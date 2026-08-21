বালিগঞ্জে ভুয়ো কল সেন্টার, বিদেশিদের বিপুল অর্থ হাতানোর অভিযোগে ধৃত 4

বালিগঞ্জে ভুয়ো কল সেন্টার, বিদেশিদের বিপুল অর্থ হাতানোর অভিযোগে ধৃত 4
ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ওই চক্রে খুব বেশি কর্মী ছিল না । অল্প কয়েকজনকে নিয়েই কাজ চালানো হত ।
Published : August 21, 2026 at 12:52 PM IST
বালিগঞ্জ, 21 অগস্ট: টেলিকম সংস্থার পরিচয় দিয়ে কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও পাসওয়ার্ড হাতানোর অভিযোগে গ্রেফতার চারজন ৷ বাজেয়াপ্ত ল্যাপটপ-ডেস্কটপ-ফোন ।
বালিগঞ্জের একটি বাড়িতে গোপনে ভুয়ো কল সেন্টার চালিয়ে বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠল । টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে মূলত ব্রিটেনের নাগরিকদের ফোন করা হত বলে তদন্তে উঠে এসেছে । ওয়্যারলেস ডেটা পরিষেবা, সিম বা পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং কাস্টমার কেয়ারের নাম করে গ্রাহকদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হত বলে অভিযোগ । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় আমাদের তদন্ত চলছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, বালিগঞ্জের একটি জায়গায় সন্দেহজনক কল সেন্টার চালানোর বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর আসে । এরপর প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি তথ্য যাচাই শুরু করেন তদন্তকারীরা । তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই জায়গায় অভিযান চালানো হয় । সেখান থেকেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । তল্লাশিতে একাধিক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, ওই চক্রে খুব বড় কোনও কর্মী বাহিনী ছিল না । অল্প কয়েকজনকে নিয়েই কাজ চালানো হত । তবে, অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল । বিশেষ করে ব্রিটেনের নাগরিকদের সঙ্গে কীভাবে কথোপকথন করতে হবে, কীভাবে বিশ্বাস অর্জন করে তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য বের করে নিতে হবে, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ছিল দলের সদস্যরা ।
অভিযোগ, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে বিদেশি নাগরিকদের ফোন করা হত । তাঁদের ওয়্যারলেস ডেটা পরিষেবা, রিপ্লেসমেন্ট বা কাস্টমার কেয়ার সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলা হত । এরপর সমস্যা সমাধানের অছিলায় গ্রাহকদের কম্পিউটার বা অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হত । কথোপকথনের এক পর্যায়ে কার্ডের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, পাসওয়ার্ড-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হত বলে অভিযোগ ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, সাধারণ মোবাইল কলের পরিবর্তে ডেস্কটপ ও ল্যাপটপে বিশেষ VOIP অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিদেশে ফোন করা হত । ফলে কল সেন্টারের প্রকৃত অবস্থান বা পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করা হত বলে তদন্তকারীদের অনুমান । প্রতারণার মাধ্যমে ব্রিটিশ পাউন্ড এবং মার্কিন ডলারে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও পুলিশের দাবি ।
তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য । এই চক্রের মূলচক্রী বিহারের বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা । বিদেশি নাগরিকদের ফোন করার জন্য প্রয়োজনীয় 'লিড' বা গ্রাহকদের তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হত । তার মধ্যে ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যও রয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ । বাজেয়াপ্ত করা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মোবাইল ফোনের ফরেন্সিক পরীক্ষা করে এই তথ্যের উৎস এবং চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তিদের খোঁজ চলছে ।
বালিগঞ্জে অভিযানের পর তদন্তের সূত্র ধরে তল্লাশি চালিয়ে তালতলা এলাকা থেকেও আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের নাম ফিরদৌস ইকবাল, বয়স 36 ৷ শেখ সাজ্জাদ, বয়স 36 ৷ রূপম টিমোথি বিশ্বাস, বয়স 23 ৷ শব্বির আলম, বয়স 47 । তাঁদের বিরুদ্ধে কলকাতা সাইবার থানায় মামলা দায়ের হয়েছে ।
ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । তাঁদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির ডেটা খতিয়ে দেখে চক্রের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের সন্ধান করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে কতজন বিদেশি এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন, মোট কত টাকা প্রতারণা করা হয়েছে এবং সেই অর্থ কোথায় সরানো হয়েছে—এই তিনটি বিষয় তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ।
পাশাপাশি, প্রতারণার মাধ্যমে পাওয়া অর্থের লেনদেনের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে অপরাধলব্ধ অর্থের সন্ধান মিললে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও সম্পদ ফ্রিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে । প্রয়োজন অনুযায়ী আয়কর দফতর এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকেও তদন্তের তথ্য জানানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
তদন্তকারীদের নজরে এখন শুধু বালিগঞ্জের ওই কল সেন্টার নয়, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তর নেটওয়ার্ক । ডার্ক ওয়েব থেকে গ্রাহকদের তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হত, সেই তথ্য কারা সরবরাহ করত এবং প্রতারণার টাকা কোন পথে বিদেশে বা দেশের অন্যত্র সরানো হত—সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বাজেয়াপ্ত ডিভাইসের তথ্য বিশ্লেষণের পর আরও গ্রেফতার হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।