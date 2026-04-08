ভোটে 'অশান্তি' রুখতে কঠোর লালবাজার ! অভিযোগ পেলেই FIR, নয়তো জুটবে সাসপেনশন

ভোটে 'অশান্তি' রুখতে কঠোর লালবাজার ! অভিযোগ পেলেই FIR, নয়তো জুটবে সাসপেনশন
আইনশৃঙ্খলা নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কঠোর হতেই, থানাগুলির উদ্দেশে নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ ৷
Published : April 8, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: আসন্ন ভোটপর্বকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবার কড়া অবস্থান নিচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতা পুলিশ ৷ আদালত গ্রাহ্য (কগনিজেবল) অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়ার দিনই এফআইআর দায়ের বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ কোনওরকম গড়িমসি করলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে সাসপেনশনের মতো কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে, লালবাজার থেকে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে কলকাতার সব থানায় ৷
সূত্রের খবর, নির্বাচনকে সামনে রেখে গোলমাল, অশান্তি বা রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নিতে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ৷ নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কোনও পক্ষ অভিযোগ জানালে, তা ফেলে রাখা যাবে না ৷ উভয়পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করে, সেদিনই এফআইআর রুজু করতে হবে ৷ অভিযোগ যদি জামিন অযোগ্য ধারার আওতায় পড়ে, তবে সেই ধারাতেই মামলা দায়ের করতে হবে ৷
কমিশনের কাছে অভিযোগ আসছিল, কলকাতার বিভিন্ন থানায় অভিযোগ জমা পড়লেও, তা সময়মতো নথিভুক্ত করা হচ্ছে না ৷ পাশাপাশি 'সুবিধা' অ্যাপে অনুমতি না-নিয়েই বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি সভা, মিছিল বা জনসভা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় থানার নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও উঠেছে ৷ এই প্রেক্ষিতেই কমিশন মূলত দু’টি বিষয়- প্রথম, তাৎক্ষণিক এফআইআর এবং দ্বিতীয়, মিছিলের অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ৷
এরপরই নড়েচড়ে বসেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তারা ৷ সোমবার রাতে অতিরিক্ত নগরপাল (এক) দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংয়ের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার দিনই এফআইআর না-করলে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সাসপেন্ড করা হবে ৷ এমনকি, কোনও থানার ওসি যদি এই বিষয়ে গাফিলতি করেন, তাঁর বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে ৷ থানার ওসি-রা ইতিমধ্যেই অধস্তন অফিসারদের এই নির্দেশ কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ৷
শুধু এফআইআর নয়, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে ৷ নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও ঘটনা ঘটলে 30 মিনিটের মধ্যে পুলিশকে সেখানে উপস্থিত হতে হবে ৷ মঙ্গলবার সকালে ভিডিয়ো কনফারেন্সে কলকাতার সমস্ত থানার ওসি-দের এই নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ ৷
একইসঙ্গে তিনি বাহিনীকে সতর্ক করে বলেছেন, ভোটের দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে ৷ কোনও রাজনৈতিক দল যাতে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলতে না-পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে, বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান, ভোটের আগামী দিনগুলিতে বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷