকাতার এক সন্দেহভাজন পান্ডার নাম সামনে আসে । পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনা ও মুর্শিদাবাদে জাল পরিচয়পত্র তৈরির একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের তথ্যও উঠে আসে । আদালতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, শ্রমিক সরবরাহের আড়ালে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হত ।
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, এই চক্রের আর্থিক লেনদেনে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) নামও উঠে এসেছে । অভিযোগ, কয়েকটি ক্ষেত্রে এনজিওর আড়াল ব্যবহার করে শুধু জাল নথিই তৈরি হয়নি, কোটি কোটি টাকার অবৈধ আর্থিক লেনদেনও হয়েছে । মূল অভিযুক্তদের পরিচয় গোপন রাখতে অন্যদের নামে খোলা 'ভাড়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' ব্যবহার করা হত । ছোট ছোট অঙ্কে বিপুল সংখ্যক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়েছে বলে সন্দেহ ইডির ।
তদন্তকারীদের ধারণা, মানবপাচার, জাল পরিচয়পত্র তৈরি এবং অর্থ পাচার- এই তিনটি অপরাধকে কেন্দ্র করে বহু কোটি টাকার একটি অবৈধ ব্যবসা গড়ে উঠেছিল । সেই চক্রের মূল মাথা, অর্থের উৎস ও গন্তব্য এবং গোটা আর্থিক নেটওয়ার্কের সন্ধান পেতেই বৃহস্পতিবারের এই সমন্বিত তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে ।
তবে এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ইডির তরফে কোনও গ্রেফতারের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি । সূত্রের দাবি, তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নথি, ডিজিটাল তথ্য এবং ব্যাঙ্ক লেনদেনের নথি খতিয়ে দেখে তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সংস্থা ।