ETV Bharat / state

বৃষ্টিতে ভেজা 10 কোটি টাকার বই নিয়ে মেলা বসছে কলেজ স্ট্রিটে, মিলবে বিরাট ছাড়

মেলায় অংশ নেবে আনন্দ পাবলিশার্স, অভিযান পাবলিশার্স, কথোপকথন প্রোডাকশনস্, অক্ষর সংলাপ, সৃষ্টিসুখ, ইতিকথা, প্রিয় গ্রন্থদীপ, দেশ‌ প্রকাশন-সহ প্রায় পঁচিশটি প্রকাশনা ।

ETV BHARAT
10 কোটি টাকার বই নিয়ে মেলা বসছে কলেজ স্ট্রিটে (সংগৃহীত ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 নভেম্বর: একদিনের রেকর্ড বৃষ্টিতে কার্যত ডুবে গিয়েছিল কলকাতার কলেজ স্ট্রিট । এশিয়ার অন্যতম বড় বইপাড়ায় ভিজে গিয়েছিল প্রায় 10 কোটি টাকার বই । বৃষ্টিভেজা সেই বই নিয়েই এবার বসছে মেলা । সেইসব বইয়ের মূল্যে উল্লেখযোগ্য হারে ছাড় দিয়ে বিক্রির আয়োজন চলছে । আগামী 3 নভেম্বর, সোমবার বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কলেজ স্কোয়ারের মেন গেটের সামনে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ভিজে বইয়ের বইমেলা বসবে । দ্বিতীয় দফায় থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে আরও একটি মেলা বসবে 7 ও 8 নভেম্বর । দুই জায়গাতেই প্রায় 50-80 শতাংশ হারে ছাড় দিয়ে বই বিক্রি করা হবে ।

ভিজে বইয়ের বইমেলার যাবতীয় খরচ বহন করবে স্বনির্ভর সংস্থা । কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মারুফ হোসেন বলেন, "পাঠক, প্রকাশক এবং এই কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার সঙ্গে যুক্ত সকলের সুবিধার্থে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । যে সমস্ত পাঠকের কাছে নতুন ঝকঝকে বইয়ের থেকেও লেখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের কাছে কম দামে প্রকাশকরা নষ্ট হয়ে যাওয়া বই বিক্রি করতে পারবেন । এতে নষ্ট হয়ে যাওয়া বই কেজি দরে বিক্রি করে কিছুটা হলেও বেশি দাম পাওয়া যাবে ৷ ঠিক তেমনই যাঁরা বেশি দামে বই কিনতে সক্ষম নন, এমন পাঠকদেরও সুবিধা হবে ।"

ETV BHARAT
রেকর্ড বৃষ্টিতে ডুবেছিল কলেজ স্ট্রিট (সংগৃহীত ছবি)

তিনি আরও বলেন, "কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কলেজ স্ট্রিটের জন্য অতিবৃষ্টির পরের দিন গঠিত হয়েছিল 'কলেজ স্ট্রিট রিলিফ ফান্ড'। 23 সেপ্টেম্বরের অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, বাঁধাইঘর ও ক্ষুদ্র ছাপাখানাগুলির মধ্যে যাঁরা সহায়তার আবেদন করেছিলেন, এমন 65টি সংস্থাকে কলেজ স্ট্রিট রিলিফ ফান্ড থেকে মোট 3,42,000 টাকা দেওয়া হবে 3 নভেম্বর দুপুর বারোটায় । একইসঙ্গে কলেজ স্ট্রিট রিলিফ ফান্ডের বাকি 60,000-এরও বেশি টাকায় ভিজে বইয়ের বইমেলা থেকে বই কেনা হবে এবং সেই বই আগত অতিথিদের স্মারক হিসেবে উপহার দেওয়া হবে ।"

ETV BHARAT
দুই ধাপে মেলা বসছে কলেজ স্ট্রিটে (সংগৃহীত ছবি)

আগামী 3 নভেম্বরের মেলায় অংশ নেবে আনন্দ পাবলিশার্স, অভিযান পাবলিশার্স, কথোপকথন প্রোডাকশনস্, অক্ষর সংলাপ, সৃষ্টিসুখ, ইতিকথা, প্রিয় গ্রন্থদীপ, দেশ‌ প্রকাশন-সহ প্রায় পঁচিশটি প্রকাশনা । উল্লেখ্য, এর আগে কলেজস্ট্রিট রিলিফ ফান্ডে দিল্লিবাসীর পক্ষ থেকে দিল্লি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন পাঠিয়েছে দু'লাখ টাকা ।

ETV BHARAT
মেলা বসছে কলেজ স্ট্রিটে (সংগৃহীত ছবি)
ETV BHARAT
মেলা বসবে 7 ও 8 নভেম্বর (সংগৃহীত ছবি)

TAGGED:

BOOK FAIR
BOOK SOAKED IN RAIN
FAIR TO BE HELD ON COLLEGE STREET
কলেজ স্ট্রিটে বইমেলা
COLLEGE STREET BOOK FAIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.