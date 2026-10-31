91 লক্ষের সাইবার প্রতারণা, ভুয়ো অ্যাকাউন্টের রহস্য ফাঁস; শিলিগুড়িতে গ্রেফতার ব্যাঙ্ক কর্তা

91 লক্ষের সাইবার প্রতারণা, ভুয়ো অ্যাকাউন্টের রহস্য ফাঁস; শিলিগুড়িতে গ্রেফতার ব্যাঙ্ক কর্তা
Fake Account Cyber Fraud Case: বিপুল টাকার সাইবার প্রতারণার টাকা জমা হল ভুয়ো ঠিকানায় খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে । পরে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ।
Published : October 31, 2026 at 3:53 PM IST
শিলিগুড়ি, 31 অক্টোবর: সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেল করার পাশাপাশি 91 লক্ষ 21 হাজার 808 টাকার বিশাল সাইবার প্রতারণার ঘটনায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে । ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করে ‘মিউল অ্যাকাউন্ট’ তৈরি এবং প্রতারণার টাকা লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ ।
ধৃত ব্যাঙ্ক কর্তার নাম অনির্বাণ শিকদার । তিনি বাগডোগরা এলাকার বাসিন্দা ।পুলিশ সূত্রের খবর, গত সেপ্টেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার এবং ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে দায়ের হওয়া ভিডিয়ো কল প্রতারণার অভিযোগের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয় ।
তদন্তে জানা যায়, মনীষা মণ্ডল নামের এক তরুণীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট 91 লক্ষ 21 হাজার 808 টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে । অ্যাকাউন্টে উল্লেখিত সমরনগরের ভুয়ো ঠিকানায় পুলিশ অভিযান চালাতে গিয়ে দেখে সেখানে মনীষার কোনও অস্তিত্ব নেই । পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত 27 অক্টোবর চম্পাসারির বাতাসি এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত মনীষাকে গ্রেফতার করা হয় ।
আদালত থেকে চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে মনীষাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল রহস্য । তরুণী পুলিশকে জানান, কয়েকজন যুবক তাঁকে প্রতি মাসে কমিশনের লোভ দেখিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রস্তাব দিয়েছিল । অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রাথমিক এক হাজার টাকাও তারাই দিয়েছিল এবং তাঁর থেকে শুধু ভোটার ও আধার কার্ড নেওয়া হয়েছিল ।
কোনও উপযুক্ত সাপোর্টিং ডকুমেন্ট বা সঠিক ঠিকানা যাচাই ছাড়াই সেবক রোড শাখার তৎকালীন ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা অনির্বাণ শিকদার অ্যাকাউন্টটি তৈরি করে দেন । এমনকী অ্যাকাউন্ট খোলার প্রাথমিক টাকা অন্য একটি তৃতীয় অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল । অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হওয়ার মাত্র একদিনের মধ্যেই সেখানে সাইবার প্রতারণার 91 লক্ষ টাকা জমা হয় এবং পরে সেই অর্থ তুলে নিয়ে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ।
সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে অনির্বাণ শিকদার চম্পাসারি ও সেবক রোড শাখা থেকে বর্ধমান রোডের গোল্ডেন প্লাজা বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ব্যাঙ্কটির প্রধান শাখায় ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ।
শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধাননগর থানার পুলিশ মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমান রোডের অফিসে অভিযান চালায় এবং তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ভুয়ো ঠিকানায় অবৈধভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার বিষয়টি স্বীকার করায় অনির্বাণ শিকদারকে গ্রেফতার করা হয় ।
এই ঘটনায় প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, "অভিযুক্ত ডেপুটি ম্যানেজার এই ধরনের 'মিউল অ্যাকাউন্ট' তৈরির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন । বর্তমানে এক জায়গার কোনও বাসিন্দা অন্য জায়গার বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে পার পেয়ে যাবেন, সেটা কিন্তু হবে না । ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের গ্রেফতার সেটাই প্রমাণ করে ।"
প্রধাননগর থানা পুলিশ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা ও সাইবার প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার ধারায় মামলা রুজু করেছে । ধৃত ব্যাঙ্ক কর্তাকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ । এই আন্তঃরাজ্য সাইবার প্রতারণা চক্রের পিছনে আর কোন কোন প্রভাবশালী বা ব্যাঙ্ককর্মী যুক্ত রয়েছেন, তার সন্ধানে তল্লাশি ও তদন্ত জোরকদমে চলছে ।