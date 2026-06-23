অপরাধীদের নজরে ফোর্ট উইলিয়াম? অদূরেই গ্রেফতার 'ভুয়ো' সিআরপিএফ জওয়ান

অপরাধীদের নজরে ফোর্ট উইলিয়াম? অদূরেই গ্রেফতার 'ভুয়ো' সিআরপিএফ জওয়ান
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক বিভিন্ন সময় নিজেকে সিআরপিএফের অফিসার বলে পরিচয় দিতেন । এমনকী মোবাইল ঘেঁটে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা ছবিও উদ্ধার হয়েছে ।
Published : June 23, 2026 at 4:47 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন এলাকা থেকেই 'ভুয়ো' সিআরপিএফ জওয়ানকে গ্রেফতার করল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ! পরে তাকে কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নিরাপত্তা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতের নাম আকাশ সোনার, বাড়ি উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক নিজেকে সিআরপিএফের বলে পরিচয় দিতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সেই পরিচয়ের সুযোগ নেওয়ারও চেষ্টা করতেন । ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে সাব-ইন্সপেক্টর (SI) পদমর্যাদার ব্যাজ, একাধিক পরিচয়পত্র এবং কিছু নথি, যেগুলির সত্যতা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । অভিযুক্ত কীভাবে এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলি ব্যবহার করে কোথাও প্রতারণা বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন ৷ পুলিশ ইতিমধ্যেই ধৃতের মোবাইল ফোন, উদ্ধার হওয়া নথি ও পরিচয়পত্র ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে । পাশাপাশি অভিযুক্তর যোগাযোগের নেটওয়ার্ক, আর্থিক লেনদেন এবং সাম্প্রতিক গতিবিধিও খতিয়ে দেখছে ।
তদন্ত সূত্রে খবর, সম্প্রতি ফোর্ট উইলিয়ামের আশপাশে সিআরপিএফের পোশাক পরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় আকাশ সোনারকে । তাঁর চলাফেরা ও আচরণে সন্দেহ হওয়ায় নজরদারি শুরু করে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স । জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর পরিচয় ও দাবি নিয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ে । এরপর তাঁকে আটক করা হয় । পরে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে ধৃতকে হেস্টিংস থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক বিভিন্ন সময় নিজেকে সিআরপিএফের অফিসার বলে পরিচয় দিতেন । শুধু তাই নয়, তার মোবাইল ফোন ঘেঁটে সেনাবাহিনীর পোশাক পরে তোলা একাধিক ছবিও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের । এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ধৃত যুবককে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার প্রয়োজন আছে । সে এই পোশাক কোথা থেকে পেল তাও জানা প্রয়োজন ।"
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, তিনি এক ব্যবসায়ীর সংস্থায় বাউন্সার হিসেবে কাজ করতেন । তদন্তে উঠে এসেছে আর একটি নাম, শেখ মুজফফর । তদন্তকারীদের দাবি, তিনি নিজেকে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং বিভিন্ন সরকারি কাজে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে । ধৃত আকাশ সোনারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিষয়টিও এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
গোয়েন্দাদের একাংশের অনুমান, এটি শুধুমাত্র একজন যুবকের ভুয়ো পরিচয় ধারণের ঘটনা নাও হতে পারে । এর নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না । তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ একই সঙ্গে সেনা বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার, প্রতারণা কিংবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।