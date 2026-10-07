চার বছরের শিশুর মৃত্যু ! দুবাই থেকে ফিরতেই দিল্লি বিমানবন্দরে গ্রেফতার 'জাল চিকিৎসক'
Fake doctor held in Delh: দুবাই থেকে দেশে ফিরতেই দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সাইদুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
Published : October 7, 2026 at 10:06 PM IST
বর্ধমান, 7 অক্টোবর : চার বছর পর অরণ্য রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত ‘ভুয়ো চিকিৎসক’ শেখ সাইদুল হক। প্রায় এক মাস ধরে বিদেশে আত্মগোপন করে থাকার পর দুবাই থেকে দেশে ফিরতেই দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
মঙ্গলবার দিল্লিতে নামার পরই সাইদুলকে গ্রেফতার করা হয়। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার তদন্তকারী দল দিল্লি পৌঁছে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এদিন তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হলে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।
তদন্তকারীদের নজর এড়াতে নিজের চেহারাতেও বদল এনেছিলেন সাইদুল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে তাঁর মুখে ঘন দাড়ি থাকলেও গ্রেফতারের সময় তা ছিল না । আত্মগোপনে থেকেও যাতে সহজে তাঁকে চেনা না যায়, সেই কারণেই এই পরিবর্তন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।
বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে ফাইমোসিসের অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যু হয় চার বছরের অরণ্যর। শিশুর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে বর্ধমান থানার পুলিশ। তদন্ত যত এগোয়, ততই সামনে আসে সাইদুলের চিকিৎসক পরিচয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন।
প্রশাসন সূত্রে দাবি, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রমের নেতৃত্বে সাইদুলের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি ও পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে স্বাস্থ্য দফতরও তাঁর চিকিৎসক হিসেবে বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, বিহার থেকে সংগ্রহ করা জাল ডাক্তারি শংসাপত্র এবং ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে বর্ধমানে রোগী দেখাতেন সাইদুল—এমনই অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
শুধু অরণ্য-মৃত্যুর ঘটনাতেই তদন্ত থেমে নেই। সাইদুলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পর তাঁর চিকিৎসক হিসেবে নথিপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন নিয়েও পদক্ষেপ করা হয়। ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল সাইদুল-সহ পাঁচ জনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে।
এর পরেই কার্যত উধাও হয়ে যান তিনি। গত 23 সেপ্টেম্বর তাঁকে ধরতে লুক আউট নোটিশ জারি করে পুলিশ। দেশের বাইরে চলে যাওয়ার পর তাঁর গতিবিধি জানতে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি তাঁর অংশীদারিত্বে চলা নার্সিংহোমগুলির উপরেও নজর রাখছিলেন তদন্তকারীরা।
পুলিশের দাবি, দুবাইয়ে থাকাকালীন স্ত্রী অলিভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন সাইদুল। তবে তদন্তকারীদের চোখ এড়াতে ঘন ঘন মোবাইলের সিম পরিবর্তন করতেন তিনি। এমনকী তাঁর স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য নেওয়া কয়েকটি সিমও নার্সিংহোমের কর্মীদের আধার কার্ড ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে।
সাইদুলের সঙ্গে অংশীদারিত্বে চলা নার্সিংহোমগুলি নিয়েও আলাদা করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটি নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানায় জেলা স্বাস্থ্য দফতর।
দিল্লিতে গ্রেফতারির পর বুধবার সাইদুলকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। অরণ্যর চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়েছিল কি না, সাইদুলের চিকিৎসক হিসেবে যোগ্যতা ও শংসাপত্র কতটা বৈধ, এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত নার্সিংহোমগুলিতে সাইদুলের ভূমিকা কী ছিল—এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ।
টকড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। তাঁর কথায়, "একটি নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ চলে যাওয়ার ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় সব ধরনের সহযোগিতা করছেন। চিকিৎসকের পরিচয়ে থাকা ভুয়ো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে । কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।"