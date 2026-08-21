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বালিগঞ্জে ভুয়ো কল সেন্টার, বিদেশিদের বিপুল অর্থ হাতানোর অভিযোগে ধৃত 4

ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ওই চক্রে খুব বেশি কর্মী ছিল না । অল্প কয়েকজনকে নিয়েই কাজ চালানো হত ।

Ballygunge fake call centre News
ভুয়ো কল সেন্টার থেকে উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 12:52 PM IST

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বালিগঞ্জ, 21 অগস্ট: টেলিকম সংস্থার পরিচয় দিয়ে কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও পাসওয়ার্ড হাতানোর অভিযোগে গ্রেফতার চারজন ৷ বাজেয়াপ্ত ল্যাপটপ-ডেস্কটপ-ফোন ।

বালিগঞ্জের একটি বাড়িতে গোপনে ভুয়ো কল সেন্টার চালিয়ে বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠল । টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে মূলত ব্রিটেনের নাগরিকদের ফোন করা হত বলে তদন্তে উঠে এসেছে । ওয়্যারলেস ডেটা পরিষেবা, সিম বা পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং কাস্টমার কেয়ারের নাম করে গ্রাহকদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হত বলে অভিযোগ । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় আমাদের তদন্ত চলছে ।"

Ballygunge fake call centre News
উদ্ধার হওয়া ডিভাইস (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, বালিগঞ্জের একটি জায়গায় সন্দেহজনক কল সেন্টার চালানোর বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর আসে । এরপর প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি তথ্য যাচাই শুরু করেন তদন্তকারীরা । তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই জায়গায় অভিযান চালানো হয় । সেখান থেকেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । তল্লাশিতে একাধিক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, ওই চক্রে খুব বড় কোনও কর্মী বাহিনী ছিল না । অল্প কয়েকজনকে নিয়েই কাজ চালানো হত । তবে, অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল । বিশেষ করে ব্রিটেনের নাগরিকদের সঙ্গে কীভাবে কথোপকথন করতে হবে, কীভাবে বিশ্বাস অর্জন করে তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য বের করে নিতে হবে, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ছিল দলের সদস্যরা ।

অভিযোগ, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে বিদেশি নাগরিকদের ফোন করা হত । তাঁদের ওয়্যারলেস ডেটা পরিষেবা, রিপ্লেসমেন্ট বা কাস্টমার কেয়ার সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলা হত । এরপর সমস্যা সমাধানের অছিলায় গ্রাহকদের কম্পিউটার বা অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হত । কথোপকথনের এক পর্যায়ে কার্ডের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, পাসওয়ার্ড-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হত বলে অভিযোগ ।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, সাধারণ মোবাইল কলের পরিবর্তে ডেস্কটপ ও ল্যাপটপে বিশেষ VOIP অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিদেশে ফোন করা হত । ফলে কল সেন্টারের প্রকৃত অবস্থান বা পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করা হত বলে তদন্তকারীদের অনুমান । প্রতারণার মাধ্যমে ব্রিটিশ পাউন্ড এবং মার্কিন ডলারে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও পুলিশের দাবি ।

তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য । এই চক্রের মূলচক্রী বিহারের বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা । বিদেশি নাগরিকদের ফোন করার জন্য প্রয়োজনীয় 'লিড' বা গ্রাহকদের তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হত । তার মধ্যে ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যও রয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ । বাজেয়াপ্ত করা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মোবাইল ফোনের ফরেন্সিক পরীক্ষা করে এই তথ্যের উৎস এবং চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তিদের খোঁজ চলছে ।

বালিগঞ্জে অভিযানের পর তদন্তের সূত্র ধরে তল্লাশি চালিয়ে তালতলা এলাকা থেকেও আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের নাম ফিরদৌস ইকবাল, বয়স 36 ৷ শেখ সাজ্জাদ, বয়স 36 ৷ রূপম টিমোথি বিশ্বাস, বয়স 23 ৷ শব্বির আলম, বয়স 47 । তাঁদের বিরুদ্ধে কলকাতা সাইবার থানায় মামলা দায়ের হয়েছে ।

ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । তাঁদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির ডেটা খতিয়ে দেখে চক্রের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের সন্ধান করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে কতজন বিদেশি এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন, মোট কত টাকা প্রতারণা করা হয়েছে এবং সেই অর্থ কোথায় সরানো হয়েছে—এই তিনটি বিষয় তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ।

পাশাপাশি, প্রতারণার মাধ্যমে পাওয়া অর্থের লেনদেনের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে অপরাধলব্ধ অর্থের সন্ধান মিললে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও সম্পদ ফ্রিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে । প্রয়োজন অনুযায়ী আয়কর দফতর এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকেও তদন্তের তথ্য জানানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।

তদন্তকারীদের নজরে এখন শুধু বালিগঞ্জের ওই কল সেন্টার নয়, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তর নেটওয়ার্ক । ডার্ক ওয়েব থেকে গ্রাহকদের তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হত, সেই তথ্য কারা সরবরাহ করত এবং প্রতারণার টাকা কোন পথে বিদেশে বা দেশের অন্যত্র সরানো হত—সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বাজেয়াপ্ত ডিভাইসের তথ্য বিশ্লেষণের পর আরও গ্রেফতার হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।

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বালিগঞ্জে কল সেন্টারের হদিশ
বালিগঞ্জ কল সেন্টারে গ্রেফতার 4
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